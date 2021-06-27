Пол Кривачек - Идишская цивилизация

Данное эссе представляет собой попытку осмыслить утерю памяти и спасти прошлое говорившего на идише народа от забвения, собрать воедино подсказки, которые дают нам историки, и определить, как много из идишской истории мы забыли.

Мы забыли, что благодаря Римской империи народы Ближнего Востока и Северной Африки постепенно превратились в европейские нации; как благодаря разделу империи появились западные и восточные евреи; как обе эти ветви развивали наследие римлян, пока спустя столетия они не воссоединились в Центральной Европе и не слились в один народ, говорящий на идише, или в идишский народ, как я буду называть его далее. Само слово идиш означает говорящих на языке идиш евреев и относится как к языку, так и к говорящему на нем народу, к культуре этого народа и к цивилизации, которую он построил.

Мы забыли, что говорящие на идише евреи не только были религиозным и языковым меньшинством, но и сформировали одну из европейских наций, более многочисленную, чем некоторые другие, постепенно обогнав в численности боснийцев, хорватов, датчан, эстонцев, латышей, словаков, словенцев и швейцарцев, не говоря уже об ирландцах, шотландцах и валлийцах. Более того, их вклад в экономическое, социальное и интеллектуальное развитие Центральной и Восточной Европы существенно превышает их долю в численности населения. Идишский народ можно считать одним из самых значительных в Европе. (Прошу при этом заметить, что Ирландия, Испания, Италия и Польша настаивали на провозглашении в конституции Европейского союза «христианских корней континента».)

Мы забыли, что идишские язык и культура зародились, взросли и созрели на славянских землях Восточной Европы, в современных Белоруссии, Польше, России и Украине, в изначально славянских землях – Австрии, Баварии, Саксонии и Бранденбурге, а также в подвергшихся сильному славянскому влиянию Литве, Румынии и Венгрии, откуда в конце XIX – первом десятилетии ХХ века поколения мигрантов отправились на запад в поисках свободы и улучшения своего материального положения.

Мы забыли, что идишский образ жизни создавался одновременно в тесной связи и в конфронтации с католиками. Хотя в последнее столетие перед Холокостом значительная часть евреев жила на православной территории, они попали туда сравнительно поздно, в силу исторических событий. Однако становление идишского народа происходило среди баварцев и австрийцев, богемцев и моравцев, поляков и литовцев, которые все исповедовали католицизм.

Таким образом, хотя ни одна из сторон не захочет этого признать, идишский мир был продуктом не только собственно еврейской, но и католической и славянской культур, общим детищем евреев, славян и католиков. Роза расцветает по велению искры жизни, но и садовник, ухаживающий за розовым кустом, имеет полное право чувствовать гордость за его цветение; так и католическо-славянский мир справедливо может чувствовать себя наполовину родителем идишского мира и гордиться его достижениями.

Пол Кривачек - Идишская цивилизация: становление и упадок забытой нации

Мосты культуры / Гешарим

Москва

2012

ISBN 978-5-93273-326-8

Пол Кривачек - Идишская цивилизация: становление и упадок забытой нации - Содержание

Введение

Бист а ид?

Корни-шморни!

Nostalgie de la boue

Евреи Рима

Корзина да сено

От Средиземного моря до Балтийского

Удивительно, как обрезанный единорог

Сеннан и Зиппан

Передел Западной Европы

Слон Карла Великого

Новые границы, новая зависимость

Drang nach Osten

На перекрестках

В каждом замке свой король

Благословение на Мешко, короля польского

Новый идишский мир

Язык

Литература

Религия

Ученая традиция

Политическая консолидация

Землевладельцы, купцы, ремесленники, слуги

В еврейском трактире

Реформация

Гуситы

Лютер

И тут случилось чудо

Идишское возрождение

Краков

Прага

Давид Ганс

Широкие горизонты

Богатство и почет

Великое разделение

Потоп

Казаки

Бедность и бесчестие

Закат

Кто разрешает запрещенное

«Святая вера Эдома»

Великий Баал Шем Тов, да сияет свет его долго

Стойко противьтесь им!

…и падение

«Еврейский вопрос»

Слова словно плети

Шекспировская трагедия

Исход

Зимнее цветение

Библиография

Энциклопедии

Труды по истории

Другие использованные источники

Фотографии

Пол Кривачек - Идишская цивилизация: становление и упадок забытой нации - Введение