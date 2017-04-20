Дворецкий - Древнегреческо-русский словарь - книги и модуль BibleQuote
Единственное издание. (На сегодняшний день самый объемный древнегреческо-русский сл.) Около 70 000 слов.
Составил И.Х. Дворецкий.
Под редакцией чл.-корр. АН СССР проф. С.И.Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И.Соболевским.
М. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1958г. 1044, 1906с., 4 карты.
Энциклопедический формат 84х108/16 (218х270 мм.).
Древнегреческо-русский словарь Дворецкого И. Х.
М. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1958г. 1044, 1906с., 4 карты.
В 2-х томах. 1958г. (оригинал)
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Книги в разных форматах
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