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Двинянинов - Добродетели и пороки в герметизме и христианстве

Двинянинов - Добродетели и пороки в герметизме и христианстве
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Масонство Тайные общества, Эзотеризм

В данном исследовании проводится обстоятельный сравнительный анализ этико-сотериологических доктрин философского герметизма и раннего христианства периода поздней античности. Опираясь на тексты Герметического корпуса и труды христианских аскетов, автор детально рассматривает концепции пороков как космических влияний, приобретаемых душой при инкарнации, и божественных сил-добродетелей как средств их преодоления. Работа демонстрирует глубокие онтологические различия между двумя традициями, скрывающиеся за кажущимся сходством этических категорий и перечней духовных недугов.

Особое внимание уделяется анализу конечных целей духовного пути в обеих системах. Если герметизм предлагает путь палингенесии и достижения спасительного гнозиса, ведущий к преодолению астрологического детерминизма, то христианство утверждает спасение через божественную благодать, веру и жертвенную любовь. Исследование представляет высокую академическую ценность для религиоведов, историков античной философии и всех, кто изучает духовные процессы формирования европейской интеллектуальной традиции.

Двинянинов Борис – Добродетели и пороки в герметизме и христианстве – Сравнительный анализ этических путей к спасению

Статья в Научно-теоретическом журнале ALITER, № 24. - Глав. ред. С. В. Пахомов; сост. и вып. ред. Д. Д. Гальцин. – АИЭМ, 2025. - ISSN 2225-6954

Двинянинов Борис – Добродетели и пороки в герметизме и христианстве – Содержание

  • Введение: Постановка проблемы, историография и методологические рамки

  • Происхождение и природа пороков (герметизм) и греха (христианство)

  • Божественные Силы (герметизм), Добродетели и Благодать (христианство)

  • Палингенесия и Гнозис (герметизм), Спасение и Вера (христианство)

  • Заключение

  • ЛИТЕРАТУРА

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Rating 5.0 / 5
Added 23.07.2026
Author brat Vadim
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