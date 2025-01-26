Дьяченко - Духовные посевы
Издав в 1890 г. книгу под названием «Уроки и примеры христианской веры, надежды и любви» (как пособие для пастырей церкви, для законоучителей, родителей и воспитателей и как сборник для любителей духовно-назидательного чтения), которая вследствие живого к ней сочувствия со стороны читателей скоро разошлась и вызвала в 1892 г. второе — пересмотренное и значительно (более чем в два раза) дополненное издание ее в трех отдельных и самостоятельных томах, повторившееся вслед за тем в 1894 г. третьим изданием, и в настоящее время вновь отпечатанное Издательской при Св. Синоде Комиссией, мы получили много заявлений со стороны лиц, ознакомившихся с названными книгами, о необходимости составить краткую и доступную по цене, приспособленную к народному пониманию в семье и школе книгу подобного рода, в состав которой вошли бы статьи исключительно общедоступного духовно-нравственного характера.
Приняв во внимание заявления этого рода, с одной стороны, а с другой, имея в виду, что в русской духовной литературе до сих пор не появлялось книг для простого народа исключительно духовно-нравственного содержания с теми именно задачами, какие имеет наша книга, — представить ряд статей, приспособленных к общедоступному объяснению всех главнейших истин катихизического учения православной церкви; с третьей — не упуская из внимания, что голое и отвлеченное перечисление и сообщение сведений и положений из области учения о христианской вере, надежде и любви, как главных и основных добродетелях христианина, ведущих его к достижению жизни вечной, слишком недостаточно, чтобы подействовать на ум, сердце и волю тех из простых людей, которые владеют только одной простой грамотностью, — чтобы склонить их сознательно, с любовью и готовностью признать спасительные христианские истины веры и благочестия, сердечно усвоить их, как бездонное сокровище, и деятельно осуществлять их в своей жизни, — мы и решили, в силу указанных побуждений, составить предлагаемую книгу, назвав ее «Духовные посевы».
Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы
Краткий сборник рассказов, статей и стихотворений духовно-нравственного содержания, приспособленных к общедоступному объяснению главнейших истин катихизического учения Православной Церкви для народа, школы и семьи
Свято-Успенская Почаевская Лавра 2011
Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы - Оглавление
Предисловие
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ВЕРА В БОГА
- О первом члене Символа веры
- О втором члене Символа веры.
- О третьем члене Символа веры
- О четвертом члене Символа веры
- О пятом члене Символа веры
- О шестом члене Символа веры
- О седьмом члене Символа веры
- О восьмом члене Символа веры
- О девятом члене Символа веры
- О десятом члене Символа веры
- Об одиннадцатом члене Символа веры
- О двенадцатом члене Символа веры
ОТДЕЛ ВТОРОЙ НАДЕЖДА НА БОГА
- Общие понятия о христианской надежде
- О молитве вообще
- О молитве Господней
- О первом прошении молитвы Господней
- О втором прошении молитвы Господней
- О третьем прошении молитвы Господней
- О четвертом прошении молитвы Господней
- О пятом прошении молитвы Господней
- О шестом прошении молитвы Господней
- О седьмом прошении молитвы Господней
- О заповедях блаженства
- О первой заповеди блаженства
- О второй заповеди блаженства
- О третьей заповеди блаженства
- О четвертой заповеди блаженства
- О пятой заповеди блаженства
- О шестой заповеди блаженства
- О седьмой заповеди блаженства
- О восьмой заповеди блаженства
- Приложение ко второму отделу (О христианской надежде)
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ
- Общие понятия о христианской любви
- О любви к ближним
- О первой заповеди закона Божия
- О второй заповеди закона Божия
- О третьей заповеди закона Божия
- О четвертой заповеди закона Божия
- О пятой заповеди закона Божия
- О шестой заповеди закона Божия
- О седьмой заповеди закона Божия
- О восьмой заповеди закона Божия
- О девятой заповеди закона Божия
- О десятой заповеди закона Божия
Большое спасибо!