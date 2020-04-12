Серия – «Народы и культуры»

История евреев уходит корнями в глубокую древность. Их происхождение и ранние этапы этнической истории имели место на Ближнем Востоке - регионе, где возникли древнейшие цивилизации. В сиропалестинском регионе сформировался язык иврит, возник древнееврейский алфавит, сложился монотеизм и возникли древние формы государственности: Израильское и Иудейское царства, территория которых впоследствии полностью или частично входила в состав Вавилонского царства, Персидской державы, Селевкидской Сирии, Римской империи. В древности также была кодифицирована Еврейская Библия (в христианской традиции - Ветхий Завет; в иудейской ТаНаХ: аббревиатура от ивритских слов, обозначающих три его основные части: Тора / Закон, Невиим / Пророки, Ктувим / Писания). В древности же возникли первые еврейские общины в Египте, Вавилонском царстве и других местах. Именно этот тип дисперсного проживания стал у евреев преобладающим с начала I тыс.н.э., когда после подавления двух антиримских восстаний в провинции Иудея (67-73 гг. и 132-135 гг.) произошла утрата государственности, точнее, национального очага и этнической территории. В еврейской традиции начиная с эпохи Вавилонского плена это явление обозначалось как галут (изгнание, иврит) и рассматривалось как коллективное наказание за грехи народа. Соответственно, возникла и мифология возвращения в Землю Обетованную (Землю Сиона или Страну Израиля / Эрец Исраэль), где после собирания всех живущих в галуте евреев и прихода Мессии / Машиаха изгнание окончится. Ученые обычно рассматривают еврейскую диаспору как классическую (наряду с армянской, греческой, иногда цыганской). Некоторые даже полагают, что только еврейскую диаспору и можно считать таковой (подробный обзор см.: Носенко-Штейн, 2013. С. 161-164). На протяжении веков, существуя в рассеянии, нередко во враждебном окружении, евреи сохраняли свою культурную самобытность и идентичность, чему способствовала в основном религия - иудаизм. Иными словами, в эпоху Средневековья и в начале Нового времени понятия «еврей» и «иудей» были практически тождественными, и таким образом евреев можно было рассматривать как конфессиональную (или этноконфессиональную) общность. Определение «общность» в данном случае достаточно условное, ибо в разных странах евреи говорили на разных языках, испытывали влияние различных культур, имели существенные различия в хозяйственном укладе, жилище, одежде, поведенческой культуре и т.д. На это указывал крупнейший израильский этнолог Р. Патаи, подчеркивавший, что, хотя евреи не представляли единства ни в географическом, ни в расовом, ни в языковом отношении, самые удаленные еврейские общины объединяла религиозная традиция, в значительной мере единая на огромном пространстве от Марокко до Индии (Patai, 1998).

Евреи

Институт востоковедения, Российская Академия Наук

Издательство – «Наука» – 783 с.

Москва – 2018 г.

ISBN 978-5-02-039970-9

Евреи – Содержание

Введение

Глава 1 Изучение этнографии и фольклора

Глава 2 Этническая история с древности до распада СССР

Глава 3 Историко-антропологические данные

Глава 4 Языки и ономастика

Глава 5 Материальная культура евреев восточной европы

Глава 6 Семья и брак

Глава 7 Народные верования и знания

Глава 8 Календарные праздники

Глава 9 Фольклор евреев восточной европы

Глава 10 Народное искусство евреев восточной европы

Глава 11 Неашкеназские этнические и этнокультурные группы

Глава 12 Профессиональная культура

Глава 13 Современные этнокультурные процессы на постсоветском пространстве

Глава 14 Евреи и мир россии

Глава 15 Евреи бывшего ссср за рубежом

Глава 16 Евреи за пределами россии

Заключение

Глоссарий

Архивные источники

Библиография

Принятые сокращения

Список авторов

Евреи – Содержание – Ремесла

В разное время и в разных частях света еврейские общины были вовлечены в разнообразные профессиональные занятия. Успешно перемещавшимися между мусульманским и христианским мирами, были евреи, занятые ремеслами. В XVI в. на Босфоре евреи были печатниками, ювелирами, граверами, зеркальщиками, производителями шелка и красильщиками (Arkin, 2002. P. 39-42). В Испании Х в. и Италии XII в., как и на юге нынешней Франции, евреи занимались экстенсивным сельским хозяйством - выращивали виноградники и продавали вино. В Испании они производили оливковое масло; были кожевенниками, портными, сапожниками и строителями. В Германии и Московии они были врачами (Toch, 2013. P. 217, 232; Клиер, 2000. С. 60).

