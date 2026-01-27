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Дворкин - Сектоведение - Тоталитарные секты - 2 тома

Дворкин А. - Сектоведение – Книга I
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Religious Studies Atheism
Эта книга появилась на свет в результате работы над лекционным курсом «Сектоведение», который автор с 1995 г. читает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ранее — в Православном Свято-Тихоновском Богословском институте). Первое издание под названием «Введение в сектоведение. Учебное пособие к курсу ״Сектоведение“», в основе которого лежала распечатка лекций, вышло в свет десятитысячным тиражом в 1998 г. и было полностью распродано за три месяца. Должен отметить, что в рукописи имелся ряд недостатков и недочетов; дать согласие на издание книги в ту пору в «сыром» виде автора побудила острая нехватка сколь-нибудь квалифицированных и достоверных изложений особенностей учения и деятельности различных тоталитарных сект, весьма напористо действующих на территории нашей страны и при помощи весьма недостойных методов вербующих все новых и новых адептов.
Только широко распространяемая правдивая информация о тоталитарных сектах может затормозить их победное шествие по российским просторам и сократить число жертв религиозного тоталитаризма, которое сегодня, увы, измеряется сотнями тысяч. А для этого такой информацией должны владеть пастыри, катехизаторы, учителя и активные миряне Православной Церкви. Именно им, не менее чем и студентам духовных учебных заведений, в первую очередь предназначена эта книга.
Лекции по сектоведению читались для студентов 4-го курса, уже прошедших полный курс догматических дисциплин и апологетики. Поэтому я стремился сделать курс наиболее информативным за счет сокращения антисектантской богословской полемики, рассчитывая на то, что студенты уже обладают достаточным богословским инструментарием для опровержения сектантских лжеучений. Я попытался лишь обозначить направление их аргументации.
Вместе с тем то, что я считал определенным недостатком первого издания, — неизбежную для лекций «разговорную интонацию», за которую я даже просил прощения у читателей, судя по многочисленным отзывам, наоборот, читателям понравилась. Многие отмечали, что живость языка в сочетании с простотой лексических конструкций облегчают чтение текста о столь мрачных явлениях и способствуют усвоению прочитанного. Поэтому я по мере возможности и в новых изданиях старался сохранить стиль и интонацию устного рассказа. Я прошу прощения у тех читателей, которых может смутить несколько «легкомысленный» тон некоторых страниц этой книги. Дело в том, что ирония — это естественная защитная реакция на кощунственные и богохульные теории и практики сектантов. Благодаря иронии мы можем дистанцироваться от них и, избегая излишних эмоций, показать подлинное, неприкрашенное лицо сектантства. Я надеюсь, что знакомство с ним станет для читателей своеобразной «прививкой», которая вызовет у них естественное и здоровое отторжение всех хитросплетений и уловок «князя мира сего».

Дворкин А. - Сектоведение – Книга I

Учебное пособие В 2 кн. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024. — 912 с. — Кн. I.
ISBN 978-5-7429-1542-3
ISBN 978-5-7429-1543-0 (Кн. I)

