Эта книга появилась на свет в результате работы над лекционным курсом «Сектоведение», который автор с 1995 г. читает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ранее — в Православном Свято-Тихоновском Богословском институте). Первое издание под названием «Введение в сектоведение. Учебное пособие к курсу ״Сектоведение“», в основе которого лежала распечатка лекций, вышло в свет десятитысячным тиражом в 1998 г. и было полностью распродано за три месяца. Должен отметить, что в рукописи имелся ряд недостатков и недочетов; дать согласие на издание книги в ту пору в «сыром» виде автора побудила острая нехватка сколь-нибудь квалифицированных и достоверных изложений особенностей учения и деятельности различных тоталитарных сект, весьма напористо действующих на территории нашей страны и при помощи весьма недостойных методов вербующих все новых и новых адептов.

Только широко распространяемая правдивая информация о тоталитарных сектах может затормозить их победное шествие по российским просторам и сократить число жертв религиозного тоталитаризма, которое сегодня, увы, измеряется сотнями тысяч. А для этого такой информацией должны владеть пастыри, катехизаторы, учителя и активные миряне Православной Церкви. Именно им, не менее чем и студентам духовных учебных заведений, в первую очередь предназначена эта книга.

Лекции по сектоведению читались для студентов 4-го курса, уже прошедших полный курс догматических дисциплин и апологетики. Поэтому я стремился сделать курс наиболее информативным за счет сокращения антисектантской богословской полемики, рассчитывая на то, что студенты уже обладают достаточным богословским инструментарием для опровержения сектантских лжеучений. Я попытался лишь обозначить направление их аргументации.

Вместе с тем то, что я считал определенным недостатком первого издания, — неизбежную для лекций «разговорную интонацию», за которую я даже просил прощения у читателей, судя по многочисленным отзывам, наоборот, читателям понравилась. Многие отмечали, что живость языка в сочетании с простотой лексических конструкций облегчают чтение текста о столь мрачных явлениях и способствуют усвоению прочитанного. Поэтому я по мере возможности и в новых изданиях старался сохранить стиль и интонацию устного рассказа. Я прошу прощения у тех читателей, которых может смутить несколько «легкомысленный» тон некоторых страниц этой книги. Дело в том, что ирония — это естественная защитная реакция на кощунственные и богохульные теории и практики сектантов. Благодаря иронии мы можем дистанцироваться от них и, избегая излишних эмоций, показать подлинное, неприкрашенное лицо сектантства. Я надеюсь, что знакомство с ним станет для читателей своеобразной «прививкой», которая вызовет у них естественное и здоровое отторжение всех хитросплетений и уловок «князя мира сего».

Дворкин А. - Сектоведение – Книга I

Учебное пособие В 2 кн. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024. — 912 с. — Кн. I.

ISBN 978-5-7429-1542-3

ISBN 978-5-7429-1543-0 (Кн. I)

Дворкин А. - Сектоведение – Книга I – Содержание

Благодарности

Предисловие

Об источниках

Часть I. ВВЕДЕНИЕ В СЕКТОВЕДЕНИЕ

Глава 1. ВСТУПЛЕНИЕ. РЕЛИГИЯ, КОТОРАЯ УБИВАЕТ «Народный храм» «Ветвь Давида» «Храм солнца» «Аум Синрике» «Небесные врата» «Движение за возрождение десяти заповедей Бога» Международная церковь «Благая весть» Причины и перспективы сектантского насилия

Глава 2. ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ Постановка проблемы и определение терминов Истоки и происхождение тоталитарных сект Попытки классификации Признаки и характерные черты тоталитарных сект Обман при вербовке и эзотерический разрыв Личность основателя секты и гуруизм Организация и метод Сектантский «новояз» Внутригрупповые ценности Бомбардировка любовью как способ вовлечения в секту и удержания в ней Что такое промывание мозгов и контролирование сознания и как с этим бороться Методы контролирования сознания Диктат системы Уровни членства в сектах Методология сектоведения Литература по сектоведению



Часть II. СЕКТЫ -ДОЛГОЖИТЕЛИ

Глава 1. «ЦЕРКОВЬ ИИСУСА ХРИСТА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» (МОРМОНЫ) Мормоны — не протестанты, а языческая секта Реальное происхождение «Книги Мормона» Вероучение мормонов Как организована мормонская церквь Мормоны в России Приложение. Заявление Смитсоновского института относительно «Книги Мормона». Лето 1979 г

Глава 2. «ОБЩЕСТВО СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ» - «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» Идеология и принципы организации Богослужение и вероучение Истоки: адвентизм и популизм Система внутрисектантской жизни Приложение. Отрывок из доклада А. Л. Дворкина на Международных образовательных чтениях в мае 2021 г.



