Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 1-4
Памятники еврейской исторической мысли
- Всемирная история еврейского народа
- От древнейших времен до настоящего
- Западный период
- История евреев в Европе
С.М.Дубнов Коллекция Швадрона. Еврейская национальная и университетская библиотека. Иерусалим
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века
Текст печатается по изданию:
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века: в 4 т. — Рига: Изд-во «Dzive un kultura». 1936.
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Кельнер - От истории к политике
На протяжении всей своей жизни СМ. Дубнов выступал в качестве политического деятеля, публициста и теоретика еврейского национального движения. Не только личный темперамент и превратности судьбы русского еврейства привели ученого на политическую арену: сама история сформировала Дубнова-политика. Научное исследование порождало политическую теорию, историческая концепция диктовала идеологическую платформу, теория воплощалась в практике политической борьбы.
Взаимосвязь научной и политической концепций Дубнова остается важнейшей исследовательской проблемой. Исторические взгляды Дубнова никогда не были застывшей догмой, но результатом интенсивной работы мысли, живой реакцией на все политические перемены и интеллектуальные тенденции эпохи.
Дубнову-историку посвящено несколько крупных исследований. Дубнов-политик и теоретик еврейской национальной идеи также привлекал внимание специалистов. Первым интерпретатором и пропагандистом взглядов Дубнова, еще при его жизни, стал И. Фридлендер. К наиболее интересным современным исследованиям относятся в первую очередь статьи Н. Ротенштрайха и Я. Лещинского и предисловие Дж. Франкеля к книге С. Дубновой-Эрлих о ее отце, а также работы Р. Зельтцера.
Хотя творчество и личность Дубнова привлекали и привлекают внимание исследователей, осмысление роли этого ученого и политика в истории еврейского народа требует обращения к обновленной базе источников. Фигура Дубнова не может оцениваться однозначно, вне развития, вне понимания интеллектуальных процессов, происходивших как среди российского еврейства, так и в самой России с 80-х гг. XIX в. до 20-х гг. XX в. Значительным импульсом для новой интерпретации историографического и публицистического наследия Дубнова стали открытия ранее неизвестных и недоступных материалов в архивах России.
Философия истории Дубнова формировалась в период господства в России позитивизма и рационализма, торжества идей Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера, Огюста Конта. В области еврейской истории глубокое впечатление произвели на него труды Генриха Греца. Оставаясь верным идеям позитивизма, Дубнов при исследовании истории евреев сталкивался с неподдающимися рациональным оценкам, часто глубоко мистическими явлениями, определявшими или корректировавшими судьбу народа. В этом противостоянии рационализма и мистицизма корни дубновского романтизма, его внимания к таким широким народным движениям как, например, хасидизм или течения, связанные с деятельностью Шабтая Цви и Якова Франка. Собственно и вошел Дубнов в историографию с работой по истории этих движений, опубликовав в начале 80-х гг. XIX в. в журнале Восход серию статей о Шабтае Цви, Якове Франке и зарождении хасидизма.
Одним из источников интереса Дубнова к стихийным народным движениям стали идеи народничества, определявшие духовную атмосферу России во времена интеллектуального становления будущего историка. В центре его внимания находились творчество Н.К. Михайловского, публицистика и критика, появлявшиеся на страницах таких народнических изданий, как Отечественные записки и Дело. С народниками Дубнова сближало некое идейное родство. Народники стремились рассматривать русское крестьянство вне общепринятых схем, отстаивали самобытность его судьбы - Дубнов анализировал историю евреев, народа, чья судьба не укладывалась ни в какие существовавшие теории исторического развития. Особую историческую судьбу предрекали России народники - особую историческую роль в мировой истории отводил евреям Дубнов. В работе Что такое еврейская история? и позднее в Письмах о старом и новом еврействе он говорил, что природа исторического пути евреев не только в исполнении Божественной воли, но и в том, что в евреях как в нации заложено глубокое духовное начало. В то же время Дубнов, как позитивист и рационалист, отвергал теологическую концепцию, рассматривавшую евреев исключительно в качестве религиозной группы. Он видел в своем народе нацию, которая в условиях многовекового га-лута стремилась сохранять свой духовный мир и национальную самобытность с помощью автономных форм самоуправления.
