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Абрамов - Еврейские символы, атрибутика и талисманы

Абрамов Юрий Азарьянович - Еврейские символы, атрибутика и талисманы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, History, **Jewish History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism
Все еврейские символы, а их немало, могут быть разделены на две большие категории: религиозные и культурные. Эти две категории в свою очередь делятся на более узкие части, включающие праздники, жизненный цикл, культурные и национальные символы. Символы представляют идеи. Символы вызывают в человеке, который их наблюдает, определенные ассоциации, которые связаны с его предыдущим опытом. Символы - часть нашего наследия.
Менора является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. В настоящее время изображение меноры (наряду с Маген-Давидом) является наиболее распространённой национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора изображена и на гербе Государства Израиль. Менора, или храмовый семисвечник, - один из основных символов иудаизма и основной элемент на гербе Израиля. Семь ее свечей символизируют каждый из семи дней недели, в течение которой был сотворен мир. Согласно друтим данным, менора могла символизировать семь искусств, либо же семь наук, о чем упоминается в Торе. Ряд археологических находок подтвердил значимость меноры для евреев, поскольку этот символ присутствовал не только на предметах, непосредственно относящихся к религии, но и на монетах, стенах зданий и даже солнечных часах.
Впервые упоминание о меноре встречается в Книге Исхода. Моисею, самим Господом было указано сотворить подсвечник из чистого золота. Согласно Торе, предписание об изготовлении Меноры (как и всей священной утвари в Скинии), а также её описание были даны Б-гом Моисею на горе Синай (Исх.25:9).
«И сделай светильник из золота чистого; чеканный да сделан будет светильник; бедро его и стебель его, чашечки его, завязи его и цветы его должны быть из него. И шесть ветвей [должны] выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки миндалеобразные на одной ветви, завязь и цветок; и три чашечки миндалеобразные на другой ветви, завязь и цветок. Так на шести ветвях, выходящих из светильника. А на [самом] светильнике четыре чашечки миндалеобразные, завязи его и цветки его. Завязь под двумя ветвями его и [ещё} завязь под двумя ветвями его, и [ещё] завязь под двумя ветвями его, у шести ветвей, выходящих из светильника. Завязи их и ветви их должны быть из него же, весь он одной чеканки, из чистого золота. И сделай семь лампад его, и зажжёт он лампады его, чтобы он освещал лицевую сторону свою. И щипцы к нему, и совки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми этими принадлежностями. Смотри же, и сделай их по образцу, какой тебе показан на горе. »
По преданию, эти указания оказались для Моисея такими сложными, что Всевышнему пришлось самому сотворить светильник. Менора была выкована цельной из таланта (33-36 кг) золота и состояла из центрального ствола с основанием и шести отходящих от ствола ветвей - по три справа и слева. Каждая из ветвей членилась двумя и завершалась третьим «бокальчиками», состоявшими из скульптурных изображений завязи миндалевидного плода и цветка, а на стволе «бокальчики» помещались под тремя разветвлениями и наверху. Горелки были съёмными, но неясно, служили ли ими верхние «бокальчики» или особые лампадки. Лампады каждой ветви имели направление к центру. Мудрецы Талмуда считали, что основание Меноры было в виде ножек высотой в три ладони при общей высоте Меноры в 18 ладоней ( 1 ,33 - 1,73 м). Вероятно, ножек было три. Ветви Меноры расходились на 9 ладоней, такова же была ширина треножника. Наверх вели три ступени, по которым священник должен был подняться, чтобы зажечь фитили. На второй ступени помещались оливковое масло, золотые лопатки, золотые щипцы и остальные принадлежности. В Скинии эта лестница была из акации, но позднее, Соломон заменил её мраморной.

Абрамов Юрий Азарьянович - Еврейские символы, атрибутика и талисманы

Москва, 2020г. - 224с.
ISBN: 978-5-906399-11-3

Абрамов Юрий Азарьянович - Еврейские символы, атрибутика и талисманы - Содержание

Еврейские символы
  • Менора
  • Ханукия
  • Маген-Давид
  • Стена Плача
  • Кипа
  • Пата
  • Флаг
  • Гимн
Атрибутика
  • Свиток Торы
  • Кетер Тора - корона для Торы
  • Аарон Кодеш
  • Йад - указка для Торы
  • Субботние подсвечники
  • Авдальная свеча
  • Кидушный бокал
  • Натилатница
  • Кеара - пасхальное блюдо
  • Дрейдл - ханукальный волчок
  • Сукка
  • Талит
  • Тфилин
  • Шофар
Талисманы
  • Мезуза
  • Красная нить
  • Хамса
  • Мизрах
  • О сглазе
Views 644
Rating 4.5 / 5
Added 25.04.2021
Author brat Aleksey
Rate this publication:
4.5/5 (8)

Comments (1 comment)

I
ilyashabalin 5 years ago
Интересная книга!

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