Дворкин А. - Сектоведение – Книга I – Содержание

Благодарности
Предисловие
Об источниках
Часть I. ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ
  • Глава 1. ВСТУПЛЕНИЕ. РЕЛИГИЯ, КОТОРАЯ УБИВАЕТ
    • «Народный храм»
    • «Ветвь Давида»
    • «Храм солнца»
    • «Аум Синрике»
    • «Небесные врата»
    • «Движение за возрождение десяти заповедей Бога»
    • Международная церковь «Благая весть»
    • Причины и перспективы сектантского насилия
  • Глава 2. ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
    • Постановка проблемы и определение терминов
    • Истоки и происхождение тоталитарных сект
    • Попытки классификации
    • Признаки и характерные черты тоталитарных сект
    • Обман при вербовке и эзотерический разрыв
    • Личность основателя секты и гуруизм
    • Организация и метод
    • Сектантский «новояз»
    • Внутригрупповые ценности
    • Бомбардировка любовью как способ вовлечения в секту и удержания в ней
    • Что такое промывание мозгов и контролирование сознания и как с этим бороться
    • Методы контролирования сознания
    • Диктат системы
    • Уровни членства в сектах
    • Методология сектоведения
    • Литература по сектоведению
Часть II. СЕКТЫ -ДОЛГОЖИТЕЛИ
  • Глава 1. «ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» (МОРМОНЫ)
    • Мормоны — не протестанты, а языческая секта
    • Реальное происхождение «Книги Мормона»
    • Вероучение мормонов
    • Как организована мормонская церквь
    • Мормоны в России
    • Приложение. Заявление Смитсоновского института относительно «Книги Мормона». Лето 1979 г
  • Глава 2. «ОБЩЕСТВО СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ» - «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»
    • Идеология и принципы организации
    • Богослужение и вероучение
    • Истоки: адвентизм и популизм
    • Система внутрисектантской жизни
    • Приложение. Отрывок из доклада А. Л. Дворкина на Международных образовательных чтениях в мае 2021 г.
Часть III. ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭКЛЕКТИКА: САЙЕНТОЛОГИЯ* И МУНИЗМ
  • Глава 1. САЙЕНТОЛОГИЯ
    • Л. Р. Хаббард и его «авторская» секта
    • Потребительская религия потребительского общества
    • «Дианетика» - новая веха в сайентологии
    • Принципы вербовки
    • Сайентология и христианство
    • Карательная и противоправная деятельность
    • Псевдомедицинская практика
    • Сайентология в России
    • Сайентология за рубежом
    • Приложение 1. Учение сайентологии о подавляющих личностях: теория и практика
    • Приложение 2. Лоуренс Уоллершейм. Как сайентология борется за правосудие
    • Приложение 3. Лоренс Уоллершейм. Представьте себе новый сайентологический миропорядок
  • Глава 2. «ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» САН МЁН МУНА
    • Идеология и история возникновения
    • Главная книга мунитов
    • Спиритические церемонии
    • Муниты в России
    • Муниты на рубеже веков
Часть IV. НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ
  • Глава 1. КОММЕРЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
    • Общие принципы
    • «Амвей»
    • «Инфоцыгане»
  • Глава 2. ПСИХОКУЛЬТЫ
Часть V. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕКТЫ
  • Глава 1. КУЛЬТАМОНАШВИЛИ
  • Глава 2. ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА
    • Приложение. Личные впечатления матери
  • ГЛАВА 3. ШКОЛА ЩЕТИНИНА: МИЛИТАРИЗАЦИЯ ОККУЛЬТНОЙ СЕКТЫ?
    • Приложение. После смерти Щетинина
Часть VI. ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ СЕКТЫ
  • Глава 1. СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ И ГУРУИСТСКИЕ СЕКТЫ
    • Эволюция индуизма, его институты и направления
    • От ортодоксальных брахманов до тайных тантрических сект
    • Критерии принадлежности к традиционному индуизму
    • Неоиндуизм
    • «Миссия Рамакришны»
    • «Интегральная йога» Шри Ауробиндо
    • Йога на Западе. «Братство самоосознания» Йогананды
    • Неоиндуистский коммунализм
    • Гуру-фундаменталисты и «бизнес-гуру»
    • Индуизм как он есть
  • Глава 2. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»
    • Приложение. Неокришнаиты, не входящие в МОСК
  • Глава 3. «ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ» (ТМ)
  • Глава 4. ДРУГИЕ ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ СЕКТЫ
    • Культ Шри Чинмоя
    • «Брахма Кумарис»
    • Культ Сатья Саи Бабы
    • Культ Бхагавана Шри Раджниша (Ошо)
    • «Сахаджа-йога»
    • «Ананда Марга»
    • Искусство жизни (Шри Шри рави Шанкар)
    • Псевдотантристы: «Ашрам Шамбалы», А. Лапин и другие
    • Менее известные псевдоиндуистские секты

Дворкин А. - Сектоведение – Книга IIДворкин А. - Сектоведение – Книга II

Учебное пособие : В 2 кн. — 4-е изд., доп. и перераб. — Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024. - 928 с. - Кн. II.
ISBN 978-5-7429-1542-3
ISBN 978-5-7429-1544-7 (Кн. II)