Часть III. ПОСЛЕВОЕННАЯ ЭКЛЕКТИКА: САЙЕНТОЛОГИЯ* И МУНИЗМ

Глава 1. САЙЕНТОЛОГИЯ Л. Р. Хаббард и его «авторская» секта Потребительская религия потребительского общества «Дианетика» - новая веха в сайентологии Принципы вербовки Сайентология и христианство Карательная и противоправная деятельность Псевдомедицинская практика Сайентология в России Сайентология за рубежом Приложение 1. Учение сайентологии о подавляющих личностях: теория и практика Приложение 2. Лоуренс Уоллершейм. Как сайентология борется за правосудие Приложение 3. Лоренс Уоллершейм. Представьте себе новый сайентологический миропорядок

Глава 2. «ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» САН МЁН МУНА Идеология и история возникновения Главная книга мунитов Спиритические церемонии Муниты в России Муниты на рубеже веков



Часть IV. НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ СЕКТЫ

Глава 1. КОММЕРЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ Общие принципы «Амвей» «Инфоцыгане»

Глава 2. ПСИХОКУЛЬТЫ

Часть V. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

Глава 1. КУЛЬТАМОНАШВИЛИ

Глава 2. ВАЛЬДОРФСКАЯ ПЕДАГОГИКА Приложение. Личные впечатления матери

ГЛАВА 3. ШКОЛА ЩЕТИНИНА: МИЛИТАРИЗАЦИЯ ОККУЛЬТНОЙ СЕКТЫ? Приложение. После смерти Щетинина



Часть VI. ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ СЕКТЫ

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЙ ИНДУИЗМ И ГУРУИСТСКИЕ СЕКТЫ Эволюция индуизма, его институты и направления От ортодоксальных брахманов до тайных тантрических сект Критерии принадлежности к традиционному индуизму Неоиндуизм «Миссия Рамакришны» «Интегральная йога» Шри Ауробиндо Йога на Западе. «Братство самоосознания» Йогананды Неоиндуистский коммунализм Гуру-фундаменталисты и «бизнес-гуру» Индуизм как он есть

Глава 2. «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ» Приложение. Неокришнаиты, не входящие в МОСК

Глава 3. «ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ» (ТМ)

Глава 4. ДРУГИЕ ПСЕВДОИНДУИСТСКИЕ СЕКТЫ Культ Шри Чинмоя «Брахма Кумарис» Культ Сатья Саи Бабы Культ Бхагавана Шри Раджниша (Ошо) «Сахаджа-йога» «Ананда Марга» Искусство жизни (Шри Шри рави Шанкар) Псевдотантристы: «Ашрам Шамбалы», А. Лапин и другие Менее известные псевдоиндуистские секты



Дворкин А. - Сектоведение – Книга II

Учебное пособие : В 2 кн. — 4-е изд., доп. и перераб. — Москва: Изд-во ПСТГУ, 2024. - 928 с. - Кн. II.

ISBN 978-5-7429-1542-3

ISBN 978-5-7429-1544-7 (Кн. II)

Дворкин А. - Сектоведение – Книга II – Содержание

Часть VII. ПСЕВДОБУДДИЙСКИЕ СЕКТЫ

Глава 1. «КАРМА КАГЬЮ»

Глава 2. «ФАЛУНЬГУН»(«ФАЛУН ЬДАФА») Приложение 1. Опыт совершенствования Приложение 2. Ради чего Ли Хунчжи вмешивался в выборы президента США 2020? Приложение 3. «Строгое предупреждение» от секты «Фалуньгун»



Часть VIII. ПСЕВДОБИБЛЕЙСКИЕ (ПСЕВДОЕВАНГЕЛЬСКИЕ) СЕКТЫ

Глава 1. «СЕМЬЯ» («ДЕТИ БОГА»)

Глава 2. «ЦЕРКОВЬ ХРИСТА»

Глава 3. «ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ БОГА»

Глава 4. «ПОМЕСТНАЯ (МЕСТНАЯ) ЦЕРКОВЬ» УИТНЕССАЛИ

Глава 5. «ЦЕРКОВЬ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА» («ВОСТОЧНАЯ МОЛНИЯ»)

