Душаков - Благовестие в коротких штанишках
Что церковь думает о благовестии и благовестнике? Насколько это служение и люди, его выполняющие, востребованы сегодня церковью? Общаясь со многими людьми и задавая эти вопросы, я понял, что в наших церквах нет достаточного понимания актуальности этой темы. Кто-то думает, что благовестие - это дело прошлых лет. Некоторые вообще считают его глупостью и пустой тратой времени. У других людей есть своя интерпретация этого понятия, и они спорят над правильностью формулировок. Но есть люди, которые взяли на себя перед Богом обязательство благовествовать при любых обстоятельствах, различными методами, но с одной целью - спасать обреченных на смерть. И то, что они хотят делать это как можно лучше, характеризует их как людей разумных и современных в хорошем смысле этого слова.
Исходя из важности и актуальности темы я принял решение написать книгу о формировании благовестника, о развитии человека, через уста которого звучит Благая весть. И раз эта тема еще актуальна и есть люди, которые занимаются этим служением, если есть нужда мира в спасительной Вести, значит, есть смысл говорить о том, что такое благовестие.
Мы будем размышлять о том, как донести до современного нам человека и общества живое Евангелие и каким образом сделать явными проблемы людей, чтобы они осознали свою нужду в спасении и увидели выход из греховного тупика. Я надеюсь, что данная книга поможет нам более полно увидеть и приблизиться к тому образу благовестника, которого Бог без стыда называет Своим и который приносит непреходящий плод во вверенном ему служении.
Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках - или Открой свою кладовку
М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2008. - 224 с.
ISBN 978-5-87727-126-5
Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках – Содержание
Вступительное слово
Предисловие
Часть первая. Влияние как образ жизни
- 1. Люди с измененным сознанием, или Жизнь наоборот
- 2. Почему нам иногда скучно слушать проповедующих людей
- 3. Кто на кого влияет: общество на нас или мы на общество?
- 4. Конфликт желаний мира и Бога
Часть вторая. Из чего же сделан благовестник?
- 1. Собираем пазлы: узнай себя
- 2. Внутренняя организованность благовестника - пожелание или необходимость?
Часть третья. Оснащенность благовестника, или 21П - 21 принцип созидания тех, кто созидает
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Путь мысли в жизни человека
- Принцип 1. Осознать свое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
- Принцип 2. Услышать ПРИЗЫВ на служение и ответить на него
- Принцип 3. Выстроить свои ПРИОРИТЕТЫ
- Принцип 4. Работать над целевым ПЛАНИРОВАНИЕМ своего служения
- Принцип 5. Постоянная и достаточная ПОДГОТОВКА
- Принцип 6. Определить для себя внутренние ПРАВИЛА
- Принцип 7. Создать воодушевляющую ПЕРСПЕКТИВУ развития
- Принцип 8. Соблюдать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий
- Принцип 9. ПЛОДОТВОРНЫЙ труд, или Принцип посева и жатвы
- Принцип 10. Осознать необходимость ПОСВЯЩЕННОСТИ цели, призванию, служению
- Принцип 11. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ как гарантия достижений
- Принцип 12. Разумный ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, ведущий к ПРОГРЕССУ
- Принцип 13. Жизненная ПОЗИЦИЯ благовестника
- Принцип 14. ПАРТНЕРСТВО благовестника
- Принцип 15. Не только думай, но и делай: ПРАКТИКА благовестника
- Принцип 16. Реализуемый ПОТЕНЦИАЛ благовестника
- Принцип 17. Проповедь благовестника - влияющая проповедь
- Принцип 18. ПРИВЫЧКИ благовестника: к созиданию или к разрушению?
- Принцип 19. Адекватная оценка ПОБЕД благовестника
- Принцип 20. Осознание ПОТРЕБНОСТЕЙ благовестника
- Принцип 21. Преодоление ПРЕПЯТСТВИЙ на пути благовестника
Библейские и исторические примеры достойных благовестников
Взаимоотношения благовестника с Богом, Библией и своей командой
Заключение
Завет благовестника
Библиография
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