Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дьяченко - Духовные посевы

Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational
Издав в 1890 г. книгу под названием «Уроки и примеры христианской веры, надежды и любви» (как пособие для пастырей церкви, для законоучителей, родителей и воспитателей и как сборник для любителей духовно-назидательного чтения), которая вследствие живого к ней сочувствия со стороны читателей скоро разошлась и вызвала в 1892 г. второе — пересмотренное и значительно (более чем в два раза) дополненное издание ее в трех отдельных и самостоятельных томах, повторившееся вслед за тем в 1894 г. третьим изданием, и в настоящее время вновь отпечатанное Издательской при Св. Синоде Комиссией, мы получили много заявлений со стороны лиц, ознакомившихся с названными книгами, о необходимости составить краткую и доступную по цене, приспособленную к народному пониманию в семье и школе книгу подобного рода, в состав которой вошли бы статьи исключительно общедоступного духовно-нравственного характера.
Приняв во внимание заявления этого рода, с одной стороны, а с другой, имея в виду, что в русской духовной литературе до сих пор не появлялось книг для простого народа исключительно духовно-нравственного содержания с теми именно задачами, какие имеет наша книга, — представить ряд статей, приспособленных к общедоступному объяснению всех главнейших истин катихизического учения православной церкви; с третьей — не упуская из внимания, что голое и отвлеченное перечисление и сообщение сведений и положений из области учения о христианской вере, надежде и любви, как главных и основных добродетелях христианина, ведущих его к достижению жизни вечной, слишком недостаточно, чтобы подействовать на ум, сердце и волю тех из простых людей, которые владеют только одной простой грамотностью, — чтобы склонить их сознательно, с любовью и готовностью признать спасительные христианские истины веры и благочестия, сердечно усвоить их, как бездонное сокровище, и деятельно осуществлять их в своей жизни, — мы и решили, в силу указанных побуждений, составить предлагаемую книгу, назвав ее «Духовные посевы».

Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы

Краткий сборник рассказов, статей и стихотворений духовно-нравственного содержания, приспособленных к общедоступному объяснению главнейших истин катихизического учения Православной Церкви для народа, школы и семьи
Свято-Успенская Почаевская Лавра 2011

Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы - Оглавление

Предисловие
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ВЕРА В БОГА
  • О первом члене Символа веры
  • О втором члене Символа веры.
  • О третьем члене Символа веры
  • О четвертом члене Символа веры
  • О пятом члене Символа веры
  • О шестом члене Символа веры
  • О седьмом члене Символа веры
  • О восьмом члене Символа веры
  • О девятом члене Символа веры
  • О десятом члене Символа веры
  • Об одиннадцатом члене Символа веры
  • О двенадцатом члене Символа веры
ОТДЕЛ ВТОРОЙ НАДЕЖДА НА БОГА
  • Общие понятия о христианской надежде
  • О молитве вообще
  • О молитве Господней
  • О первом прошении молитвы Господней
  • О втором прошении молитвы Господней
  • О третьем прошении молитвы Господней
  • О четвертом прошении молитвы Господней
  • О пятом прошении молитвы Господней
  • О шестом прошении молитвы Господней
  • О седьмом прошении молитвы Господней
  • О заповедях блаженства
  • О первой заповеди блаженства
  • О второй заповеди блаженства
  • О третьей заповеди блаженства
  • О четвертой заповеди блаженства
  • О пятой заповеди блаженства
  • О шестой заповеди блаженства
  • О седьмой заповеди блаженства
  • О восьмой заповеди блаженства
  • Приложение ко второму отделу (О христианской надежде)
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ
  • Общие понятия о христианской любви
  • О любви к ближним
  • О первой заповеди закона Божия
  • О второй заповеди закона Божия
  • О третьей заповеди закона Божия
  • О четвертой заповеди закона Божия
  • О пятой заповеди закона Божия
  • О шестой заповеди закона Божия
  • О седьмой заповеди закона Божия
  • О восьмой заповеди закона Божия
  • О девятой заповеди закона Божия
  • О десятой заповеди закона Божия
Views 309
Rating 5.0 / 5
Added 26.01.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books