Эти идеи становятся краеугольным камнем его теории национальных центров как ключевых вех еврейской истории. Формы автономии он находит в синодах Вавилонии и общинах Испании, в Кагалах и Ваадах Польши и Литвы. Дубнов первым из историков секуляризировал еврейскую историю. Евреи для него не только и не столько носители особой религии, но народ, обладающий особой духовной энергией, богатством и своеобразием всех аспектов культурной, социально-экономической и политической жизни. Свою теорию Дубнов создавал в дискуссии с другим выдающимся еврейским мыслителем - Ахад Гаамом. В противовес ему историк видел в евреях нацию не только исключительно духовную, но народ, обладающий всеми формами культуры и быта и живущий в полноценном социально-экономическом мире. Ученый выработал собственный метод, назвав его биосоциологическим, понимая под «био» - жизнь. Он искал и находил в прошлом еврейского народа истоки его необыкновенной духовной и жизненной силы. Народ Израиля для него — это органическое единство, обладающее коллективной душой.
В своей Всемирной истории евреев он стремился доказать, что еврейский народ уникален «во всех поколениях», среди всех народов мира и во все времена. В этом отношении показательна история размышлений Дубнова о названии своего десятитомного труда. Ведь название Всемирная история в отношении к истории одного народа представляется несколько нелогичным. Сам автор вспоминал о своих сомнениях в правомерности такого названия, о том, как он советовался со своими друзьями-философами Давидом Койгеном и Аароном Штейнбергом: «...после некоторых колебаний, - писал Дубнов, - мы пришли к выводу, что этот термин оправдан в контексте истории евреев, рассеянных по всему миру, особенно в том смысле, очень важном для меня, что народ этот не привязан к некоей особой территории».
Для Дубнова евреи и в галуте оставались народом самодостаточным, народом, составлявшим целый мир: таким образом, история одного народа становится всемирной историей. Ученый восстановил многовековую историю жизни евреев как особого духовного и социального сообщества в «центрах духовной гегемонии». В трактовке еврейской истории есть у Дубнова некий мистицизм, убежденность в предопределенности исторической судьбы евреев. Вся еврейская история с ее патриархами, Исходом, обретением Закона на горе Синай воспринимается им как чудо, как Божий промысел, сохранивший его народ на всем его пути из Израиля в Рим, из Германии в Польшу, из Испании в Турцию, из Европы в Америку. Можно сказать, что, создавая свою нерелигиозную историю евреев, Дубнов в отношении исторической судьбы еврейского народа оставался человеком глубоко верующим.
Согласно концепции Дубнова, в мировой истории есть три типа наций: нация-клан, племя, самая примитивная форма соединения судеб; нация территориально-политическая, сформированная совместным государственным существованием; и третий тип - нация духовная. Он считал, что первые две формы - клановую и территориально-национальную - евреи, опережая все исторические сроки, уже давно миновали. После 70 года, когда Иудея потеряла самостоятельность и народ оказался в рассеянии, евреи формировались исключительно как нация духовная: воля к национальному самосохранению проявлялась в стремлении защитить не свою территорию, но свой духовный мир.
Всемирную историю евреев Дубнов рассматривал в контексте всемирной истории человечества, историю еврейских общин в различных странах восстанавливал в контексте истории этих стран и государств. Особенно наглядно это видно на примере его исследований по истории евреев в России.
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 1 - Средние века до конца крестовых походов
Предисловие В. Кельнера, послесловие А. Гринбаума.
М.: Мосты культуры, 2003 — 416 с.
