Все еврейские символы, а их немало, могут быть разделены на две большие категории: религиозные и культурные. Эти две категории в свою очередь делятся на более узкие части, включающие праздники, жизненный цикл, культурные и национальные символы. Символы представляют идеи. Символы вызывают в человеке, который их наблюдает, определенные ассоциации, которые связаны с его предыдущим опытом. Символы - часть нашего наследия.

Менора является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. В настоящее время изображение меноры (наряду с Маген-Давидом) является наиболее распространённой национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора изображена и на гербе Государства Израиль. Менора, или храмовый семисвечник, - один из основных символов иудаизма и основной элемент на гербе Израиля. Семь ее свечей символизируют каждый из семи дней недели, в течение которой был сотворен мир. Согласно друтим данным, менора могла символизировать семь искусств, либо же семь наук, о чем упоминается в Торе. Ряд археологических находок подтвердил значимость меноры для евреев, поскольку этот символ присутствовал не только на предметах, непосредственно относящихся к религии, но и на монетах, стенах зданий и даже солнечных часах.

Впервые упоминание о меноре встречается в Книге Исхода. Моисею, самим Господом было указано сотворить подсвечник из чистого золота. Согласно Торе, предписание об изготовлении Меноры (как и всей священной утвари в Скинии), а также её описание были даны Б-гом Моисею на горе Синай (Исх.25:9).

«И сделай светильник из золота чистого; чеканный да сделан будет светильник; бедро его и стебель его, чашечки его, завязи его и цветы его должны быть из него. И шесть ветвей [должны] выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки миндалеобразные на одной ветви, завязь и цветок; и три чашечки миндалеобразные на другой ветви, завязь и цветок. Так на шести ветвях, выходящих из светильника. А на [самом] светильнике четыре чашечки миндалеобразные, завязи его и цветки его. Завязь под двумя ветвями его и [ещё} завязь под двумя ветвями его, и [ещё] завязь под двумя ветвями его, у шести ветвей, выходящих из светильника. Завязи их и ветви их должны быть из него же, весь он одной чеканки, из чистого золота. И сделай семь лампад его, и зажжёт он лампады его, чтобы он освещал лицевую сторону свою. И щипцы к нему, и совки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми этими принадлежностями. Смотри же, и сделай их по образцу, какой тебе показан на горе. »