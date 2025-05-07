Вследствие греха нагота стала постыдной, и ее нужно прикрывать. До того как грех вошел в человеческую жизнь, нагота не считалась постыдной: «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25). Но после грехопадения все стало совершенно иным: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:7-10). Писание говорит, что обнажение на людях — это позор: «Возьми жернова и мели муку; сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки: откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого» (Ис. 47:2-3). «Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3:18). Адам и Ева изготовили себе одежду из листьев, однако, она не скрыла их наготу. В Библии эта одежда, представлявшая собой набедренную повязку, названа «опоясанием». Тогда Бог Сам решил одеть людей как следует. В Быт. 3:21 говорится: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бог хочет, чтобы из уважения к Его святости и ради сохранения приличия и пристойности в обществе, одежда людей надлежащим образом прикрывала их наготу.

Дуэйн Иби - Украшение храма

Что Священное Писание говорит о внешнем виде христианина

«Типография Благодать» 2024 32стр Напечатано с разрешения изд-ва «Christian Light», Гаррисонбург, Вирджиния, США 22802 © «Christian Light Publications, Inc.»

Дуэйн Иби - Украшение храма - Содержание