Глава 6. «ДВИЖЕНИЕ ВЕРЫ» - НЕОПЯТИДЕСЯТНИКИ

Часть IX. ПСЕВДОПРАВОСЛАВНЫЕ СЕКТЫ

Глава 1. «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ»

Глава 2. ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ КОДОВ

Глава 3. СЕКТА ПОКЛОННИКОВ СЛАВИКА ЧЕБАРКУЛЬСКОГО

Глава 4. ПСЕВДОСТАРЧЕСТВО И НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ

Глава 5. ПСЕВДОСТАРЧЕСКИЕ СЕКТЫ

Часть X. СЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ПОСТСОВЕТСКАЯ ЭКЛЕКТИКА)

Глава 1. «БОГОРОДИЧНЫЙ ЦЕНТР» - «ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ»

Глава 2. «БЕЛОЕ БРАТСТВО»

Глава 3. СЕКТА ВИССАРИОНА - «ОБЩИНА ЕДИНОЙ ВЕРЫ» - «ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА»

Глава 4. ПОРФИРИЙ ИВАНОВ И СЕКТА «ИВАНОВЦЕВ»

Часть XI. ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ, КОНСПИРОЛОГИЯ

ГЛАВА 1. ПСЕВДОЦЕЛИТЕЛЬСКИЕ СЕКТЫ Культ Надежды Антоненко «Алля (Эллэ) Аят» Школа Сознательной эволюции А. В. Клюева «Рожана» Культ Ксении Кравченко Культ С. С. Коновалова Рушель Блаво «Институт Самовосстановления Человека» Мирзакарима Норбекова Система Владимира Жданова Секта Грабового

ГЛАВА 2. СЕКТА СВЕТЛАНЫ ПЕУНОВОЙ״״ (ЛАДЫ-РУСЬ)

ГЛАВА 3. ЖИВОРОЖДЕННЫЕ ЧЕЛОВЕКИ И «ГРАЖДАНЕ СССР»

ГЛАВА 4. АЛЛАТРА (СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО)

Часть XII. КУЛЬТЫ «НОВОЙ ЭРЫ

Глава 1. КОРНИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «НЬЮЭЙДЖ»

Глава 2. ПРИЗНАКИ ИДЕОЛОГИИ «НЬЮ ЭЙДЖ» Ченнелинг; культы Рамты и Лазариса Внутренние голоса и психометодики по раскрытию «внутреннего Я»; визуализация «Братство фиолетового пламени» Реинкарнация реинкарнации Кристаллы, драгоценные камни, пирам идология, музыка «Нью Эйдж» и прочее Ширли МакЛейн и Ричард Бах Майтрейя-Антихрист и наступление нового мирового порядка Пантеизм и монизм: обоснование безнравственности Псевдохристианство — «Евангелие эры Водолея»

Глава 3. КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

Глава 4. «НОВЫЙ АКРОПОЛЬ» Мировой Командующий Теософские корни Оккультизм или фашизм? Структура и учение «Нового Акрополя» «Новый Акрополь» в России «Классическая философская школа» и «Живые силы»

Глава 5. НЕОЯЗЫЧЕСТВО, ВЕДЬМОВСТВО («ВИККА») И НЕОШАМАНИЗМ Попытки языческого возрождения Виды неоязычества Основные причины распространения неоязычества Неоязычество глазами секулярных лидеров общественного мнения Происхождение Типологизация нативизма Общие характеристики Как все начиналось «Велесова книга» Начало украинского нативизма Родоначальники советского нативизма Фоменко и его фейки «Десионизация» Емельянова Постсоветский нативизм «Славяно-арийские веды»’ и прочие фантазмы Куда ударили русские боги

Глава 6. ЛЮЦИФЕРИАНСТВО И САТАНИЗМ

Глава 7. АСТРОЛОГИЯ И УФОЛОГИЯ

Глава 8. ХОЛИЗМ, АЮРВЕДИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И РЕЙКИ

Глава 9. КУЛЬТ «АНАСТАСИИ»

Глава 1О.«РАДАСТЕЯ» ДУСИ МАРЧЕНКО

Глава 11. ВЫВОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме»

Приложение 2. Выдержки из Определения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «Об отдельных вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Церкви»

Приложение 3. Итоговая декларация международной научно- практической конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство»

Приложение 4. Итоговый документ Международной научно-практической конференции «Неопятидесятнические секты в России: угроза религиозного экстремизма»

СПИСОК ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТ, а также сектообразующих учений, сектантских (или прикрывающих их) организаций, с которыми наиболее вероятно может столкнуться житель нашей страны