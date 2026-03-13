Книга Александра Дудника «Прошедшее, настоящее и будущее» представляет собой глубокое эсхатологическое и пастырское размышление о векторе человеческой истории и личной судьбе каждого верующего в свете Божьего замысла. Автор ставит перед собой задачу помочь читателю осознать неразрывную связь между историческими корнями христианства, вызовами сегодняшнего дня и грядущими событиями, описанными в библейских пророчествах. Основная идея произведения заключается в том, что правильное понимание прошлого и надежда на будущее являются ключевыми факторами для осмысленной и верной жизни в настоящем.
Содержательная часть сборника структурирована вокруг трех временных измерений. В разделе «Прошедшее» Дудник обращается к библейской истории и опыту отцов веры, подчеркивая важность извлечения уроков из былых побед и поражений. Блок «Настоящее» посвящен практическим аспектам христианской жизни в условиях современного мира: духовной борьбе, ответственности перед обществом и сохранению святости. Раздел «Будущее» предлагает взвешенный взгляд на библейские пророчества о втором пришествии Христа и вечности, фокусируясь не на пугающих деталях, а на блаженном уповании церкви. Автор напоминает, что знание о конце времен должно не парализовать страхом, а мотивировать к активному служению и духовному бодрствованию.
Текст написан в характерном для Александра Дудника ясном и назидательном стиле, где строгое следование библейскому тексту сочетается с живыми примерами и глубокой верой в торжество Божьей правды. Книга лишена спекулятивных теорий и излишнего мистицизма, предлагая вместо этого твердую духовную почву для христиан, стремящихся понять свое место в потоке времени. Работа служит ценным пособием для тех, кто хочет сбалансировать свою духовную жизнь, научившись доверять Богу, Который вчера, сегодня и вовеки Тот же. Это чтение помогает обрести мир и уверенность в завтрашнем дне, зная, что вся история находится в надежных руках Творца.
Александр Дудник – Прошедшее, настоящее и будущее
Макеевка: «Свет», 1999. – 550 с.
Александр Дудник – Прошедшее, настоящее и будущее - Содержание
1. Сотворение Адама
2. Сотворение Евы
3. Каин и Авель священники
4. Енох (седьмой от Адама)
5. Ной - проповедник правды
6. После потопа
7. Вавилонская башня
8. Авраам поверил Господу
9. Отделение Лота от Авраама
10. Клятвенное обещание Аврааму
11. Авраам - Еврей
12. Исаак тоже Еврей
13. Иаков, он же Израиль
14. Израиль в Египте
15. Моисей. Искупление из рабства Египетского
16. Израильский народ в земле обетованной
17. История евреев, рассеянных по земле
1) В Римской империи - 2) История евреев в Новоперсидском царстве - 3) Под властью магометан в Азии и Африке - 4) В средние века до изгнания из Испании - 5) С 16 столетия до 1910 года - 6) В 20-м столетии - 7) Разница между Израилем и Церковью
18. Иерусалимский храм
1) Соломонов - 2) Зоровавеля - 3) Ирода Великого - 4) Храм, который будет построен - 5) Иерусалимский храм в Тысячелетии - 6) Вышний Иерусалим
19. Церковь Господа Иисуса Христа
1) Христос единый строитель Церкви - 2) На ком зиждится Церковь Христова - 3) Церковь - Тело Христово - 4) Церковь - храм Святого Духа - 5) Церковь - Невеста Христа - 6) Церковь - соль земли и свет мира
20. Восхищение Церкви
21. Признаки близкого восхищения Церкви
1) Появление лжехристов - 2) Появление лжепророков - 3) Войны и военные слухи - 4) Восстанет народ на народ, и царство на царство - 5) Люди будут издыхать от страха, грядущих событий, бедствий - 6) Поклонение «богу крепостей» - 7) И будут глады и моры - 8) Землетрясения по местам - 9) Болезни - 10) Гонения на Церковь - 11) И будете ненавидимы всеми народами-за имя Мое - 12) Тогда соблазнятся многие - 13) Лжеучителя и лжеучения - 14) Времена тяжкие: люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарные, нечестивые, недружелюбны, клеветники, невоздержанны, не любящие добра, наглы, напыщенны, вид благочестия - 15) Охлаждение любви у христиан - 16) Запрещение вступать в брак, и вкушать пищу - 17) Как во дни Ноя: ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили, строили - 18) Умножение знания, т.е. развитие науки - 19) Развитие гипнотизма, спиритизма - 20) Наглые ругатели - 21) Массовое отступление от Бога - 22) Сосредоточение капитала в руках немногих - 23) Церковь заканчивает свое поприще - 24) Экуменическое движение - 25) И не думали, что восхищение Церкви будет так скоро - 26) Духовный сон христиан - 27) Проповедь Евангелия по всему миру - 28) Смоковница распускает листья - 29) План Божий с народами приб. к концу - 30) Восстанавливаются древние народы - 31) Приготовление великого меча - 32) Будут говорить «мир и безопасность» - 33) Раздвоение горы Елеонской - 34) Дождь ранний и поздний - 35) Нивы побелели и поспели к жатве - 36) Дети, последнее время
22. Притча о десяти девах
23. Грядущее Тысячелетнее Царство Христа
1) День Господень (1, 2 и 3 части дней Великой Скорби) - 2) Армагеддон
24. Благословенное Тысячелетие
A) Тысячелетнее Царство Христа - Б) Кто будет участвовать в Тысячелетии? - B) Тысячелетие Царство - это эпоха отдыха и покоя - 1) Чем же эти тысячу лет будут отличаться? - 2) Завет мира - 3) Состояние земли - 4) Духовно-нравственное состояние людей - 5) Израильский народ в Тысячелетии - 6) Иерусалим в Тысячелетии - 7) Иерусалимский храм в Тысячелетии - 8) Языческие народы в Тысячелетии - 9) Участие Церкви в Тысячелетии
25. Последнее восстание на Христа и Его святых
26. Новое небо и новая земля
27. Учение о судах Божиих
1) Суд над невосхищенными христианами - 2) Судилище Христово - 3) Суд над живыми - 4) Второе воскресение - а) Тогда отдало море мертвых - б) И ад отдаст бывших в нем - в) Смерть также отдаст пленников своих - 5) Суд перед Белым Престолом
