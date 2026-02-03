Книга является не просто духовным чтением, а глубокой исповедью человека, прошедшего через горнило испытаний XX века: от сталинских лагерей до всемирно известных «бесед» в московских храмах, за которые он подвергался преследованиям со стороны КГБ.

В этом издании автор делится своим уникальным пастырским опытом, отвечая на вечные вопросы о смысле страдания, поиске Бога в атеистическом мире и истинной свободе духа. Каждая из пяти частей раскрывает разные грани духовной жизни, соединяя личные воспоминания отца Дмитрия с глубоким богословским анализом современной ему эпохи.

Священник Дмитрий Дудко – Подарок от Бога – Книга в пяти частях

Москва: Издание Сретенского монастыря, 2002. – 644 с.

ISBN 5-7533-0207-6

Священник Дмитрий Дудко – Подарок от Бога – Содержание

Предисловие

Часть первая. ВИДЕНИЕ ГОЛГОФЫ

Часть вторая. ВЕДУТ НА ЗАКЛАНИЕ

Часть третья. БЬЮТ В ЛОБ

Часть четвертая. НА ПОЗОРНОМ СУДИЛИЩЕ. Повесть-исповедь

От автора

Раздел первый - Вступление - Глава первая. НАЧАЛО - Глава вторая. ПРОДОЛЖЕНИЕ - Глава третья. РАЗДУМЬЯ - Глава четвертая. ПОКАЗАНИЯ - Глава пятая. ОБО МНЕ - Глава шестая. ПОШЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ - Глава седьмая. ПОВОРОТЫ В ДОПРОСАХ - Глава восьмая. ЕЩЕ ПОВОРОТ - Глава девятая. И ЕЩЕ ПОВОРОТ

Раздел второй. НА КРУТОМ ПОВОРОТЕ - Глава десятая. ХРИСТОС ПРИХОДИТ КО МНЕ В КАМЕРУ - Глава одиннадцатая. ПОВЕЯЛО ЧЕМ-ТО ДРУГИМ - Глава двенадцатая. ПРИБЛИЖЕНИЕ СВОБОДЫ - Глава тринадцатая. ВОТ ОНА, СВОБОДА! - Глава четырнадцатая. ТАК, НАВЕРНО, БЫВАЕТ В АДУ - Глава пятнадцатая. НАЧИНАЮ РАЗБИРАТЬСЯ, ЧТО ТАКОЕ АД - Глава шестнадцатая. ПРОХОЖДЕНИЕ АДСКИХ ВИТКОВ - Глава семнадцатая. НЕУЖЕЛИ И В АДУ МОЖНО СЛУЖИТЬ БОГУ? - Глава восемнадцатая. НЕОЖИДАННО ЗАКРЫТО ДЕЛО, НО ОКОНЧЕНО ЛИ?

Раздел третий - Глава девятнадцатая. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ДЕЛА - Глава двадцатая. ПРИЗРАКИ И ПРОЗРЕНИЕ (Разматывание витков) - Глава двадцать первая. ПОДСУДИМЫЙ

Послесловие - И в заключение - О чем это ты всё пишешь?

Часть пятая. ГОЛГОФА К ВОСКРЕСЕНИЮ