Дворкин - Сектоведение - Тоталитарные секты - 2 тома
Эта книга появилась на свет в результате работы над лекционным курсом «Сектоведение», который автор с 1995 г. читает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ранее — в Православном Свято-Тихоновском Богословском институте). Первое издание под названием «Введение в сектоведение. Учебное пособие к курсу ״Сектоведение“», в основе которого лежала распечатка лекций, вышло в свет десятитысячным тиражом в 1998 г. и было полностью распродано за три месяца. Должен отметить, что в рукописи имелся ряд недостатков и недочетов; дать согласие на издание книги в ту пору в «сыром» виде автора побудила острая нехватка сколь-нибудь квалифицированных и достоверных изложений особенностей учения и деятельности различных тоталитарных сект, весьма напористо действующих на территории нашей страны и при помощи весьма недостойных методов вербующих все новых и новых адептов.
Только широко распространяемая правдивая информация о тоталитарных сектах может затормозить их победное шествие по российским просторам и сократить число жертв религиозного тоталитаризма, которое сегодня, увы, измеряется сотнями тысяч. А для этого такой информацией должны владеть пастыри, катехизаторы, учителя и активные миряне Православной Церкви. Именно им, не менее чем и студентам духовных учебных заведений, в первую очередь предназначена эта книга.
Лекции по сектоведению читались для студентов 4-го курса, уже прошедших полный курс догматических дисциплин и апологетики. Поэтому я стремился сделать курс наиболее информативным за счет сокращения антисектантской богословской полемики, рассчитывая на то, что студенты уже обладают достаточным богословским инструментарием для опровержения сектантских лжеучений. Я попытался лишь обозначить направление их аргументации.
Вместе с тем то, что я считал определенным недостатком первого издания, — неизбежную для лекций «разговорную интонацию», за которую я даже просил прощения у читателей, судя по многочисленным отзывам, наоборот, читателям понравилась. Многие отмечали, что живость языка в сочетании с простотой лексических конструкций облегчают чтение текста о столь мрачных явлениях и способствуют усвоению прочитанного. Поэтому я по мере возможности и в новых изданиях старался сохранить стиль и интонацию устного рассказа. Я прошу прощения у тех читателей, которых может смутить несколько «легкомысленный» тон некоторых страниц этой книги. Дело в том, что ирония — это естественная защитная реакция на кощунственные и богохульные теории и практики сектантов. Благодаря иронии мы можем дистанцироваться от них и, избегая излишних эмоций, показать подлинное, неприкрашенное лицо сектантства. Я надеюсь, что знакомство с ним станет для читателей своеобразной «прививкой», которая вызовет у них естественное и здоровое отторжение всех хитросплетений и уловок «князя мира сего».
Дворкин А. - Сектоведение – Книга I
Учебное пособие В 2 кн. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024. — 912 с. — Кн. I.
ISBN 978-5-7429-1542-3
ISBN 978-5-7429-1543-0 (Кн. I)
Дворкин А. - Сектоведение – Книга I – Содержание
Благодарности
Предисловие
Об источниках
Часть I. ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ
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Глава 1. ВСТУПЛЕНИЕ. РЕЛИГИЯ, КОТОРАЯ УБИВАЕТ
- «Народный храм»
- «Ветвь Давида»
- «Храм солнца»
- «Аум Синрике»
- «Небесные врата»
- «Движение за возрождение десяти заповедей Бога»
- Международная церковь «Благая весть»
- Причины и перспективы сектантского насилия
-
Глава 2. ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
- Постановка проблемы и определение терминов
- Истоки и происхождение тоталитарных сект
- Попытки классификации
- Признаки и характерные черты тоталитарных сект
- Обман при вербовке и эзотерический разрыв
- Личность основателя секты и гуруизм
- Организация и метод
- Сектантский «новояз»
- Внутригрупповые ценности
- Бомбардировка любовью как способ вовлечения в секту и удержания в ней
- Что такое промывание мозгов и контролирование сознания и как с этим бороться
- Методы контролирования сознания
- Диктат системы
- Уровни членства в сектах
- Методология сектоведения
- Литература по сектоведению
Часть II. СЕКТЫ -ДОЛГОЖИТЕЛИ
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Глава 1. «ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» (МОРМОНЫ)
- Мормоны — не протестанты, а языческая секта
- Реальное происхождение «Книги Мормона»
- Вероучение мормонов
- Как организована мормонская церквь
- Мормоны в России
- Приложение. Заявление Смитсоновского института относительно «Книги Мормона». Лето 1979 г
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Глава 2. «ОБЩЕСТВО СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ» - «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»
- Идеология и принципы организации
- Богослужение и вероучение
- Истоки: адвентизм и популизм
- Система внутрисектантской жизни
- Приложение. Отрывок из доклада А. Л. Дворкина на Международных образовательных чтениях в мае 2021 г.
