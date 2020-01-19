Слово «Тора» значит «учение», то есть то, чему Б-г учит человека. В-2448-м году от сотворения мира Б-г на горе Синай вручил Тору всему еврейскому народу с помощью своего верного слуги Моше. Все еврейские верования обосновываются в Торе. Пять Книг Моше называются Торой; другое название - Хумаш (от значения числа «пять» на иврите).

Тора - наша жизнь, наше существование. Это Б-жественный кодекс о том, как строить жизнь по нравственным законам. Путь Торы приятен и ведет к миру между людьми и народами.

С момента дарования Торы евреи очень трепетно к ней относятся, постоянно изучают ее и живут в соответствии с ее законами. Изучая Тору и исполняя Мицвот, мы достигаем цели сотворения мира - строим в этом мире жилище для Б-га.

Раввин Н. Д. Дубов – Иудаизм. Основные понятия

Днепропетровск, Издательский Дом «Цивос Ашем СНГ 2006 г. – 140 с.

Раввин Н. Д. Дубов – Иудаизм. Основные понятия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Еврейская вера

ГЛАВА 2. Мидот - совершенствование характера

ГЛАВА 3. Обшие сведения

ГЛАВА 4. Тора

ГЛАВА 5. Тфила

ГЛАВА 6. Шабат

ГЛАВА 7. Праздники

ГЛАВА 8. Кашрут

ГЛАВА 9. Сефер Тора, Тфилин, Мезуза, Цицит

ГЛАВА 10. Жизненный цикл

ГЛАВА 11. Брахот - благословения

ГЛАВА 12. Коаним и левиим

ГЛАВА 13. Еврейская история

ГЛАВА 14. Эрец Исроэль

ГЛАВА 15. 12 Псуким

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

Раввин Н. Д. Дубов – Иудаизм. Основные понятия - Глава 2. Мидот – Совершенствование характера

В Торе большое внимание уделяется совершенствованию характера. Это называется «Тикун Мидот» (исправление характера). Надо всегда стремиться к улучшению характера и исправлению недостатков. Кроме этого, Тора приводит немалое количество нравственных законов. В данной главе дается несколько рецептов по исправлению характера и приводится несколько примеров нравственных законов Торы.

Ецер Тов и ЕцерАра

У каждого человека есть два начала - доброе (Ецер Тов) и злое (ЕцерАра). Положительное начало внутри нас постоянно следит за нашим нравственным обликом и советует совершать добрые поступки. А злое начало – Ецер Ара - находится с добрым в постоянной конфронтации, возражая ему и подталкивая человека совершать плохие проступки.

Между Ецер Тов и Ецер Ара ведется постоянная борьба. Но, с Б-жьей помощью, наша воля и желание изменить себя к лучшему помогут доброму началу одержать победу.

Дерех Эрец

Правила поведения требуют вести себя так, чтобы другим не было обидно. Иудаизм требует, чтобы каждый соблюдал правила приличия: например, уважение к учителям и к старшим вообще. Кроме всего прочего, подчеркивается необходимость уважительного отношения к законам той страны, на территории которой мы проживаем. Этот кодекс поведения называется Дерех Эрец.