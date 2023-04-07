Штереншис - История Государства Израиль 1896-2005

Проблемная история в Израиле, и в частности среди русскоязычных историков, распространена значительно меньше, чем история-сионистская греза, история-бегство от действительности, история как арена занимательных историй. Тому есть свои причины. Израиль не может похвастаться размерами, как Канада или Россия, обилием населения, как Китай или Индия, удобным уединенным географическим положением, как Англия или Австралия.

Это маленькое государство, лишенное полезных ископаемых, расположено посередине самого неспокойного региона мира. Постоянно воюя, оно просуществовало в своем современном виде чуть более 55 лет. С другой стороны, и по сей день история является в Израиле одной из любимых арен гражданских битв, в основе которых лежит сложная система взаимоотношений между евреями и арабами, «левыми» и «правыми», «ястребами» и «голубями», рабочим движением Бен-Гуриона и Гистадрута буржуазным движением Жаботинского и Бегина.

Если бы в какой-нибудь непредвзятый компьютер заложили информацию об израильской территории, населении, географическом положении, полезных ископаемых, климате, государственном устройстве, размерах плодородных участков почвы, отношениях с соседями, внешнем долге и спросили компьютер о шансах государства просуществовать еще 50 лет, то компьютер бы ответил, что шансы эти «статистически недостоверны». Чтобы выжить, Государству Израиль нужен дополнительный фактор — его граждане должны любить свою страну. Нет другого выхода. Интерес к истории страны — это всегда проявление любви к ней. Редкое государство может похвастать таким количеством исторических событий, которые успели произойти в Израиле за полвека его истории.

И описаны эти события были неоднократно. Причем сколько историков, столько и различных видений прошлого и настоящего Израиля: здесь он идет по пути прогресса, там он движется к катастрофе. Разнообразные точки зрения никогда не сопоставляются друг с другом и неизбежно несут в себе много недостоверного. Существует несколько устоявшихся направлений в историографии Израиля. В стандартном варианте история эта начинается с описания усилий первых еврейских поселенцев начать новую жизнь в Палестине в конце XIX века. Теодор Герцль определяет политические задачи этой поселенческой деятельности. Прибывающие в Палестину евреи-сионисты начинают бороться за создание государства, создают его, сражаются за него и организуют приезд следующих партий евреев.

Вместо общей истории Израиля получается история сионизма в Израиле и за его пределами. С этим акцентом написаны сотни исторических работ, так как сионизм и Израиль неразрывны. В оценках истории идеология связана с психологией и социологией. В американской историографии и, что кажется удивительным, в японской современной историографии на первый план выходят индивидуальные заслуги человека наряду с учетом его происхождения и возраста. В трудах историков США и Японии прослеживается мысль, не всегда открыто высказываемая, что лишь общество, построенное на принципах индивидуализма, может проявлять изобретательность и по настоящему способно к эволюции. В классической сионистской историографии, наоборот, звучит гимн коллективизму.

Легендарная история первых кибуцев — апофеоз коллективизма. Другой частый вариант историографии Израиля начинает рассказ с того, что евреи всегда жили на территории Эрец Исраэль, Земли Израильской, хотя последние полторы тысячи лет их там было очень мало. Помимо политического сионизма евреев влекли на родину предков сильное религиозное чувство и тоска по древней славе Израильского и Иудейского царств, по временам Давида, Соломона и Ирода Великого. Религиозные евреи прибывали в Палестину задолго до лозунгов Герцля. Позже евреи являлись в Палестину и в уже созданное Государство Израиль, ища убежища или чтобы поправить свое материальное положение. Евреи превратили землю в сад, победили врагов и строят развитое государство.

«Евреям не нужно становиться великим народом, они и так им являются». Так история Израиля превращается в историю евреев в Израиле. Но есть историки, которые хорошо осознают, что Израиль — это многонациональное государство, в котором евреи составляют большинство. Арабоязычное население Палестины вынуждено было потесниться, чтобы дать место прибывающим волнам евреев, и оно не было от этого в восторге. Взаимное ожесточение вылилось в погромы, потом в ответы на эти погромы, потом в теракты, полномасштабные войны, и рассказ историка сворачивает в накатанное русло описания арабо-израильского конфликта. Можно попытаться охватить все понемножку и описать историю страны просто год за годом. По главе на каждый год.

Нет необходимости в концепциях и подходах, факты изложены в календарном порядке. Читать интересно, а выводы делает каждый сам. Вместо истории получается добротная хроника, что и было выполнено в 1998 году, когда Израиль праздновал свой полувековой юбилей. Наконец, государство создавали великие личности. Давид Бен-Гурйон, Голда Меир, Моше Даян — их яркие характеры перешагнули местные рамки и уже давно стали достоянием всемирной истории. А какие захватывающие темы! Бен-Гурион предложил Альберту Эйнштейну стать президентом Израиля, а тот отказался. Лицо одноглазого Моше Даяна люди всего мира могли узнать из тысячи. Имидж заставлял отказываться от пластических операций и глазного протеза. Премьер-министр Ицхак Рабин был убит, как американский президент.

