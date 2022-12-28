Что церковь думает о благовестии и благовестнике? Насколько это служение и люди, его выполняющие, востребованы сегодня церковью? Общаясь со многими людьми и задавая эти вопросы, я понял, что в наших церквах нет достаточного понимания актуальности этой темы. Кто-то думает, что благовестие - это дело прошлых лет. Некоторые вообще считают его глупостью и пустой тратой времени. У других людей есть своя интерпретация этого понятия, и они спорят над правильностью формулировок. Но есть люди, которые взяли на себя перед Богом обязательство благовествовать при любых обстоятельствах, различными методами, но с одной целью - спасать обреченных на смерть. И то, что они хотят делать это как можно лучше, характеризует их как людей разумных и современных в хорошем смысле этого слова.

Исходя из важности и актуальности темы я принял решение написать книгу о формировании благовестника, о развитии человека, через уста которого звучит Благая весть. И раз эта тема еще актуальна и есть люди, которые занимаются этим служением, если есть нужда мира в спасительной Вести, значит, есть смысл говорить о том, что такое благовестие.

Мы будем размышлять о том, как донести до современного нам человека и общества живое Евангелие и каким образом сделать явными проблемы людей, чтобы они осознали свою нужду в спасении и увидели выход из греховного тупика. Я надеюсь, что данная книга поможет нам более полно увидеть и приблизиться к тому образу благовестника, которого Бог без стыда называет Своим и который приносит непреходящий плод во вверенном ему служении.

Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках - или Открой свою кладовку

М.: Ассоциация «Духовное возрождение», 2008. - 224 с.

ISBN 978-5-87727-126-5

Евгений Душаков - Благовестие в коротких штанишках – Содержание

Вступительное слово

Предисловие

Часть первая. Влияние как образ жизни

1. Люди с измененным сознанием, или Жизнь наоборот

2. Почему нам иногда скучно слушать проповедующих людей

3. Кто на кого влияет: общество на нас или мы на общество?

4. Конфликт желаний мира и Бога

Часть вторая. Из чего же сделан благовестник?

1. Собираем пазлы: узнай себя

2. Внутренняя организованность благовестника - пожелание или необходимость?

Часть третья. Оснащенность благовестника, или 21П - 21 принцип созидания тех, кто созидает

Путь мысли в жизни человека Принцип 1. Осознать свое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Принцип 2. Услышать ПРИЗЫВ на служение и ответить на него Принцип 3. Выстроить свои ПРИОРИТЕТЫ Принцип 4. Работать над целевым ПЛАНИРОВАНИЕМ своего служения Принцип 5. Постоянная и достаточная ПОДГОТОВКА Принцип 6. Определить для себя внутренние ПРАВИЛА Принцип 7. Создать воодушевляющую ПЕРСПЕКТИВУ развития Принцип 8. Соблюдать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий Принцип 9. ПЛОДОТВОРНЫЙ труд, или Принцип посева и жатвы Принцип 10. Осознать необходимость ПОСВЯЩЕННОСТИ цели, призванию, служению Принцип 11. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ как гарантия достижений Принцип 12. Разумный ПЕРФЕКЦИОНИЗМ, ведущий к ПРОГРЕССУ Принцип 13. Жизненная ПОЗИЦИЯ благовестника Принцип 14. ПАРТНЕРСТВО благовестника Принцип 15. Не только думай, но и делай: ПРАКТИКА благовестника Принцип 16. Реализуемый ПОТЕНЦИАЛ благовестника Принцип 17. Проповедь благовестника - влияющая проповедь Принцип 18. ПРИВЫЧКИ благовестника: к созиданию или к разрушению? Принцип 19. Адекватная оценка ПОБЕД благовестника Принцип 20. Осознание ПОТРЕБНОСТЕЙ благовестника Принцип 21. Преодоление ПРЕПЯТСТВИЙ на пути благовестника



Библейские и исторические примеры достойных благовестников

Взаимоотношения благовестника с Богом, Библией и своей командой

Заключение

Завет благовестника

Библиография