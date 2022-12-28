Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Душаков - Благовестие в коротких штанишках

Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках - или Открой свою кладовку
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Что церковь думает о благовестии и благовестнике? Насколько это служение и люди, его выполняющие, востребованы сегодня церковью? Общаясь со многими людьми и задавая эти вопросы, я понял, что в наших церквах нет достаточного понимания актуальности этой темы. Кто-то думает, что благовестие - это дело прошлых лет. Некоторые вообще считают его глупостью и пустой тратой времени. У других людей есть своя интерпретация этого понятия, и они спорят над правильностью формулировок. Но есть люди, которые взяли на себя перед Богом обязательство благовествовать при любых обстоятельствах, различными методами, но с одной целью - спасать обреченных на смерть. И то, что они хотят делать это как можно лучше, характеризует их как людей разумных и современных в хорошем смысле этого слова.
Исходя из важности и актуальности темы я принял решение написать книгу о формировании благовестника, о развитии человека, через уста которого звучит Благая весть. И раз эта тема еще актуальна и есть люди, которые занимаются этим служением, если есть нужда мира в спасительной Вести, значит, есть смысл говорить о том, что такое благовестие.
Мы будем размышлять о том, как донести до современного нам человека и общества живое Евангелие и каким образом сделать явными проблемы людей, чтобы они осознали свою нужду в спасении и увидели выход из греховного тупика. Я надеюсь, что данная книга поможет нам более полно увидеть и приблизиться к тому образу благовестника, которого Бог без стыда называет Своим и который приносит непреходящий плод во вверенном ему служении.

Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках - или Открой свою кладовку

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2008. - 224 с.
ISBN 978-5-87727-126-5

Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках – Содержание

Вступительное слово
Предисловие
Часть первая. Влияние как образ жизни
  • 1. Люди с измененным сознанием, или Жизнь наоборот
  • 2. Почему нам иногда скучно слушать проповедующих людей
  • 3. Кто на кого влияет: общество на нас или мы на общество?
  • 4. Конфликт желаний мира и Бога
Часть вторая. Из чего же сделан благовестник?
  • 1. Собираем пазлы: узнай себя
  • 2. Внутренняя организованность благовестника - пожелание или необходимость?
Часть третья. Оснащенность благовестника, или 21П - 21 принцип созидания тех, кто созидает
  • Путь мысли в жизни человека
    • Принцип 1. Осознать свое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
    • Принцип 2. Услышать ПРИЗЫВ на служение и ответить на него
    • Принцип 3. Выстроить свои ПРИОРИТЕТЫ
    • Принцип 4. Работать над целевым ПЛАНИРОВАНИЕМ своего служения
    • Принцип 5. Постоянная и достаточная ПОДГОТОВКА
    • Принцип 6. Определить для себя внутренние ПРАВИЛА
    • Принцип 7. Создать воодушевляющую ПЕРСПЕКТИВУ развития
    • Принцип 8. Соблюдать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий
    • Принцип 9. ПЛОДОТВОРНЫЙ труд, или Принцип посева и жатвы
    • Принцип 10. Осознать необходимость ПОСВЯЩЕННОСТИ цели, призванию, служению
    • Принцип 11. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ как гарантия достижений
    • Принцип 12. Разумный ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, ведущий к ПРОГРЕССУ
    • Принцип 13. Жизненная ПОЗИЦИЯ благовестника
    • Принцип 14. ПАРТНЕРСТВО благовестника
    • Принцип 15. Не только думай, но и делай: ПРАКТИКА благовестника
    • Принцип 16. Реализуемый ПОТЕНЦИАЛ благовестника
    • Принцип 17. Проповедь благовестника - влияющая проповедь
    • Принцип 18. ПРИВЫЧКИ благовестника: к созиданию или к разрушению?
    • Принцип 19. Адекватная оценка ПОБЕД благовестника
    • Принцип 20. Осознание ПОТРЕБНОСТЕЙ благовестника
    • Принцип 21. Преодоление ПРЕПЯТСТВИЙ на пути благовестника
Библейские и исторические примеры достойных благовестников
Взаимоотношения благовестника с Богом, Библией и своей командой
Заключение
Завет благовестника
Библиография
Views 334
Rating 5.0 / 5
Added 28.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books