Непримиримый боец за большой и сильный Израиль Менахем Бегин, став премьер-министром, подписал мирный договор с Египтом. Наконец, простой израильский танкист, лейтенант Цвика (Цви Грингольд) в 1973 году на одной своей боевой машине остановил атаку 50 (пятидесяти!) сирийских танков. Историю Израиля можно легко персонифицировать и вместо общей истории государства описать жизнь замечательных людей Израиля. Богатый материал для этого уже собран. Почти все известные государственные деятели и многие генералы Израиля — Бен-Гурион, Голда Меир, Менахем Бегин, Абба Эбан, Ицхак Шамир,

Тедди Коллек, Ицхак Рабин, Авигдор Кахалани, Шимон Перес, Ариель Шарон — оставили после себя мемуары. Моше Шарет оставил дневники, которые были опубликованы после его смерти. Некоторые, как, например, Бен-Гурион или Моше Даян, написали сразу по нескольку автобиографических произведений. Моше Даян, например, в 1966 году, через десять лет после Синайской кампании, опубликовал свои военные дневники того времени.

Штереншис Михаил - История Государства Израиль 1896-2005

Изд. 2-е. — Герцлия: ISRADON, 2005. — 720 с.

ISBN 5-94467-030-4

Штереншис Михаил - История Государства Израиль 1896-2005 - Содержание

Список карт и иллюстраций

Благодарности

About the book

Предисловие

Введение. Любить свою страну

Пролог. ВЕК XIX: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ

Эдмонд Ротшильд и Теодор Герцль.

Антисемитизм

Глава 1. 1896-1918: ТУРЕЦКАЯ ПРЕЛЮДИЯ

Как купить землю и у кого?

Народы и нации в Палестине

Первая мировая война в Палестине

Еврейские разведчики

Почему турки вырезали армян и не тронули евреев

Глава 2. 1918-1939: БРИТАНСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ

Англо-сионистский союз

Национализм евреев

Национализм арабов

Успехи англичан

Экономическое развитие Палестины

Неприятности англичан

Глава 3. 1939-1947: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Боевые действия вокруг Палестины

Уничтожение евреев в Европе

Борьба еврейского подполья в Палестине

Последнее содрогание Британского мандата

Глава 4. 1947-1948: РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ООН в качестве акушерки

Гражданская война

Эвакуация англичан

Глава 5. 1948-1949: ИНТЕРВЕНЦИЯ И ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Арабская интервенция

Бои на Египетском фронте

Бои за Иерусалим

Голда Меир в СССР

Перемирие

Глава 6. 1950-1955: ИЗРАИЛЬ - РЕСПУБЛИКА

Израиль ищет хлеба

Израиль ищет людей

Израиль ищет безопасности

Израиль изобретает законы

Как выбирают в Кнессет?

Глава 7. 1956: СИНАЙСКАЯ КАМПАНИЯ

Израиль ищет союзников

Первый захват Синая

Первый уход с Синая

Глава 8. 1957-1966: ИЗРАИЛЬ - ДИКТАТУРА

Война: Израиль начинает и выигрывает

Ход боевых действий

Объединение Иерусалима

Дипломатические неудачи

Глава 11. 1968—1972: ИЗРАИЛЬ - ИМПЕРИЯ

«Война на истощение»

Израиль ищет масла

Израиль ищет спокойствия

Израиль и диаспора ;

Больше законодательства

Конфликты в обществе

Палестинцы, поселения, политика, поножовщина

Глава 12. 1973: ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ - ПРЕЛЮДИЯ

Разведчики и аналитики

Государство и армия

Советская помощь и американская помощь

Просчеты дипломатии

Глава 13. 1973: ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ - БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Война: арабы начинают и проигрывают

Бои на Сирийском фронте

Израильская контратака на Египетском фронте

Великие державы спохватываются

•Глава 14. 1974-1977: ЮНОСТЬ ПРОШЛА

Израиль в изоляции (опять)

Операция в Энтеббе

Бегин приходит к власти

Глава 15. 1977-1982: ОТ МИРА С ЕГИПТОМ ДО ЛИВАНСКОЙ ВОЙНЫ

Мир с Египтом

Израиль и США

Израиль ищет палестинских террористов

Ни войны, ни мира

Есть ли израильская культура?

Израиль бомбит иракский ядерный реактор

Что можно делать кроме алмазов

Глава 16. 1982-1985: ВОЙНА В ЛИВАНЕ

Израиль ищет окончательных решений

Последняя конвенциональная война Израиля

От Эйлата и до Бейрута

Сколько стоит повоевать?

Финансовый кризис

Глава 17. 1986-1992: ИЗРАИЛЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Интифада и ХАМАС

Израиль богатеет

Израиль людей нашел: распад СССР

Война в Персидском заливе: Израиль не воюет?!

Израиль ищет палестинских лидеров

Глава 18. 1993-2001: ИЗРАИЛЬ - АНАРХИЯ

Пять премьер-министров за девять лет

Норвежские соглашения и американские планы *

Израиль хоронит мечту и премьер-министра

Израиль ищет новые ориентиры

Статистика: люди и деньги

Глава 19. 2002: СЕДЬМАЯ ВОЙНА ИЗРАИЛЯ

Поводы и причины

Военные действия на территории Израиля

Военные действия на палестинских территориях

Переговоры

Глава 20. 2002-2005: ИЗРАИЛЬ НА ШЕСТОМ ДЕСЯТКЕ

Вторая война в Ираке: Израиль в стороне

Социологический профиль Израиля

Экономический кризис

Палестинский марафон: убийства, заборы, уход из Газы

Смерть Арафата

Эпилог. Надежды и перспективы

Приложение 1. Таблицы

Приложение 2. Речь А.А. Громыко на пленарном заседании

Генеральной Ассамблеи

Приложение 3. Различные документы

Приложение 4. Выборочные годовые бюджеты Израиля

Приложение 5. Составы правительств Государства Израиль

Хронология

Литература и источники

Предметный указатель

Список карт и иллюстраций