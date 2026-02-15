Этот сборник проповедей, охватывающий четверть века пастырского служения отца Дмитрия Дудко, является духовным итогом его работы в условиях «воинствующего безбожия». Название книги, отсылающее к евангельской притче о сеятеле, точно характеризует позицию автора: священник обязан сеять Слово Божие повсюду, даже если почва кажется каменистой или заросшей терниями советской идеологии. Книга объединяет в себе не только глубокие богословские размышления, но и живые ответы на острые вопросы прихожан, превращаясь из простого сборника текстов в учебник духовного выживания.

Особое внимание в томе уделено практическим аспектам христианской жизни — превращению семьи в «домашнюю церковь» и осознанному участию в таинствах. Отец Дмитрий подробно разъясняет символику храма и глубокий смысл заповедей, адаптируя древние истины к нуждам человека XX века. Эти проповеди, звучавшие в тесных московских храмах под надзором спецслужб, пропитаны верой в то, что даже в самые бесплодные времена благодать способна пробиться сквозь любой бетон, если в сердце человека сохраняется хотя бы капля искреннего искания Истины.

Священник Дмитрий Дудко – В терние и при дороге - Сборник проповедей за 25 лет служения

Москва: Типография АО «Молодая гвардия», 1993. – 260 с.

ISBN 5-900524-01-9

Священник Дмитрий Дудко – В терние и при дороге - Содержание

Часть I. Утверждение бытия. Огласительные слова

Слово первое - Слово второе - Слово третье - Слово четвертое - Слово пятое

Часть II. Проповеди в храме

Ранние проповеди - Каким языком заговорить с современным миром

Виноградовские проповеди

Чему же учит Господь - В день памяти Преподобного Сергия - Память Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова - Два примера для нашего назидания и размышления - О Господине субботы - Казанская икона Божией Матери - Всех скорбящих радость - Память великомученика Дмитрия - Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных - Память Святого Иоанна Златоустого - Притча о человеке, который не в Бога богатеет - Введение во храм - О мудром князе Кто же может спастись - Святая великомученица Варвара — мудрая дева - Дерзновенный помощник - Рождество Христово - Обрезание Господне, память Святого Василия Великого - Память преподобного Серафима Саровского - Покайтесь, приблизилось Царство Небесное

Проповеди из разных тетрадей

О сеятеле слова Божьего - О законе и благодати - О винограднике - О милосердии - Образ Скорченной - Память всех святых в земле российской просиявших Для Царствия ли Божьего мы живем? - Черкизовские проповеди

Часть III. Слова о Царстве Божием

Слово первое - Слово второе - Слово третье - Слово четвертое - Слово пятое - Слово шестое - Словоседьмое - Слово восьмое - Слово девятое - Слово десятое - Слово одиннадцатое - Слово двенадцатое - Слово тринадцатое

О моем составлении проповедей

Павел Тулаев. Послесловие