ISBN 5-93273-131-1
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 1 - Средние века до конца крестовых походов - Содержание
В. Кельнер. От истории к политике
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ПЕРИОД КОЛОНИЗАЦИИ ЕВРОПЫ ДО ЗАВОЕВАНИЯ ИСПАНИИ АРАБАМИ (в 711 году)
- § 1. Общий обзор
- § 2. Ранние еврейские поселения в Италии
- § 3. Италия в эпоху падения империи, владычества остготов и лангобардов
- § 4. Римская Галлия и власть вестготов
- § 5. Франкское государство при Меровингах
- § 6. Римская и вестготская Испания. Начало гонений при королях-католиках
- § 7. Бедствия евреев в Испании под властью церковных соборов
- § 8. Последние вестготские короли и завоевание Испанииарабами (680-711)
- § 9. Европейская Византия
- § 10. Черноморские колонии (Боспор, Крым)
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА ДО КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ (711-1096)
- §11. Общий обзор
Глава I. Время Карла Великого, Каролингов и феодализма в Средней Европе
- § 12. Евреи при Карле Великом
- § 13. Борьба духовенства против евреев при Людовике Благочестивом
- § 14. Франция при Каролингах и первых Капетингах
- §15. Германия при Каролингах и римско-немецкихимператорах
- § 16. Начало еврейской культуры во Франции и Германии
- § 17. «Ученые Лотарингии» и школа Раши
Глава II. Италия и Византия (VIII-XI вв.)
- § 18. Рим и Северная Италия при Каролингах и германо-римских императорах
- § 19. Южная Италия под властью византийцев, арабов и норманнов
- § 20. Судьбы евреев в Византии
- § 21. Духовная культура в Италии и Византии
Глава III. Культурный центр в арабской Испании
- § 22. Темный промежуток еврейской истории (VIII-IX вв.)
- § 23. Кордовский халифат и Хасдай ибн-Шапрут
- § 24. Еврейское самоуправление в Кордовском халифате
- § 25. Еврейская Гранада, Самуил Ганагид и его сын Иосиф
- § 26. Евреи в мусульманской Андалузии и христианской Кастилии
- § 27. Литературный ренессанс: век Самуила Ганагида и Габироля
- § 28. Талмудическая наука
Глава IV. Еврейские колонии Восточной Европы
- § 29. Хазарское царство
- § 30. Евреи в Киевской Руси
- §31. Первые еврейские поселения в Польше
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ (1096-1215)
- § 32. Общий обзор
Глава I. Столетие крестовых походов в Средней Европе (1096-1196)
- § 33. Первый крестовый поход (1096 г.)
- § 34. Второй крестовый поход (1146-1147)
- § 35. Последствия крестовых походов во Франции. Гонения при Филиппе-Августе
- § 36. Евреи в Англии и третий крестовый поход (1189-1190)
- § 37. Последствия крестовых походов в Германии
- § 38. Еврейская община в христианском городе
- § 39. Школа тосафистов и развитие раввинской письменности
- § 40. Моралисты и мистики
- § 41. Религиозная поэзия, мартиролог и прочие виды литературы
Глава II. Евреи в Испании в последний век мусульманского господства
- § 42. Альморавиды и Альмохады
- § 43. Рост еврейства в христианской Испании
- § 44. Продолжение ренессанса. Национальная поэзия (Моисей ибн-Эзра и Иегуда Галеви)
- § 45. Поэты Авраам ибн-Эзра и Иегуда Алхаризи
- § 46. Национальная и универсальная философия
- § 47. Наука и литература в Испании и Провансе
- § 48. Моисей бен-Маймон (Маймонид, Рамбам)
- § 49. Систематизация иудаизма, кодекс «Мишне-Тора»
- § 50. «Путеводитель блуждающих»
