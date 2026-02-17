28 января

ИДОЛОПОКЛОНСТВО У СИНАЯ

«Встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, незнаем, что сделалось» (Исх. 32:1).

Время шло, а Моисей все не возвращался с покрытого облаком Синая, и народ решил, что он оставил их, а то и вовсе погиб.

Почувствовав себя беспомощными, они вернулись к своим прежним предрассудкам. Зачинщиками стали иноплеменники в их среде, выразившие желание иметь кумира, который изображал бы Бога. Аарон попытался им что-то возразить, но его робость лишь подлила масла в огонь их слепого неистовства.

Был отлит золотой телец, напоминавший египетских богов, и народ предался обжорству и буйному распутству. Сегодня также существует опасность для руководителей, занимающих авторитетное положение в Церкви, уступать желаниям неосвященных людей и тем самым потворствовать их грехам.

Народы, окружавшие израильтян, слышали об их чудесном исходе из Египта и пребывали в ожидании: что еще Господь совершит для них. Но израильтяне расстроили Божьи планы.

Вернувшись в стан, Моисей, придя в гнев от увиденного, бросил скрижали с Десятью Заповедями наземь, истребил золотого идола и потребовал, чтобы те, кто на Божьей стороне, встали от него по правую руку. Только колено Девия не принимало участия в мятеже, и Моисей, опираясь на Божественный авторитет, повелел им убивать всех, кто упорствует в своем возмущении. Наказать их нужно было незамедлительно, во избежание повторения подобного преступления в будущем.

Герберт Эдгар Дуглас - Любовь прокладывает путь - С Иисусом от Едема к вечности

Заокский: Издательство «Источник жизни», 2012. – 386 с.

ISBN: 978-5-86847-774-4

