Дудник - Семья - Разводы - Повторные браки

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Александр - Семья. Разводы. Повторные браки
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Homiletics

Книга Александра Дудника «Семья. Разводы. Повторные браки» представляет собой пастырское и этическое исследование одной из самых сложных и болезненных тем в жизни современной церкви. Автор, опираясь на многолетний опыт служения и консультирования, ставит перед собой задачу дать четкие библейские ориентиры в вопросах, которые часто становятся причиной глубоких духовных кризисов и разделений. Основная идея работы заключается в утверждении незыблемости божественного замысла о браке как о пожизненном союзе, при этом автор стремится сбалансировать строгость библейских требований с христианским состраданием к людям, уже столкнувшимся с трагедией распада семьи.

Содержательная часть книги детально анализирует тексты Ветхого и Нового Заветов, касающиеся брачных отношений, причин для развода и возможности вступления в повторный брак. Дудник последовательно разбирает «исключительные случаи», упомянутые в Писании, и предлагает богословски обоснованный взгляд на то, как церкви следует реагировать на подобные ситуации. Автор уделяет значительное внимание профилактике семейных конфликтов, подчеркивая роль прощения, терпения и ответственности обоих супругов. Книга не просто дает ответы «можно или нельзя», но помогает читателю понять духовную природу брака и те последствия, которые влекут за собой решения, принимаемые в моменты семейных кризисов.

Текст написан в характерном для Александра Дудника взвешенном и пастырском стиле, где глубокая принципиальность сочетается с желанием помочь и восстановить сокрушенных. Автор избегает сухих юридических формулировок, предпочитая говорить на языке духовного попечения, что делает книгу ценным пособием для священнослужителей, душепопечителей и всех христиан, ищущих библейского основания для построения крепкой семьи. Это чтение, которое призывает к серьезному и благоговейному отношению к браку, напоминая, что семья — это не только человеческий договор, но и священный союз перед лицом Бога.

Харцызск: «Свет», Издательско-полиграфический отдел при Христианской миссии “Дорога к сердцу”, 2008. – 50 с.

Александр Дудник – Семья. Разводы. Повторные браки - Содержание

  • Введение

  • Брак и разводы в Ветхозаветном периоде

  • Брак и разводы в Новозаветном периоде

  • Существует ли право на развод вообще?

  • Кого сочетал Бог?

  • Вопрос разводов в других церквах

  • Повторные браки

  • Если при живом муже

  • Кто называется “мужем” и кто “женою”

  • О привязанности жены к своему мужу

  • Право на повторный брак

  • Как определить сторону невинную

  • О разводах обоюдных

  • О разводах до уверования

  • О браке разведенных до уверования

  • Позволен ли развод за блуд

  • Повод к прелюбодеянию

  • О несоответствии в браке

  • О деторождении вступивших в брак

  • Принадлежность супругов друг ко другу

  • О целомудрии в браке

  • Одной жены муж

Views 48
Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books