Дубов – Иудаизм
Слово «Тора» значит «учение», то есть то, чему Б-г учит человека. В-2448-м году от сотворения мира Б-г на горе Синай вручил Тору всему еврейскому народу с помощью своего верного слуги Моше. Все еврейские верования обосновываются в Торе. Пять Книг Моше называются Торой; другое название - Хумаш (от значения числа «пять» на иврите).
Тора - наша жизнь, наше существование. Это Б-жественный кодекс о том, как строить жизнь по нравственным законам. Путь Торы приятен и ведет к миру между людьми и народами.
С момента дарования Торы евреи очень трепетно к ней относятся, постоянно изучают ее и живут в соответствии с ее законами. Изучая Тору и исполняя Мицвот, мы достигаем цели сотворения мира - строим в этом мире жилище для Б-га.
Раввин Н. Д. Дубов – Иудаизм. Основные понятия
Днепропетровск, Издательский Дом «Цивос Ашем СНГ 2006 г. – 140 с.
Раввин Н. Д. Дубов – Иудаизм. Основные понятия - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. Еврейская вера
- ГЛАВА 2. Мидот - совершенствование характера
- ГЛАВА 3. Обшие сведения
- ГЛАВА 4. Тора
- ГЛАВА 5. Тфила
- ГЛАВА 6. Шабат
- ГЛАВА 7. Праздники
- ГЛАВА 8. Кашрут
- ГЛАВА 9. Сефер Тора, Тфилин, Мезуза, Цицит
- ГЛАВА 10. Жизненный цикл
- ГЛАВА 11. Брахот - благословения
- ГЛАВА 12. Коаним и левиим
- ГЛАВА 13. Еврейская история
- ГЛАВА 14. Эрец Исроэль
- ГЛАВА 15. 12 Псуким
- ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
Раввин Н. Д. Дубов – Иудаизм. Основные понятия - Глава 2. Мидот – Совершенствование характера
В Торе большое внимание уделяется совершенствованию характера. Это называется «Тикун Мидот» (исправление характера). Надо всегда стремиться к улучшению характера и исправлению недостатков. Кроме этого, Тора приводит немалое количество нравственных законов. В данной главе дается несколько рецептов по исправлению характера и приводится несколько примеров нравственных законов Торы.
Ецер Тов и ЕцерАра
У каждого человека есть два начала - доброе (Ецер Тов) и злое (ЕцерАра). Положительное начало внутри нас постоянно следит за нашим нравственным обликом и советует совершать добрые поступки. А злое начало – Ецер Ара - находится с добрым в постоянной конфронтации, возражая ему и подталкивая человека совершать плохие проступки.
Между Ецер Тов и Ецер Ара ведется постоянная борьба. Но, с Б-жьей помощью, наша воля и желание изменить себя к лучшему помогут доброму началу одержать победу.
Дерех Эрец
Правила поведения требуют вести себя так, чтобы другим не было обидно. Иудаизм требует, чтобы каждый соблюдал правила приличия: например, уважение к учителям и к старшим вообще. Кроме всего прочего, подчеркивается необходимость уважительного отношения к законам той страны, на территории которой мы проживаем. Этот кодекс поведения называется Дерех Эрец.
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