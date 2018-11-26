Bibliotheca Judaica

Эта книга посвящена истории восточноевропейского еврейства со времени разделов Польши в конце XVIII века до погромов, разразившихся в южных областях Российской империи в начале 1880-х годов. Летом 1772 года три соседних с Польшей государства отторгли большие части ее территории, начав процесс, который менее чем за двадцать лет привел к ликвидации Польши как независимого государства.

С первого раздела Польши началось знакомство евреев польского государства с австрийской бюрократией (в Галиции), российским чиновничеством (в Белоруссии) и прусской администрацией (в Восточной Пруссии). Столкновение этой многочисленной еврейской общины, обладающей вековыми культурными традициями, с аппаратом централизованного государства стало для нее началом Нового времени. А поскольку евреи, проживавшие в Речи Посполитой, составляли абсолютное большинство среди европейского еврейства, то первый раздел Польши можно рассматривать как начало Нового времени во всей еврейской истории. Кроме того, с этого момента началась массовая иммиграция, увеличившая число польских евреев в других частях Европы.

Исраэль Барталь ﻿- От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772–1881 гг.

Библиотека Юдаика

BIBLIOTHECA JUDAICA

2007 г., С.264

ISBN 9785932732350

Исраэль Барталь ﻿- От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772–1881 гг. - Содержание

Введение

Глава первая Евреи Речи Посполитой

Глава вторая Разделы Польши: конец старого порядка (1772-1795)

Глава третья Города и местечки: общество и экономика (1795-1863)

Глава четвертая Хасиды, митнагдим и маскилим

Глава пятая Россия и евреи

Глава шестая Австрия и евреи Галиции (1772-1848)

Глава седьмая Несостоявшееся братство: евреи и поляки в XIX веке

Глава восьмая «Сердце мое на Западе»: движение Хаскала в Восточной Европе

Глава девятая «Оттепель»: Александр II и эпоха реформ

Глава десятая На крайних флангах: радикализм и ортодоксия

Глава одиннадцатая Союз консерваторов: Галиция при Франце Иосифе

Глава двенадцатая «Жид идет!»: антисемитизм справа и слева

Глава тринадцатая «Буря на юге» (1881-1882)

Заключение Евреи как национальное меньшинство в Восточной Европе Алфавитный указатель

Исраэль Барталь ﻿- От общины к нации: евреи Восточной Европы в 1772–1881 гг. - Евреи Речи Посполитой



Евреи, жившие около двухсот лет в «черте оседлости» на западе Российской империи и в восточных областях монархии Габсбургов, появились там задолго до XVIII века. К моменту, когда Россия и Австрия подчинили себе эти земли, многочисленное еврейское население обитало там уже на протяжении столетий. Начало еврейского поселения на востоке Европы теряется в тумане времен. На этот счет существуют различные предположения, частью решительно баснословные, частью имеющие определенные археологические или письменные основания. Одним из наиболее достоверных свидетельств давности присутствия евреев на польской земле можно считать старинные монеты, надписи на которых выбиты еврейскими буквами. По всей видимости, эти монеты были отчеканены еврейскими менялами, предоставлявшими финансовые услуги первым королям Польши.

В одном согласны исследователи истории восточноевропейского еврейства: хотя есть явные признаки того, что в Восточной Европе существовало и более древнее еврейское население, еврейскую общину Речи Посполитой сформировали в основном волны переселения евреев из Центральной и Юго-Восточной Европы. Большая часть еврейской иммиграции прибыла из общин Германии, и именно эта немецкая основа наиболее явственным образом определила культурный и социальный характер восточноевропейской общины.

Отсчет непрерывного еврейского присутствия в Польше можно вести только со второй половины XIII века. Польско-литовское еврейство было обществом переселенцев, формировавшимся на протяжении жизни нескольких поколений, — вероятно, наподобие еврейской общины, существующей ныне в Соединенных Штатах. В течение столетий это была чрезвычайно динамичная община, постоянно пополнявшаяся потоками иммиграции, которые долгое время не сливались в единое общество. Только через многие годы оформился общий, характерный для всей этой региональной группы еврейства культурный облик.

Что влекло евреев Центральной Европы на восток? Чем Польша притягивала евреев, переселявшихся туда в Средневековье и в начале Нового времени в столь больших количествах, что уже во второй половине XVII века в этом государстве обитала крупнейшая в мире еврейская община? Причина, как и в любом историческом примере массовой миграции, связана с местными условиями — как там, откуда переселялись евреи, так и в тех землях, на которых они впоследствии оседали. Вначале евреи, искавшие улучшения материальных условий, составляли часть общего миграционного движения из Центральной Европы в Восточную.

Затем, с резким ухудшением их положения в немецких городах из-за преследований и нападений, особенно во время большой эпидемии чумы («черной смерти») в середине XIV века, города Восточной Европы оказались и более безопасными для евреев. В конце концов, вследствие обострения отношений между евреями и их христианским окружением в Центральной и Западной Европе, к исходу XV столетия евреев почти не осталось в большинстве европейских государств. Погромы и изгнания привели к тому, что после 1500 года почти все еврейское население мира оказалось сосредоточено на территории двух больших государств на южной и восточной окраинах Европы: Османского султаната и Польско-Литовского королевства.

Это периферийное положение обусловило отчетливые характерные особенности польского еврейства. Можно указать на многие черты сходства между польским еврейством и евреями Османской империи — двумя крупнейшими общинами кануна Нового времени, этнический состав и культурный облик которых были в значительной мере определены волнами иммиграции из Центральной и Западной Европы. В обоих случаях новые потоки переселенцев прибывали в города, в которых до этого уже жили несколько поколений евреев с присущей им своеобразной культурной традицией. Как в общинах Османской империи, так и в Польше принесенная новыми поселенцами культура «поглотила» местную традицию. В городах Греции и Турции «романиоты» (потомки византийских евреев) превратились в «сефардов». В польских и литовских городах члены прежней местной общины, о языке и обычае которых мы имеем лишь немногие и отрывочные сведения, стали «ашкеназами».