Александр Леонидович Дворкин - Кто придумал неоязычество?

История, наверное, самая пререкаемая область человеческого знания. О ней спорят не только профессиональные историки, но и все, кто когда-либо слышал о существовании этой науки и кому интересно, что происходило в стране и в мире до того, как он сам появился на свет. Люди выдвигают свои версии прошлого, с увлечением рассказывают, «как оно было на самом деле». Об истории имеют свое мнение (и часто весьма категоричное) люди самых разных профессий — математики и сантехники, авиаинженеры и экономисты, химики и военные, компьютерщики и врачи, боксеры и агрономы, актеры и автомеханики. Многим из них почему-то не приходит в голову, что в каждом деле прежде всего следует доверять профессионалам, получившим специальное образование в данной области знаний. Ведь никто не пойдет к ученому-историку делать медицинскую операцию, не попросит его сконструировать самолет или отстаивать честь страны на боксерском ринге. Он — специалист в своей области и может высказать авторитетное мнение только в ней. Даже самый знаменитый академик-историк, каким бы знающим он ни был в своей профессии, в остальных областях человеческого знания станет в лучшем случае обычным любителем, если не вообще малокомпетентным человеком. Бывают, конечно, люди, которые профессионально освоили несколько областей знаний, но, во-первых, они встречаются довольно редко, а во-вторых, все равно за пределами того, что они изучали много лет, они остаются несведущими. И это нормально: невозможно быть специалистом во всем. У каждого человека есть пределы его компетентности, вне которых он не может являться авторитетом. То же самое относится к представителям любой другой профессии — они могут любить историю, интересоваться ей, но для того, чтобы пытаться реконструировать реальную картину прошлого того или иного народа, необходимо обладать специальными знаниями и владеть научной методологией — то, чем ученые-историки занимаются всю свою жизнь.

Так вот, главное в исторической методологии заключается в том, что мы знаем о событиях прошлого от свидетелей. Это могут быть люди-свидетели, оставившие после себя писания о делах, очевидцами которых они были или о которых слышали от своих современников либо тех, кто жил незадолго перед ними. Это могут быть монументальные свидетельства — памятники архитектуры и искусства; археологические свидетельства — например, захоронения или предметы быта, раскопанные много веков спустя, и т. д. Про периоды, о которых никаких свидетельств до нас не дошло, мы ничего не можем сказать. Или почти ничего. Если имеется лакуна в исторической последовательности лет или веков, мы, конечно, можем предполагать, какими событиями она могла быть заполнена. Но эти предположения должны находиться в согласии с тем, что происходило до или после нее, а также не противоречить всем данным, имеющимся у нас по этому периоду (историческим, географическим, лингвистическим, метеорологическим, геологическим и т. д.).

Александр Леонидович Дворкин - Кто придумал неоязычество?

Москва: Вольный Странник, 2022. — 208 с.: ил.

ISBN 978-5-00178-110-3

Александр Леонидович Дворкин - Кто придумал неоязычество? - Содержание

КАК ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЫБОР ПРЕДКОВ

Неоязычество как родноверие Вокняжение Владимира Викинги Византийская империя и ее столица Царьград Князь Игорь Крещение Ольги Святослав Язычник Владимир и его предшественники Славяне-язычники Обращение князя Владимира Византия в X веке Крещение великого князя Крещение Киева Было ли крещение Новгорода кровавым? Христианская Киевская Русь Аргумент берестяных грамот



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СОВРЕМЕННЫЙ НАТИВИЗМ

New Age, или Идеология абсолютного счастья Духовный супермаркет Современное нью-эйджевское неоязычество Типологизация нативизма Общие черты нативистских культов Первые попытки конструирования неоязычества в России Детективная история «Велесовой книги» РУНвира Нативизм появляется в СССР «Волхв» Доброслав Можно ли верить академику Рыбакову? Фоменковщина «Волхв» Велимир Пестрый российский нативизм А. Хиневич и «Славяно-Арийские Веды» «Удар русских богов» Круг замкнулся



КАКОЙ ЖЕ ВЫБОР СДЕЛАЕМ МЫ?

НЕ ВЕРЮ! РАЗГОВОР С АТЕИСТОМ

Библиография