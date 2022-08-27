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Дунаев - Православие и русская литература - В 6-ти частях

Дунаев - Православие и русская литература - В 6-ти частях - по главам в общем файле
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY
Совесть утверждалась нашими писателями как основная мера всех вещей. Вот что сущностно: не частные вопросы, но важнейшие, всеобщие — волновали сознание и душу творцов русской литературы. И в этом она едина на протяжении всей ее истории — от великого «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Новая литература, хотя мы и выделяем её особо, созидалась на традициях предшествующих веков, традиции же эти были освящены идеалами Православия.
«Русская культура — «запечатленная» печатью тысячелетий: крещением в Православии. Этим и утвердилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения, — писал И.С.Шмелёв. — <.״> Наша литература — тоже «запечатленная»: она исключительно глубока, «строга», как, быть может, ни одна из литератур в мире, и целомудренна. Она как бы спаивает-вяжет Землю с Небом. В ней почти всегда — «вопросы», стремленья «раскрыть тайну», попытки найти разгадку мировых загадок, поставленных человечеству Неведомым: о Боге, о Бытии, о смысле жизни, о правде и кривде, о Зле-Грехе, о том, что будет там... и есть ли это там?.. <...> Русская литература — не любование «красотой», не развлекание, не услужение забаве, а именно служение, как бы религиозное служение».
Именно Православие повлияло на пристальное внимание человека к своей духовной сущности, на внутреннее самоуглубление — отражённое литературой. Это и вообще основа русского миропонимания и русского способа бытия в мире. Выдающийся русский философ И.В.Киреевский писал об этом так:
«Западный человек искал развитием внешних средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремилея внутренним возвышением над внешними потребностями избегнуть тяжести внешних нужд».
И это могло быть определено только православным мироосмыслением. Ибо само лежащее в основе Православия понимание спасения — то есть цели всего земного бытия — существенно отличается от того, что мы можем обнаружить в западных конфессиях. Западный человек понимает спасение как воздаяние за некое доброе делание (католицизм) либо как то, что он получает только в силу веры (протестантизм). Католик своё спасение «зарабатывает», трудом добродетели «выкупает» собственный грех. Для протестанта проблема не выявляется даже так: по его суждению, за него уже «заплатил» Спаситель. Протестантизм вообще снимает вопрос о необходимости добрых дел для спасения, нацеливает человека на внешнюю практическую деятельность как на основное содержание его бытия в мире.

Михаил Дунаев - Православие и русская литература - В 6-ти частях

Издание второе, исправленное, дополненное.
М., Христианская литература. 2001 - 2004
ISBN 5-900988-08-2

Михаил Дунаев - Православие и русская литература - В 6-ти частях - Содержание исследования М.М.Дунаева

Часть I
  • Глава 1 . Литература XVII столетия
  • Глава 2. Литература XVIII столетия
  • Глава 3. Литература начала XIX столетия
  • Глава 4. А.С.Пушкин
Часть II
  • Глава 5. М.Ю.Лермонтов
  • Глава 6. Н.В.Гоголь
  • Глава 7. Литература середины XIX столетия
Часть III
  • Глава 8. И.С.Тургенев
  • Глава 9. Литература второй половины XIX столетия
  • Глава 10. Ф.М.Достоевский
Часть IV
  • Глава 11 . Л.Н.Толстой
  • Глава 12. Н.С.Лесков
  • Глава 13. А.П.Чехов
Часть V
  • Глава 14. Русская литература конца XIX - начала ХХ в.
  • Глава 15. А.М.Горький.
  • Глава 16. И.А.Бунин.ДляГлава 17. И.С. Шмелёв
Часть VI
  • Глава 18. Русская литература советского периода
  • Глава 19. Русская литература в эмиграции
  • Глава 20. Русская литература конца ХХ столетия
Для удобства чтения все части включены в общий файл по главам.
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Rating 4.5 / 5
Added 27.08.2022
Author esxatos
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4.5/5 (2)

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