Дворкин А. - Сектоведение – Книга II – Содержание

Часть VII. ПСЕВДОБУДДИЙСКИЕ СЕКТЫ
  • Глава 1. «КАРМА КАГЬЮ»
  • Глава 2. «ФАЛУНЬГУН»(«ФАЛУН ЬДАФА»)
    • Приложение 1. Опыт совершенствования
    • Приложение 2. Ради чего Ли Хунчжи вмешивался в выборы президента США 2020?
    • Приложение 3. «Строгое предупреждение» от секты «Фалуньгун»
Часть VIII. ПСЕВДОБИБЛЕЙСКИЕ (ПСЕВДОЕВАНГЕЛЬСКИЕ) СЕКТЫ
  • Глава 1. «СЕМЬЯ» («ДЕТИ БОГА»)
  • Глава 2. «ЦЕРКОВЬ ХРИСТА»
  • Глава 3. «ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ БОГА»
  • Глава 4. «ПОМЕСТНАЯ (МЕСТНАЯ) ЦЕРКОВЬ» УИТНЕССАЛИ
  • Глава 5. «ЦЕРКОВЬ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА» («ВОСТОЧНАЯ МОЛНИЯ»)
  • Глава 6. «ДВИЖЕНИЕ ВЕРЫ» - НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ
Часть IX. ПСЕВДОПРАВОСЛАВНЫЕ СЕКТЫ
  • Глава 1. «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ»
  • Глава 2. ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ КОДОВ
  • Глава 3. СЕКТА ПОКЛОННИКОВ СЛАВИКА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО
  • Глава 4. ПСЕВДОСТАРЧЕСТВО И НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ
  • Глава 5. ПСЕВДОСТАРЧЕСКИЕ СЕКТЫ
Часть X. СЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПОСТСОВЕТСКАЯ ЭКЛЕКТИКА)
  • Глава 1. «БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР» - «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ»
  • Глава 2. «БЕЛОЕ БРАТСТВО»
  • Глава 3. СЕКТА ВИССАРИОНА - «ОБЩИНА ЕДИНОЙ ВЕРЫ» - «ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА»
  • Глава 4. ПОРФИРИЙ ИВАНОВ И СЕКТА «ИВАНОВЦЕВ»
Часть XI. ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ, КОНСПИРОЛОГИЯ
  • ГЛАВА 1. ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ СЕКТЫ
    • Культ Надежды Антоненко
    • «Алля (Эллэ) Аят»
    • Школа Сознательной эволюции А. В. Клюева
    • «Рожана»
    • Культ Ксении Кравченко
    • Культ С. С. Коновалова
    • Рушель Блаво
    • «Институт Самовосстановления Человека» Мирзакарима Норбекова
    • Система Владимира Жданова
    • Секта Грабового
  • ГЛАВА 2. СЕКТА СВЕТЛАНЫ ПЕУНОВОЙ״״ (ЛАДЫ-РУСЬ)
  • ГЛАВА 3. ЖИВОРОЖДЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКИ И «ГРАЖДАНЕ СССР»
  • ГЛАВА 4. АЛЛАТРА (СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)
Часть XII. КУЛЬТЫ «НОВОЙ ЭРЫ
  • Глава 1. КОРНИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «НЬЮЭЙДЖ»
  • Глава 2. ПРИЗНАКИ ИДЕОЛОГИИ «НЬЮ ЭЙДЖ»
    • Ченнелинг; культы Рамты и Лазариса
    • Внутренние голоса и психометодики по раскрытию «внутреннего Я»; визуализация
    • «Братство фиолетового пламени»
    • Реинкарнация реинкарнации
    • Кристаллы, драгоценные камни, пирам идология, музыка «Нью Эйдж» и прочее
    • Ширли МакЛейн и Ричард Бах
    • Майтрейя-Антихрист и наступление нового мирового порядка
    • Пантеизм и монизм: обоснование безнравственности
    • Псевдохристианство — «Евангелие эры Водолея»
  • Глава 3. КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ
  • Глава 4. «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ»
    • Мировой Командующий
    • Теософские корни
    • Оккультизм или фашизм?
    • Структура и учение «Нового Акрополя»
    • «Новый Акрополь» в России
    • «Классическая философская школа» и «Живые силы»
  • Глава 5. НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ВЕДЬМОВСТВО («ВИККА») И НЕОШАМАНИЗМ
    • Попытки языческого возрождения
    • Виды неоязычества
    • Основные причины распространения неоязычества
    • Неоязычество глазами секулярных лидеров общественного мнения
    • Происхождение
    • Типологизация нативизма
    • Общие характеристики
    • Как все начиналось
    • «Велесова книга»
    • Начало украинского нативизма
    • Родоначальники советского нативизма
    • Фоменко и его фейки
    • «Десионизация» Емельянова
    • Постсоветский нативизм
    • «Славяно-арийские веды»’ и прочие фантазмы
    • Куда ударили русские боги
  • Глава 6. ЛЮЦИФЕРИАНСТВО И САТАНИЗМ
  • Глава 7. АСТРОЛОГИЯ И УФОЛОГИЯ
  • Глава 8. ХОЛИЗМ, АЮРВЕДИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И РЕЙКИ
  • Глава 9. КУЛЬТ «АНАСТАСИИ»
  • Глава 1О.«РАДАСТЕЯ» ДУСИ МАРЧЕНКО
  • Глава 11. ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Приложение 1. Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме»
  • Приложение 2. Выдержки из Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «Об отдельных вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Церкви»
  • Приложение 3. Итоговая декларация международной научно- практической конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство»
  • Приложение 4. Итоговый документ Международной научно-практической конференции «Неопятидесятнические секты в России: угроза религиозного экстремизма»
СПИСОК ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ, а также сектообразующих учений, сектантских (или прикрывающих их) организаций, с которыми наиболее вероятно может столкнуться житель нашей страны
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Rating 2.0 / 5
Added 27.01.2026
Author brat Vadim
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