Глава III. Италия и Византия, Польша и Русь в XII веке
- §51. Евреи в Риме и Верхней Италии
- § 52. Общины Южной Италии и Сицилии
- § 53. Византия и греческие общины
- § 54. Духовная жизнь в Италии и Византии
- § 55. Движение из Западной Европы в Восточную: Польша и Русь
Глава IV. Еврейский Восток в век крестовых походов
- § 56. Палестина и Сирия под властью крестоносцев
- § 57. Временное возрождение автономного центра в Багдаде
- § 58. Мессианские движения XII века
- § 59. Гаон-экзиларх Самуил бен-Али в Багдаде
- § 60. Египет и египетская Палестина до начала XIII века
- § 61. Маймонид в Магребе и Египте
Обзор источников и литературы
- № 1. К источниковедению и методологии
- № 2. Эпиграфические данные для истории еврейской колонизации в Европе
- № 3. Итоги хазарской проблемы (к §§ 23 и 29)
БИБЛИОГРАФИЯ. Источники и литература
А. Гринбаум. Историк СМ. Дубнов (послесловие) Перевод А. Локшина
УКАЗАТЕЛЬ именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 2 - Позднее средневековье до изгнания из Испании (ХIII-ХV век)
М.: Мосты культуры, 2003 — 440 с.
ISBN 5-93273-139-7
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 2 - Позднее средневековье до изгнания из Испании (ХIII-ХV век) - Содержание
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ФРАНЦУЗСКО-ИСПАНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ДО ИЗГНАНИЯ ЕВРЕЕВ ИЗ ФРАНЦИИ (1215-1306)
- § 1. Общий обзор
Глава I. Французский центр и английская колония в XIII веке
- § 2. Внутренний крестовый поход и Латеранский собор 1215 года
- § 3. Королевские и феодальные евреи при Людовике Святом
- § 4. Религиозные диспуты и сожжение Талмуда; жертвы инквизиции
- § 5. Филипп Красивый и изгнание 1306 года
- § 6. Евреи в Англии при Иоанне Безземельном
- § 7. Бедствия английских евреев при Генрихе III
- § 8. Эдуард I и изгнание евреев из Англии (1290)
Глава II. Евреи в христианской Испании XIII века
- § 9. Кастилия в эпоху Реконкисты
- § 10. Евреи в Арагонии при Якове I
- §11. Автономная община (Aljama)
- § 12. Церковная политика и диспут в Барселоне
- §13. Арагонские общины при Педро III и Альфонсе III (1276-1291)
Глава III. Умственное движение в Испании и Франции XIII века
- § 14. Маймонисты и их противники
- § 15. Раввинизм во Франции и в Испании
- § 16. Философия и свободомыслие
- § 17. Борьба против философии и светских наук
- § 18. Мистическая теософия, каббалисты и мессианисты
- § 19. Появление книги «Зогар»
Глава IV. Германские евреи под опекою императоров и феодалов (XIII в.)
- § 20. «Камеркнехты» во время Фридриха II (до 1250 г.)
- §21. Ритуальные наветы и протест папы
- § 22. Власть феодалов и» бюргеров в годы междуцарствия (1250-1273)
- § 23. Гнет при Габсбургах и резня Риндфлейша (1298)
- § 24. Евреи в Австрии, Богемии и Венгрии
- § 25. Общинный строй и раввинизм
- § 26. Антирационализм, мистицизм и мартирология
Глава V. Малые центры и колонии в XIII веке
- § 27. Римские папы и итальянские евреи
- § 28. Южная Италия при Штауфенах, анжуйцах и арагонцах
- § 29. Духовная жизнь в Италии
- § 30. Польша как колония германского еврейства
- § 31. Византия и Русь (Крым)
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ИСПАНО-ГЕРМАНСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ ДО ИЗГНАНИЯ ИЗ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА (XIV-XV ВВ.)
