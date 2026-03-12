Дуда - Символ віри й історія спасіння

Книга «Символ віри й історія спасіння», підготовлена колективом авторів під керівництвом Назара Дуди, сестри Луїзи Цюпи, отця Тараса Барщевського та Андрія Козіброди, є фундаментальним посібником для катехуменату та катехизації дорослих в Українській Греко-Католицькій Церкві. Автори ставлять за мету не просто передати набір релігійних знань, а супроводити дорослу людину на шляху свідомого входження в церковну спільноту та поглиблення особистих стосунків із Богом. Основна ідея видання полягає в цілісному поєднанні ісповідання віри (Символу віри) з динамікою історії спасіння, де кожен вірний покликаний знайти власне місце в Божому задумі.

Содержательная часть посібника структурована відповідно до етапів катехуменату — давньої практики приготування до таїнств християнського втаємничення. Книга детально розкриває зміст Нікео-Царгородського Символу віри, пояснюючи кожен його член крізь призму Святого Письма та Передання Церкви. Автори приділяють особливу увагу тому, як біблійні події від сотворення світу до приходу Христа і заснування Церкви актуалізуються в сучасному житті людини. Видання містить методичні рекомендації для катехитів, допомагаючи адаптувати складні богословські істини до запитів і досвіду сучасних дорослих людей, які шукають відповіді на життєво важливі духовні питання.

Текст написаний у фаховому, але доступному стилі, що поєднує глибоку біблійну екзегезу з практичним душпастирським підходом. Робота є важливим кроком у розвитку сучасної катехитичної думки УГКЦ, пропонуючи модель «літургійної катехизи», яка веде від слухання Слова до активної участі в житті Церкви. Це видання служить незамінним інструментом для священників, катехитів та всіх дорослих християн, які прагнуть переосмислити свою віру не як застиглу догму, а як живу історію спасіння, що триває тут і зараз.

Дуда Назар, Цюпа с. Луїза, СНДМ, Барщевський о. Тарас, Козіброда Андрій - Символ віри й історія спасіння - Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ

Львів: Свічадо, 2021 ― 128 с. – (Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ.)

ISBN 978-966-938-522-2

ISBN 978-966-2527-90-2

Символ віри й історія спасіння – Зміст

Вступ

Тема 1. Історія спасіння і Символ віри

Тема 2. Боже об’явлення

Тема 3. Бог Отець і сотворення світу

Тема 4. Видимий і невидимий світ

Тема 5. Сотворення людини. Людина ― вінець творіння

Тема 6. Гріхопадіння і його наслідки

Тема 7. Вірую в Єдинородного Сина

Тема 8. Обітниця Спасителя і патріархи

Тема 9. Вихід з Єгипту і Десять заповідей

Тема 10. Обіцяна земля та очікування Спасителя

Тема 11. Воплочення Сина Божого

Тема 12. Проголошення Царства: Нагірна проповідь

Тема 13. Знаки приходу Царства: слова Ісуса

Тема 14. Знаки приходу Царства: діла Ісуса

Тема 15. Преображення Ісуса

Тема 16. Вхід Господній у Єрусалим

Тема 17. Тайна вечеря

Тема 18. Христові страсті і смерть

Тема 19. Воскресіння Ісуса Христа

Тема 20. Явлення воскреслого Христа учням

Тема 21. Вознесіння Ісуса

Тема 22. Христос у славі

Тема 23. Присутність воскреслого Христа у Церкві

Тема 25. Обітниця і дар Святого Духа

Тема 26. Дух Животворящий — податель благодаті

Тема 27. Христова Церква

Тема 28. Одне хрещення на відпущення гріхів

Тема 29. Останні речі: смерть, суд, пекло або небо

Тема 30. Вічне життя. Амінь

Підсумок

Історія спасіння у цитатах зі Святого Письма