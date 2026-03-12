Дуда - Символ віри й історія спасіння
Книга «Символ віри й історія спасіння», підготовлена колективом авторів під керівництвом Назара Дуди, сестри Луїзи Цюпи, отця Тараса Барщевського та Андрія Козіброди, є фундаментальним посібником для катехуменату та катехизації дорослих в Українській Греко-Католицькій Церкві. Автори ставлять за мету не просто передати набір релігійних знань, а супроводити дорослу людину на шляху свідомого входження в церковну спільноту та поглиблення особистих стосунків із Богом. Основна ідея видання полягає в цілісному поєднанні ісповідання віри (Символу віри) з динамікою історії спасіння, де кожен вірний покликаний знайти власне місце в Божому задумі.
Содержательная часть посібника структурована відповідно до етапів катехуменату — давньої практики приготування до таїнств християнського втаємничення. Книга детально розкриває зміст Нікео-Царгородського Символу віри, пояснюючи кожен його член крізь призму Святого Письма та Передання Церкви. Автори приділяють особливу увагу тому, як біблійні події від сотворення світу до приходу Христа і заснування Церкви актуалізуються в сучасному житті людини. Видання містить методичні рекомендації для катехитів, допомагаючи адаптувати складні богословські істини до запитів і досвіду сучасних дорослих людей, які шукають відповіді на життєво важливі духовні питання.
Текст написаний у фаховому, але доступному стилі, що поєднує глибоку біблійну екзегезу з практичним душпастирським підходом. Робота є важливим кроком у розвитку сучасної катехитичної думки УГКЦ, пропонуючи модель «літургійної катехизи», яка веде від слухання Слова до активної участі в житті Церкви. Це видання служить незамінним інструментом для священників, катехитів та всіх дорослих християн, які прагнуть переосмислити свою віру не як застиглу догму, а як живу історію спасіння, що триває тут і зараз.
Дуда Назар, Цюпа с. Луїза, СНДМ, Барщевський о. Тарас, Козіброда Андрій - Символ віри й історія спасіння - Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ
Львів: Свічадо, 2021 ― 128 с. – (Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ.)
ISBN 978-966-938-522-2
ISBN 978-966-2527-90-2
Символ віри й історія спасіння – Зміст
Вступ
Тема 1. Історія спасіння і Символ віри
Тема 2. Боже об’явлення
Тема 3. Бог Отець і сотворення світу
Тема 4. Видимий і невидимий світ
Тема 5. Сотворення людини. Людина ― вінець творіння
Тема 6. Гріхопадіння і його наслідки
Тема 7. Вірую в Єдинородного Сина
Тема 8. Обітниця Спасителя і патріархи
Тема 9. Вихід з Єгипту і Десять заповідей
Тема 10. Обіцяна земля та очікування Спасителя
Тема 11. Воплочення Сина Божого
Тема 12. Проголошення Царства: Нагірна проповідь
Тема 13. Знаки приходу Царства: слова Ісуса
Тема 14. Знаки приходу Царства: діла Ісуса
Тема 15. Преображення Ісуса
Тема 16. Вхід Господній у Єрусалим
Тема 17. Тайна вечеря
Тема 18. Христові страсті і смерть
Тема 19. Воскресіння Ісуса Христа
Тема 20. Явлення воскреслого Христа учням
Тема 21. Вознесіння Ісуса
Тема 22. Христос у славі
Тема 23. Присутність воскреслого Христа у Церкві
Тема 25. Обітниця і дар Святого Духа
Тема 26. Дух Животворящий — податель благодаті
Тема 27. Христова Церква
Тема 28. Одне хрещення на відпущення гріхів
Тема 29. Останні речі: смерть, суд, пекло або небо
Тема 30. Вічне життя. Амінь
Підсумок
Історія спасіння у цитатах зі Святого Письма