- § 32. Общий обзор
Глава I. Евреи в гражданской жизни Испании и катастрофа 1391 года
- § 33. Царедворцы в Кастилии и юдофобская агитация
- § 34. Евреи в кастильской гражданской войне
- § 35. Успехи клерикальной реакции
- § 36. Арагония, Наварра, Португалия
- § 37. «Священная война» 1391 года
- § 38. Раввинизм и консервативная философия (Крескес)
Глава II. Разрушение французского центра (1315-1394)
- § 39. Возвращение изгнанников во Францию (1315)
- § 40. Окончательное изгнание евреев из Франции (1394)
- § 41. Остатки французского еврейства (XV век)
- § 42. Закат еврейской культуры во Франции
Глава III. Века бедствий в Германии (XIV-XV)
- § 43. Гнет сверху и погром снизу: Людвиг Баварец и «Юденшлегеры»
- § 44. Черная смерть (1348-1349)
- § 45. Реставрация в Германии (1350-1400)
- § 46. Гуситское движение и реакция (1400-1450)
- § 47. Продолжение войны с евреями до конца XV века
- § 48. Внутренняя жизнь общин и литература
Глава IV. Последний век еврейского центра в Испании
- § 49. Власть церкви и миссионерский террор (1391-1415)
- § 50. Диспут в Тортозе (1413-1415)
- § 51. Промежуток реставрации (1415-1449)
- § 52. Движение против марранов (1449-1474)
- § 53. Португалия как убежище для испанских евреев
- § 54. Закат духовной культуры в Испании
- § 55. Фердинанд и Изабелла. Инквизиция (1480-1490)
- § 56. Изгнание евреев из Испании (1492)
- § 57. Изгнание евреев из Португалии (1492-1498)
Глава V. Евреи в Италии в XIV и XV веке
- § 58. Римская община (XIV-XV вв.)
- § 59. Общины Верхней и Средней Италии (XIV-XV вв.)
- § 60. Южная Италия до изгнания из Сицилии (1492)
- § 61. Литература эпохи итальянского Ренессанса
Глава VI. Восточная Европа и еврейский Восток
- § 62. Рост колоний в Польше при Казимире Великом
- § 63. Польша и Литва при Ягелле и Витовте
- § 64. Борьба клерикальной политики с либеральной при Ягеллонах
- § 65. Крым и Русь под владычеством татар
- § 66. Новый центр в Турции
- § 67. Египет и Палестина перед турецким завоеванием
Глава VII. Быт и нравы Средних веков
- § 68. Еврейский квартал
- § 69. Домашний и семейный быт
- § 70. Воспитание и обучение
- §71. Нравы и нравоучительная литература
Обзор источников и литературы
Библиография. Источники и литература
Указатель, именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 3 - Новое время (XVI-XVII век). Рассеяние сефардов и гегемония ашкеназов
М.: Мосты культуры, 2003 - 384 с.
ISBN 5-93273-143-5
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 3 - Новое время (XVI-XVII век). Рассеяние сефардов и гегемония ашкеназов - Содержание
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ РАССЕЯНИЕ СЕФАРДОВ (XVI—XVII вв.)
- § 1. Общий обзор
Глава I. Пробуждение восточного центра
- § 2.Сефарды в европейской Турции
- § 3.Духовный центр в Палестине
- § 4.Иосиф Наси и еврейские дипломаты
- § 5.Начало социального упадка
- § 6.Расцвет раввинизма: Иосиф Каро и «Шулхан арух»
- § 7.Сафедские мистики: Кордоверо и Ари
- § 8.Практическая каббала, ее влияние в жизни и литературе
Глава II. Гуманизм и католическая реакция в Италии
- § 9. Иммиграция сефардов. Общины в Риме и Церковной Области (до 1550 г.)
- § 10. Евреи в светских областях Италии (до 1550 г.)
- §11. Мессианское брожение (Реубени и Молхо)
- § 12. Католическая реакция и террор папы Павла IV
- §13. Евреи в Церковной Области до середины XVII века ..
