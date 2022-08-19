Дунаев - Православие и русская литература - Часть 3

История есть перенесённая в земной мир борьба дьявола против Бога — проявляемая через борьбу поддавшихся бесовскому соблазну и противящихся ему. Борьба эта может совершаться открыто и прикровенно. Каждая эпоха облекает основное содержание истории в конкретные религиозные, культурные, этические, эстетические, социальные, экономические, политические, идеологические и какие угодно иные формы. Но они ле должны вводить в заблуждение: борьба тьмы против света, зла против добра и справедливости, лжи против правды... — всегда просвечивает сквозь любой конкретно-исторический камуфляж.

Эта борьба в социально-историческом мире есть производное той внутренней невидимой брани, какая совершается в каждой душе человеческой и в которой внешние события черпают энергию для своего развития — энергию добра как и энергию зла. Искусство нередко зримо обнаруживает эту связь, отображая сам процесс перетекания энергии из души в мир внешней событийности, от человека к социуму — и наоборот. И само способно передавать такую энергию от человека миру и от мира человеку.

Во второй половине XIX века бесовские силы в России всё более ощущаемо принимали обличье революционного движения. Никого не должна обманывать внешняя привлекательность провозглашаемых целей революции. Прозорлив был Тютчев, и полезно будет ещё раз пристальнее вдуматься в его утверждение: «Революция — прежде всего враг христианства ! Антихристианское настроение есть душа революции; это её особенный, отличительный характер. <. ״ > Тот, кто этого не понимает, не более как слепец, присутствующий при зрелище, которое мир ему представляет».

Дунаев Михаил - Православие и русская литература. В 6-ти частях - Часть 3

Издание второе, исправленное, дополненное

М., Храм Святой мученицы Татианы при МГУ. 2002. 768 с.

ISBN 5-900988-09-0

Дунаев Михаил - Православие и русская литература. В 6-ти частях. Ч. III - Оглавление

Глава 8. И. С. Тургенев

Глава 9. Литература второй половины XIX столетия

Глава 10. Ф. М. Достоевский

Примечания

Краткая библиография