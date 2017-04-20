Древнегреческо-русский словарь Дворецкого

Единственное издание. (На сегодняшний день самый объемный древнегреческо-русский сл.) Около 70 000 слов.

Составил И.Х. Дворецкий.

Под редакцией чл.-корр. АН СССР проф. С.И.Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И.Соболевским.

М. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1958г. 1044, 1906с., 4 карты.

Энциклопедический формат 84х108/16 (218х270 мм.).