- § 14. Гетто в Венецианской республике (1550-1648)
- § 15. Режим гетто в герцогствах Феррары, Милана, Мантуи и Тосканы (до 1650 г.)
- § 16. Книгопечатание, гуманизм и вольные науки
- §17. Хронографы XVI века
- § 18. Раввинизм и мистицизм
- § 19. Предвестники критической мысли (Росси, Модена, Дельмедиго)
Глава III. Марраны в Испании и Португалии и колонии сефардов во Франции, Голландии, Англии и Америке
- § 20. Марраны под режимом инквизиции в Испании
- §21. Марраны в Португалии в борьбе с инквизицией
- § 22. Инквизиция в объединенном Испанско-португальском государстве
- § 23. Евреи и новохристиане в Южной Франции
- § 24. Сефардский центр в Голландии
- § 25. Трагедия Уриеля да Косты и Баруха Спинозы
- § 26. Возвращение евреев в Англию (1655-1657)
- § 27. Первые еврейские колонии в Америке
ОТДЕЛ ВТОРОЙ ГЕГЕМОНИЯ АШКЕНАЗОВ В ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШЕ (XVI-XVII вв.)
- § 28. Общий обзор
Глава I. Германия в эпоху реформации и религиозных войн
- § 29. Остатки Средневековья. «Испанская эпидемия» изгнаний
- § 30. Еврейство в борьбе обскурантов с гуманистами
- § 31. Реформация. Лютер и евреи
- § 32. Борьба за право. Карл V и Иозель Росгейм
- § 33. Евреи Австрии и Богемии под страхом изгнания (до 1564 г.)
- § 34. Прага и Вена под императорской опекой (1564-1618)
- § 35. Франкфуртское гетто. Погром 1614 года
- § 36. Старые общины и новая колония в Гамбурге
- § 37. Тридцатилетняя война (1618-1648)
- § 38. Венгрия австрийская и турецкая
- § 39. Внутренняя жизнь в общинах
- § 40. Раввинская и народная литература
Глава II. Автономный центр в Польше в эпоху расцвета
- § 41. Социальное положение
- § 42. Либеральный режим при Сигизмунде I (1506-1548)
- § 43. Борьба либерализма с реакцией (1548-1587)
- § 44. Шляхетско-клерикальный режим при Сигизмунде III (1588-1632)
- § 45. Накануне кризиса (Владислав IV, 1632-1648),
- § 46. Польские евреи в Московии, Ливонии и Крымском ханстве
- § 47. Кагальное самоуправление, его местные и центральные органы
- § 48. Талмудическая школа и расцвет раввинизма
- § 49. Теология, каббала, апология, народная литература
ПРИЛОЖЕНИЯ
- № I. Обзор источников и литературы
- № 2. Об обиходных языках и.еврейско-немецком в частности
- № 3. Об органах еврейской автономии в Польше
- № 4. Загадка Леона Модены (к § 19)
- № 5. Новые исследования об Уриеле да Косте (к § 25)
БИБЛИОГРАФИЯ. Источники и литература
УКАЗАТЕЛЬ именной и предметный
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 4 - Новое время (XVII-XVIII век). Переходная эпоха до французской революции 1789 г.
М.: Мосты культуры, 2003 -400 с.
ISBN 5-93273-144-3
Семен Маркович Дубнов - История евреев в Eвропе - От начала их поселения до конца XVIII века - Том 4 - Новое время (XVII-XVIII век). Переходная эпоха до французской революции 1789 г. - Содержание
- Общий обзор эпохи 1648-1789
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ: ОТ СЕРЕДИНЫ XVII ДО СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА
Глава I. Катастрофа в Польше и мессианское движение (1648—1676)
- § 1. Экономический и национальный антагонизм в Украине
- § 2. Страшный год: украинская резня (1648)
- § 3. Московско-шведское нашествие и разгром общин в Центральной Польше
- § 4. От «предмессианских мук» к царству мессии
- § 5. Саббатай Цеви и мессианское движение на Востоке
- § 6. Начало мессианского движения в Европе
- § 7. Мессианский год (1666)
- § 8. Превращение политического мессианства в мистическое
Глава II. Автономный центр в Польше эпохи упадка
- § 9. Ухудшение социальных отношений при реставрации (1657-1674)
- § 10. «Тумульты» в городах и призрак мессии
- §11. Реставрация при Яне Собеском (1674-1696)
- § 12. Внутренняя организация во второй половине XVII века....
