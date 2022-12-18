Александр Леонидович Дворкин - Кто придумал неоязычество?

Дворкин - Кто придумал неоязычество
История, наверное, самая пререкаемая область человеческого знания. О ней спорят не только профессиональные историки, но и все, кто когда-либо слышал о существовании этой науки и кому интересно, что происходило в стране и в мире до того, как он сам появился на свет. Люди выдвигают свои версии прошлого, с увлечением рассказывают, «как оно было на самом деле». Об истории имеют свое мнение (и часто весьма категоричное) люди самых разных профессий — математики и сантехники, авиаинженеры и экономисты, химики и военные, компьютерщики и врачи, боксеры и агрономы, актеры и автомеханики. Многим из них почему-то не приходит в голову, что в каждом деле прежде всего следует доверять профессионалам, получившим специальное образование в данной области знаний. Ведь никто не пойдет к ученому-историку делать медицинскую операцию, не попросит его сконструировать самолет или отстаивать честь страны на боксерском ринге. Он — специалист в своей области и может высказать авторитетное мнение только в ней. Даже самый знаменитый академик-историк, каким бы знающим он ни был в своей профессии, в остальных областях человеческого знания станет в лучшем случае обычным любителем, если не вообще малокомпетентным человеком. Бывают, конечно, люди, которые профессионально освоили несколько областей знаний, но, во-первых, они встречаются довольно редко, а во-вторых, все равно за пределами того, что они изучали много лет, они остаются несведущими. И это нормально: невозможно быть специалистом во всем. У каждого человека есть пределы его компетентности, вне которых он не может являться авторитетом. То же самое относится к представителям любой другой профессии — они могут любить историю, интересоваться ей, но для того, чтобы пытаться реконструировать реальную картину прошлого того или иного народа, необходимо обладать специальными знаниями и владеть научной методологией — то, чем ученые-историки занимаются всю свою жизнь.
Так вот, главное в исторической методологии заключается в том, что мы знаем о событиях прошлого от свидетелей. Это могут быть люди-свидетели, оставившие после себя писания о делах, очевидцами которых они были или о которых слышали от своих современников либо тех, кто жил незадолго перед ними. Это могут быть монументальные свидетельства — памятники архитектуры и искусства; археологические свидетельства — например, захоронения или предметы быта, раскопанные много веков спустя, и т. д. Про периоды, о которых никаких свидетельств до нас не дошло, мы ничего не можем сказать. Или почти ничего. Если имеется лакуна в исторической последовательности лет или веков, мы, конечно, можем предполагать, какими событиями она могла быть заполнена. Но эти предположения должны находиться в согласии с тем, что происходило до или после нее, а также не противоречить всем данным, имеющимся у нас по этому периоду (историческим, географическим, лингвистическим, метеорологическим, геологическим и т. д.).
Александр Леонидович Дворкин - Кто придумал неоязычество?
Москва: Вольный Странник, 2022. — 208 с.: ил.
ISBN 978-5-00178-110-3
Александр Леонидович Дворкин - Кто придумал неоязычество? - Содержание
КАК ИЗУЧАЮТ ИСТОРИЮ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВЫБОР ПРЕДКОВ
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Неоязычество как родноверие
- Вокняжение Владимира
- Викинги
- Византийская империя и ее столица Царьград
- Князь Игорь
- Крещение Ольги
- Святослав
- Язычник Владимир и его предшественники
- Славяне-язычники
- Обращение князя Владимира
- Византия в X веке
- Крещение великого князя
- Крещение Киева
- Было ли крещение Новгорода кровавым?
- Христианская Киевская Русь
- Аргумент берестяных грамот
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СОВРЕМЕННЫЙ НАТИВИЗМ
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New Age, или Идеология абсолютного счастья
- Духовный супермаркет
- Современное нью-эйджевское неоязычество
- Типологизация нативизма
- Общие черты нативистских культов
- Первые попытки конструирования неоязычества в России
- Детективная история «Велесовой книги»
- РУНвира
- Нативизм появляется в СССР
- «Волхв» Доброслав
- Можно ли верить академику Рыбакову?
- Фоменковщина
- «Волхв» Велимир
- Пестрый российский нативизм
- А. Хиневич и «Славяно-Арийские Веды»
- «Удар русских богов»
- Круг замкнулся
КАКОЙ ЖЕ ВЫБОР СДЕЛАЕМ МЫ?
НЕ ВЕРЮ! РАЗГОВОР С АТЕИСТОМ
Библиография
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