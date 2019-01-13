Каждое понятіе заключаетъ въ себе, по-возможности, все ветхо- и ново-заветное ученіе о той или иной догматической, нравоучительной или ц.-практической истине, при чемъ мы, какъ сказано выше, не ограничиваемся голымъ указаніемъ цитатъ или приведеніемъ начальныхъ словъ текстовъ, но приводимъ преимущественно по русской Синодальной Библіи самые тексты. Думается, что такой способъ приведены библейскихъ текстовъ не только представляетъ громадное удобство, сокращая на прінскиваніе ихъ время, драгоценное для пастыря, за· нятаго, помимо проповедничества, исполненіемъ множества другихъ обязанностей по отправленію церковнаго богослуженія, требъ, церковнаго письмоводства и отчетности, законоучительства въ ц.-приходской школе, не говоря о необходимыхъ занятіяхъ по дому и хозяйству,— но и даетъ ему возможность пользоваться, на сколько можно совершеннее, всею сокровищницею слова Божія, этого ни-чемъ незаменима, драгоценного источника всякой пастырской проповеди, получающей отъ библейскаго освещенія всю свою убедительность, назидательность и весь авторптетъ. Удержать же въ памяти все содержаніө Библіи, дать ответь на основаніи слова Божія всякому вопрошающему относительно того или другого частнаго случая—едва ли возможно для всякаго священнослужителя безъ надлежаща справочного пособія.

Настоящая книга представляетъ собою первый опытъ практической симфоніи для православныхъ пастырей - проповедниковъ. Какъ увидить читатель, она состоитъ изъ собственно симфонии и двухъ отділовъ приложения къ ней, тесно связанныхъ тою целію, которая имелась въ виду составителемъ: — дать въ руки проповедника практическое пособіө на подобіе симфоній, которое въ удобномъ для справокъ—алфавитномъ— порядке содержало бы въ себе весь наиболее необходимый матеріалъ для всех видовъ церковной проповеди и внебогослужебныхъ собесідованій съ народомъ о самыхъ разнообразныхъ предметохъ христианской веры и нравственности. Въ собственно симфоніи читатель найдетъ систематическіе своды библейскихъ текстовъ, выписанныхъ полностью и сгрупированныхъ въ отделы — понятая (таковыхъ понятій въ книге) — по единству мысли и содержания и расположенныхъ въ алфавитномъ порядке.

Отпечатано на полиграф, комбинате в честь иконы Божией Матери «Смоленская».

Св. Тайны. Несгораемая купина — прообразъ св. таинъ Христовыхъ. Однажды Моисей увиделъ кустъ горявщий и несгоравший. Онъ хотёлъ подойти къ нему поближе и разсмотрёть, но услышалъ голосъ: «не подходи, иззуй сапоги, потому что мёсто, на которомъ ты стоишь, свято» (Исх. З, 5). Свят. Григорій Вел. видите въ этомъ кустё прообразъ св. таинъ Христовыхъ. Какъ въ кустё находился предъ Моисеемъ Богъ, такъ подъ видомъ хлёба и вина находится Іисусъ Христосъ. Кто породите къ пріобщенію св. таинъ съ нечистою душой, тотъ слышите голосъ: «не подходи; сначала очисти свою душу покаяніемъ, потому что Тоте, Кого ты хочешь пріобщиться, святъ». Не подходи гордый, потому что Іисусъ Христосъ, Котораго ты хочешь пріобіцитьсн, смиренъ; Онъ родился въ пещерё и допустилъ Себя распять среди двухъ разбой-никовъ. Не подходи гнгьвливый, ненавистливый ее завистливый, потому что Іисусъ Христосъ, Котораго ты хочешь пріобщиться, кротокъ и любвеобиленъ; Онъ всёмъ дёлаетъ добро и даже молился за враговъ Своихъ. Не подходи распутный, такъ какъ Іисусъ Христосъ — чи-стёйшій; Онъ и родился безгрёшно оте чистой Дёвы. Не подходи пьяница и чревоугодникъ, такъ какъ Іисусъ Христосъ постился 40 дней и 40 ночей и былъ воздерженъ.ТерігЬніе. См. еще—СКОРБИ. 1. Упованіемъ на будущее облегчай для себя настоящее. Какъ больные глазами, отвращая взоры огь предметовъ слишкомъ блестящихъ, успокаиваютъ ихъ, останавливая на цвётахъ и зелени, такъ и душё надобно не смотрёть непрерывно на скорбное и не заниматься настоящими горестями, но возводить взоръ свой къ созерцанію будущихъ благъ (св. ВасидійВ.).

2. Отнимутъ ли твое имёніе?—А ты смотри на небесное богатство и сокровище несравненное. Изгнанъ ли ты изъ отечества? — У тебя есть небесный Іерусалимъ. Сына ли утратилъ?— У тебя ангелы друзья, съ которыми, окружая престолъ Божій, ты будешь радоваться во вёки (онъ же). 3. Странникъ въ пути безропотно переносить всё бури и непогоды, всё нужды и лишенія въ надеждё, что по окончаніи странствованія найдете себё совершенное успокоеніе подъ кровомъ дома своего. Воинъ на сраженіи мужественно идете противъ враговъ въ чёяніи, что по концё сраженія подвиги его достойно увёнчаются. И мы, странники земные, воины Христовы, не должны ли все здёсь терпёть, всё скорби переносить благодушно и мужественно стоять противъ всёхъ превратностей жизни, въ полной и живой увёрепности, что кратковременное легкое страданье нагие производить въ безмпрномъ преизбытюь вгьч-ную славу? (2 Кор. 4, 17). 4. Если вы охотно идете и негладкимъ путемъ, помышляя, что онъ ведете въ отеческій домъ, то проходите охотно поприще скорбей, ведущихъ въ царствіе Божіе (Филарете, митр, московскій). 5. Одинъ праведный пустынножитель, замё-тивъ, что больной ученикъ его частыми вздохами изъявлялъ нетерпёніе, сказалъ ему: «не малодушествуй, сынъ мой! Тёло твое, изнуренное недугомъ, можете быть спаситель-нымъ врачевствомъ для души твоей. Если ты подобенъ желёзу по дёламъ твоимъ, то огонь страданія очистить тебя отъ ржавчины; если же ты золото, то сей огонь придаете болёе блеска твоей добродётели». 6. Какъ народъ израильскій не могъ полу.г чить обётованной земли Ханаанской прежде, нежели побёдидъ разныхъ непріятелей, такъ и вёрующая душа не должна обёщать себё небеснаго царствія прежде, нежели содёлается побёдительницею различныхъ искушеній и скорбей («Дух. пв.»).