- § 13. Смутное время при Августе II (1697-1733)
- § 14. Ритуальные процессы. Сандомирское дело
- § 15. Разлагающаяся Польша при Августе III (1734-1763)
- § 16. Ритуальная инквизиция и вмешательство Рима
- § 17. Гайдаматчина в польской Украине и гонения в русской (Малороссия)
- §18. Евреи на рубеже Польши и России (1654-1725)
- §19. Борьба русского правительства с наплывом евреев из Польши
- § 20. Кагальлая организация на ущербе (XVIII век)
- §21. Умственное гетто
- § 22. Мистики и сектанты; тайные саббатианцы
Глава III. Австрия и Германия от Вестфальского мира до гегемонии Пруссии (1648-1750)
- § 23. Изгнание евреев из Вены и допущение их в Берлин (1670-1671)
- § 24. Австрийская «терпимость» и фараоновский закон «редукции» (1680-1740)
- § 25. Жестокие капризы Марии-Терезии (1740-1780)
- § 26. Регламентация еврейской жизни в Пруссии (до 1750)
- § 27. Сефарды и ашкеназы в Гамбурге
- § 28. Старое гетто во Франкфурте-на-Майне
- § 29. Привилегированные капиталисты и бесправный народ (Саксония, Ганновер, Мекленбург, Бавария, Баден, Вюртемберг)
- § 30. Вмешательство государственной власти в самоуправление общин
- § 31. Борьба между раввинизмом и мистицизмом
Глава IV. Малые центры до второй половины XVIII века
- § 32. Продолжение реставрации в Южной Франции
- § 33. Евреи во французском Эльзасе
- § 34. Сефарды и ашкеназы в Голландии
- § 35. Рост еврейской колонии в Англии
- § 36. Борьба за натурализацию в Англии в XVIII веке
- § 37. Еврейские колонии в Америке до Декларации независимости
- § 38. Римское гетто
- § 39. Венеция, Тоскана и австрийская Италия
- § 40. Между мистикой и просвещением (Италия и Голландия)..
- § 41. Марраны в странах инквизиции
- § 42. Европейская Турция и Балканские страны
- § 43. Палестина и Азиатская Турция
ОТДЕЛ II: ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ (1750-1789)
Глава I. Веяния просвещения и предвестники эмансипации на Западе
- § 44. Мендельсон в немецкой литературной республике
- § 45. Мендельсон как просветитель еврейства
- § 46. Утилитарная и гуманная терпимость: Иосиф II, Лессинг и Дом
- § 47. Борьба просветителей с обскурантами
- § 48. Предвестники эмансипации во Франции и Америке
Глава II. Распад Польши и раскол еврейства
- § 49. Польский хаос и дезорганизация еврейских общин
- § 50. «Уманьская резня» и первый раздел Польши (1768-1772).
- § 51. Начало «черты оседлости евреев» в России
- § 52. Духовный раскол: секта христианствующих франкистов ..
- § 53. Возникновение хасидизма: Израиль Бешт
- § 54. Рост хасидизма и религиозный раскол
ПРИЛОЖЕНИЯ
- № 1. К источниковедению и методологии
- № 2. Последний век кагальных союзов в Польше
Библиография. Источники и литература
Указатель, именной и предметный
замечательнейшее издание, спасибо!