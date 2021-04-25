Абрамов - Еврейские символы, атрибутика и талисманы
Все еврейские символы, а их немало, могут быть разделены на две большие категории: религиозные и культурные. Эти две категории в свою очередь делятся на более узкие части, включающие праздники, жизненный цикл, культурные и национальные символы. Символы представляют идеи. Символы вызывают в человеке, который их наблюдает, определенные ассоциации, которые связаны с его предыдущим опытом. Символы - часть нашего наследия.
Менора является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. В настоящее время изображение меноры (наряду с Маген-Давидом) является наиболее распространённой национальной и религиозной еврейской эмблемой. Менора изображена и на гербе Государства Израиль. Менора, или храмовый семисвечник, - один из основных символов иудаизма и основной элемент на гербе Израиля. Семь ее свечей символизируют каждый из семи дней недели, в течение которой был сотворен мир. Согласно друтим данным, менора могла символизировать семь искусств, либо же семь наук, о чем упоминается в Торе. Ряд археологических находок подтвердил значимость меноры для евреев, поскольку этот символ присутствовал не только на предметах, непосредственно относящихся к религии, но и на монетах, стенах зданий и даже солнечных часах.
Впервые упоминание о меноре встречается в Книге Исхода. Моисею, самим Господом было указано сотворить подсвечник из чистого золота. Согласно Торе, предписание об изготовлении Меноры (как и всей священной утвари в Скинии), а также её описание были даны Б-гом Моисею на горе Синай (Исх.25:9).
«И сделай светильник из золота чистого; чеканный да сделан будет светильник; бедро его и стебель его, чашечки его, завязи его и цветы его должны быть из него. И шесть ветвей [должны] выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки миндалеобразные на одной ветви, завязь и цветок; и три чашечки миндалеобразные на другой ветви, завязь и цветок. Так на шести ветвях, выходящих из светильника. А на [самом] светильнике четыре чашечки миндалеобразные, завязи его и цветки его. Завязь под двумя ветвями его и [ещё} завязь под двумя ветвями его, и [ещё] завязь под двумя ветвями его, у шести ветвей, выходящих из светильника. Завязи их и ветви их должны быть из него же, весь он одной чеканки, из чистого золота. И сделай семь лампад его, и зажжёт он лампады его, чтобы он освещал лицевую сторону свою. И щипцы к нему, и совки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми этими принадлежностями. Смотри же, и сделай их по образцу, какой тебе показан на горе. »
По преданию, эти указания оказались для Моисея такими сложными, что Всевышнему пришлось самому сотворить светильник. Менора была выкована цельной из таланта (33-36 кг) золота и состояла из центрального ствола с основанием и шести отходящих от ствола ветвей - по три справа и слева. Каждая из ветвей членилась двумя и завершалась третьим «бокальчиками», состоявшими из скульптурных изображений завязи миндалевидного плода и цветка, а на стволе «бокальчики» помещались под тремя разветвлениями и наверху. Горелки были съёмными, но неясно, служили ли ими верхние «бокальчики» или особые лампадки. Лампады каждой ветви имели направление к центру. Мудрецы Талмуда считали, что основание Меноры было в виде ножек высотой в три ладони при общей высоте Меноры в 18 ладоней ( 1 ,33 - 1,73 м). Вероятно, ножек было три. Ветви Меноры расходились на 9 ладоней, такова же была ширина треножника. Наверх вели три ступени, по которым священник должен был подняться, чтобы зажечь фитили. На второй ступени помещались оливковое масло, золотые лопатки, золотые щипцы и остальные принадлежности. В Скинии эта лестница была из акации, но позднее, Соломон заменил её мраморной.
Абрамов Юрий Азарьянович - Еврейские символы, атрибутика и талисманы
Москва, 2020г. - 224с.
ISBN: 978-5-906399-11-3
Абрамов Юрий Азарьянович - Еврейские символы, атрибутика и талисманы - Содержание
Еврейские символы
- Менора
- Ханукия
- Маген-Давид
- Стена Плача
- Кипа
- Пата
- Флаг
- Гимн
Атрибутика
- Свиток Торы
- Кетер Тора - корона для Торы
- Аарон Кодеш
- Йад - указка для Торы
- Субботние подсвечники
- Авдальная свеча
- Кидушный бокал
- Натилатница
- Кеара - пасхальное блюдо
- Дрейдл - ханукальный волчок
- Сукка
- Талит
- Тфилин
- Шофар
Талисманы
- Мезуза
- Красная нить
- Хамса
- Мизрах
- О сглазе
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