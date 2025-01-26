Издав в 1890 г. книгу под названием «Уроки и примеры христианской веры, надежды и любви» (как пособие для пастырей церкви, для законоучителей, родителей и воспитателей и как сборник для любителей духовно-назидательного чтения), которая вследствие живого к ней сочувствия со стороны читателей скоро разошлась и вызвала в 1892 г. второе — пересмотренное и значительно (более чем в два раза) дополненное издание ее в трех отдельных и самостоятельных томах, повторившееся вслед за тем в 1894 г. третьим изданием, и в настоящее время вновь отпечатанное Издательской при Св. Синоде Комиссией, мы получили много заявлений со стороны лиц, ознакомившихся с названными книгами, о необходимости составить краткую и доступную по цене, приспособленную к народному пониманию в семье и школе книгу подобного рода, в состав которой вошли бы статьи исключительно общедоступного духовно-нравственного характера.

Приняв во внимание заявления этого рода, с одной стороны, а с другой, имея в виду, что в русской духовной литературе до сих пор не появлялось книг для простого народа исключительно духовно-нравственного содержания с теми именно задачами, какие имеет наша книга, — представить ряд статей, приспособленных к общедоступному объяснению всех главнейших истин катихизического учения православной церкви; с третьей — не упуская из внимания, что голое и отвлеченное перечисление и сообщение сведений и положений из области учения о христианской вере, надежде и любви, как главных и основных добродетелях христианина, ведущих его к достижению жизни вечной, слишком недостаточно, чтобы подействовать на ум, сердце и волю тех из простых людей, которые владеют только одной простой грамотностью, — чтобы склонить их сознательно, с любовью и готовностью признать спасительные христианские истины веры и благочестия, сердечно усвоить их, как бездонное сокровище, и деятельно осуществлять их в своей жизни, — мы и решили, в силу указанных побуждений, составить предлагаемую книгу, назвав ее «Духовные посевы».

Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы

Краткий сборник рассказов, статей и стихотворений духовно-нравственного содержания, приспособленных к общедоступному объяснению главнейших истин катихизического учения Православной Церкви для народа, школы и семьи

Свято-Успенская Почаевская Лавра 2011

Протоиерей Григорий Дьяченко - Духовные посевы - Оглавление

Предисловие

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ ВЕРА В БОГА

О первом члене Символа веры

О втором члене Символа веры.

О третьем члене Символа веры

О четвертом члене Символа веры

О пятом члене Символа веры

О шестом члене Символа веры

О седьмом члене Символа веры

О восьмом члене Символа веры

О девятом члене Символа веры

О десятом члене Символа веры

Об одиннадцатом члене Символа веры

О двенадцатом члене Символа веры

ОТДЕЛ ВТОРОЙ НАДЕЖДА НА БОГА

Общие понятия о христианской надежде

О молитве вообще

О молитве Господней

О первом прошении молитвы Господней

О втором прошении молитвы Господней

О третьем прошении молитвы Господней

О четвертом прошении молитвы Господней

О пятом прошении молитвы Господней

О шестом прошении молитвы Господней

О седьмом прошении молитвы Господней

О заповедях блаженства

О первой заповеди блаженства

О второй заповеди блаженства

О третьей заповеди блаженства

О четвертой заповеди блаженства

О пятой заповеди блаженства

О шестой заповеди блаженства

О седьмой заповеди блаженства

О восьмой заповеди блаженства

Приложение ко второму отделу (О христианской надежде)

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