В Испании XIII в. еврейские предприниматели и ремесленники были заняты в производстве кож, мыла, свечей, металлической утвари, оружия; в XIV-XV вв. евреи занимались сапожным делом, работали на фермах, мельницах и солеварнях; занимались финансами, военным делом, предпринимательством, управляли недвижимостью (Arkin, 2002. P. 75-77, Toch, 2013. P. 232). В Россильоне XIII в. члены еврейской общины не занимались ни торговлей, ни врачебным делом, и среди них почти не было ремесленников. Все сто семей - большая и влиятельная община тех мест - ссужали деньги (Arkin, 2002. P. 58). Во всей Европе в Средние века и позже евреи занимались торговлей: начиная от крупной, рискованной и прибыльной дальней торговли и заканчивая мелочной торговлей вразнос, приносящей лишь пропитание (Arkin, 2002. P. 102).

В Голландии в разное время евреи налаживали банковское дело, переработку сахара, обработку алмазов, книгопечатание; организовывали прядильное и швейное производства (Arkin, 2002. P. 91-92). Три черты характеризуют экономическую деятельность евреев в средневековом социуме: их структурная позиция в обществе, их отношение к земле и их зависимость от решений верховной власти. Во-первых, евреи выполняли в обществе роль посредников между разными социальными группами (Bonacich, 1973. P. 583-594). Они были меньшинством, которое отличалось от основного населения религией и происхождением. Эти отличия создавали религиозно-этнические границы еврейского сообщества, поддерживаемые изнутри и снаружи и удерживали их статус «чужих», часто приравниваемых к иностранцам.

Как «чужие» евреи выполняли чрезвычайно важные посреднические функции, другие сословия в силу своих социальных позиций выполнять не могли. Во-вторых, начиная со Средних веков, евреи редко работали на земле, в то время как коренное большинство вело аграрное хозяйство. При этом, остальное население было связано с землей не только через хозяйственную деятельность, но и через феодальные отношения крестьяне - сеньор. Евреи не были встроены в эти отношения и обычно признавались «слугами короны» (Arkin, 2002. P. 67-68). Хотя сельское хозяйство было основным видом деятельности евреев в библейскую эпоху и нормой их хозяйствования в античную.

Кроме того, свидетельства о более позднем времени говорят, что в Испании до изгнания в 1492 г., в Италии и Франции евреи выращивали зерно и фрукты, занимались виноделием (Arkin, 2002. P. 74, Toch, 2012. P. 215-218). Между тем, в средневековой Европе они редко имели право владеть и распоряжаться землей (Arkin, 2002. P. 61, 73, 120, 129). В Европе Высокое Средневековье было временем, когда евреи были лишены земли почти повсеместно, и эта ситуация продолжалась чрезвычайно долго (ср. Karp, 2008. P. 4). Так, в Англии после запрета 1271 г. на приобретение евреями земли, они получили право держать землю только в 1870 г. вместе с иностранцами (Henriques, 2006. P. 191-192).

В Германии и Франции рубежа XVIII-XIX вв. евреям открылась возможность приобретать землю, когда аристократия стала терять контроль над земельной собственностью (Karp, 2008. P. 190). В аграрном обществе связь с землей считалась необходимой для того, чтобы считаться нравственным членом общества. В экономических терминах негативное отношение к не работающим на земле было сформулировано в теории физиократов: имеющая феодальную основу (Маркс, 1962. С. 23), эта теория постулировала, что только работа на земле создает реальные ценности и богатство (Gudeman, 1969. P. 73-75). Отсутствие связи с землей со временем стало представлять моральную дилемму и внутри еврейского сообщества (Toch, 2013. P. 215-216).

Эта дилемма была не только связана с определением, что есть действительно продуктивный и поэтому морально оправданный труд. Уходящая корнями в отношения власти между основными классами феодального общества и в его политическое устройство моральная дилемма труда на земле трансформировалась в моральное право на свое политическое устройство и государство. Эта идея имеет длительное влияние на представления об участии евреев в созидательном труде. Даже сегодня в бывших местах расселения евреев не все их соседи относят их труд к настоящей работе, так как, наследуя традицию земледельческих сообществ, считают настоящей работой труд на земле (Хаккарайнен, 2008. С. 162; Еленская, Розенблат, 2006. С. 155; Медишаускене, 2003. С. 102-104,).