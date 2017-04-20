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Дворецкий - Древнегреческо-русский словарь - книги и модуль BibleQuote

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Reference mod, Educational, Reference
Единственное издание. (На сегодняшний день самый объемный древнегреческо-русский сл.) Около 70 000 слов.
Составил И.Х. Дворецкий.
Под редакцией чл.-корр. АН СССР проф. С.И.Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И.Соболевским.
М. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1958г. 1044, 1906с., 4 карты.
Энциклопедический формат 84х108/16 (218х270 мм.).

Древнегреческо-русский словарь Дворецкого И. Х.

М. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1958г. 1044, 1906с., 4 карты.
В 2-х томах. 1958г. (оригинал)
Книги в разных форматах
Модули для Цитаты:
  • Словарь в формате юникод для Bible Quote 6 Расположить в папке Dictionaries
  • Модуль для Цитаты из Библии
Views 8 979
Rating 4.7 / 5
Added 20.04.2017
Author esxatos
Rate this publication:
4.7/5 (16)

Comments (2 comments)

G
gios76 6 years ago

спасибо
G
golos 10 years ago

Ухожу из этого сайта - проверил ссылок з 15-ть, все не работают. Зачем открывать такой сайт, который врет? Вы только время отнимаете у людей.

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