Часть III. ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭКЛЕКТИКА: САЙЕНТОЛОГИЯ* И МУНИЗМ
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Глава 1. САЙЕНТОЛОГИЯ
- Л. Р. Хаббард и его «авторская» секта
- Потребительская религия потребительского общества
- «Дианетика» - новая веха в сайентологии
- Принципы вербовки
- Сайентология и христианство
- Карательная и противоправная деятельность
- Псевдомедицинская практика
- Сайентология в России
- Сайентология за рубежом
- Приложение 1. Учение сайентологии о подавляющих личностях: теория и практика
- Приложение 2. Лоуренс Уоллершейм. Как сайентология борется за правосудие
- Приложение 3. Лоренс Уоллершейм. Представьте себе новый сайентологический миропорядок
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Глава 2. «ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» САН МЁН МУНА
- Идеология и история возникновения
- Главная книга мунитов
- Спиритические церемонии
- Муниты в России
- Муниты на рубеже веков
Часть IV. НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ
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Глава 1. КОММЕРЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
- Общие принципы
- «Амвей»
- «Инфоцыгане»
- Глава 2. ПСИХОКУЛЬТЫ
Часть V. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕКТЫ
- Глава 1. КУЛЬТАМОНАШВИЛИ
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Глава 2. ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА
- Приложение. Личные впечатления матери
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ГЛАВА 3. ШКОЛА ЩЕТИНИНА: МИЛИТАРИЗАЦИЯ ОККУЛЬТНОЙ СЕКТЫ?
- Приложение. После смерти Щетинина
Часть VI. ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ СЕКТЫ
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ И ГУРУИСТСКИЕ СЕКТЫ
- Эволюция индуизма, его институты и направления
- От ортодоксальных брахманов до тайных тантрических сект
- Критерии принадлежности к традиционному индуизму
- Неоиндуизм
- «Миссия Рамакришны»
- «Интегральная йога» Шри Ауробиндо
- Йога на Западе. «Братство самоосознания» Йогананды
- Неоиндуистский коммунализм
- Гуру-фундаменталисты и «бизнес-гуру»
- Индуизм как он есть
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Глава 2. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»
- Приложение. Неокришнаиты, не входящие в МОСК
- Глава 3. «ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ» (ТМ)
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Глава 4. ДРУГИЕ ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ СЕКТЫ
- Культ Шри Чинмоя
- «Брахма Кумарис»
- Культ Сатья Саи Бабы
- Культ Бхагавана Шри Раджниша (Ошо)
- «Сахаджа-йога»
- «Ананда Марга»
- Искусство жизни (Шри Шри рави Шанкар)
- Псевдотантристы: «Ашрам Шамбалы», А. Лапин и другие
- Менее известные псевдоиндуистские секты
Дворкин А. - Сектоведение – Книга II
Учебное пособие : В 2 кн. — 4-е изд., доп. и перераб. — Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024. - 928 с. - Кн. II.
ISBN 978-5-7429-1542-3
ISBN 978-5-7429-1544-7 (Кн. II)
Дворкин А. - Сектоведение – Книга II – Содержание
Часть VII. ПСЕВДОБУДДИЙСКИЕ СЕКТЫ
- Глава 1. «КАРМА КАГЬЮ»
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Глава 2. «ФАЛУНЬГУН»(«ФАЛУН ЬДАФА»)
- Приложение 1. Опыт совершенствования
- Приложение 2. Ради чего Ли Хунчжи вмешивался в выборы президента США 2020?
- Приложение 3. «Строгое предупреждение» от секты «Фалуньгун»
Часть VIII. ПСЕВДОБИБЛЕЙСКИЕ (ПСЕВДОЕВАНГЕЛЬСКИЕ) СЕКТЫ
- Глава 1. «СЕМЬЯ» («ДЕТИ БОГА»)
- Глава 2. «ЦЕРКОВЬ ХРИСТА»
- Глава 3. «ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ БОГА»
- Глава 4. «ПОМЕСТНАЯ (МЕСТНАЯ) ЦЕРКОВЬ» УИТНЕССАЛИ
- Глава 5. «ЦЕРКОВЬ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА» («ВОСТОЧНАЯ МОЛНИЯ»)
- Глава 6. «ДВИЖЕНИЕ ВЕРЫ» - НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ
Часть IX. ПСЕВДОПРАВОСЛАВНЫЕ СЕКТЫ
- Глава 1. «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ»
- Глава 2. ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ КОДОВ
- Глава 3. СЕКТА ПОКЛОННИКОВ СЛАВИКА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО
- Глава 4. ПСЕВДОСТАРЧЕСТВО И НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ
- Глава 5. ПСЕВДОСТАРЧЕСКИЕ СЕКТЫ
Часть X. СЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПОСТСОВЕТСКАЯ ЭКЛЕКТИКА)
- Глава 1. «БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР» - «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ»
- Глава 2. «БЕЛОЕ БРАТСТВО»
- Глава 3. СЕКТА ВИССАРИОНА - «ОБЩИНА ЕДИНОЙ ВЕРЫ» - «ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА»
- Глава 4. ПОРФИРИЙ ИВАНОВ И СЕКТА «ИВАНОВЦЕВ»
Часть XI. ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ, КОНСПИРОЛОГИЯ
-
ГЛАВА 1. ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ СЕКТЫ
- Культ Надежды Антоненко
- «Алля (Эллэ) Аят»
- Школа Сознательной эволюции А. В. Клюева
- «Рожана»
- Культ Ксении Кравченко
- Культ С. С. Коновалова
- Рушель Блаво
- «Институт Самовосстановления Человека» Мирзакарима Норбекова
- Система Владимира Жданова
- Секта Грабового
- ГЛАВА 2. СЕКТА СВЕТЛАНЫ ПЕУНОВОЙ״״ (ЛАДЫ-РУСЬ)
- ГЛАВА 3. ЖИВОРОЖДЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКИ И «ГРАЖДАНЕ СССР»
- ГЛАВА 4. АЛЛАТРА (СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)
Часть XII. КУЛЬТЫ «НОВОЙ ЭРЫ
- Глава 1. КОРНИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «НЬЮЭЙДЖ»
-
Глава 2. ПРИЗНАКИ ИДЕОЛОГИИ «НЬЮ ЭЙДЖ»
- Ченнелинг; культы Рамты и Лазариса
- Внутренние голоса и психометодики по раскрытию «внутреннего Я»; визуализация
- «Братство фиолетового пламени»
- Реинкарнация реинкарнации
- Кристаллы, драгоценные камни, пирам идология, музыка «Нью Эйдж» и прочее
- Ширли МакЛейн и Ричард Бах
- Майтрейя-Антихрист и наступление нового мирового порядка
- Пантеизм и монизм: обоснование безнравственности
- Псевдохристианство — «Евангелие эры Водолея»
- Глава 3. КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ
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Глава 4. «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ»
- Мировой Командующий
- Теософские корни
- Оккультизм или фашизм?
- Структура и учение «Нового Акрополя»
- «Новый Акрополь» в России
- «Классическая философская школа» и «Живые силы»
-
Глава 5. НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ВЕДЬМОВСТВО («ВИККА») И НЕОШАМАНИЗМ
- Попытки языческого возрождения
- Виды неоязычества
- Основные причины распространения неоязычества
- Неоязычество глазами секулярных лидеров общественного мнения
- Происхождение
- Типологизация нативизма
- Общие характеристики
- Как все начиналось
- «Велесова книга»
- Начало украинского нативизма
- Родоначальники советского нативизма
- Фоменко и его фейки
- «Десионизация» Емельянова
- Постсоветский нативизм
- «Славяно-арийские веды»’ и прочие фантазмы
- Куда ударили русские боги
- Глава 6. ЛЮЦИФЕРИАНСТВО И САТАНИЗМ
- Глава 7. АСТРОЛОГИЯ И УФОЛОГИЯ
- Глава 8. ХОЛИЗМ, АЮРВЕДИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И РЕЙКИ
- Глава 9. КУЛЬТ «АНАСТАСИИ»
- Глава 1О.«РАДАСТЕЯ» ДУСИ МАРЧЕНКО
- Глава 11. ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1. Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме»
- Приложение 2. Выдержки из Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «Об отдельных вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Церкви»
- Приложение 3. Итоговая декларация международной научно- практической конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство»
- Приложение 4. Итоговый документ Международной научно-практической конференции «Неопятидесятнические секты в России: угроза религиозного экстремизма»
СПИСОК ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ, а также сектообразующих учений, сектантских (или прикрывающих их) организаций, с которыми наиболее вероятно может столкнуться житель нашей страны
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