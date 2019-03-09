Собрание творений - Дьякон Федор

Золотая серия сайта Эсхатос Золотая серия сайта Эсхатос Издательский проект Quadrivium ​Серия RUSSICA Чтобы понять место дьякона Федора и его богословских взглядов в контексте различных представителей движения ревнителей благочестия, нужно дать некоторые определения и задать систему отсчета. Движение ревнителей благочестия оформилось в пережившей гражданскую войну и польскую интервенцию России, в тот уникальный момент, когда у власти находились патриарх Филарет и его сын Михаил Романов. Учитывая, что патриарх был человеком и более сильным, и более опытным, мы можем говорить об этом времени как о времени теократического правления в России — событие в русской истории беспрецедентное.

Учитывая то, что Россия пережила Смуту и сумела восстановить независимую государственность главным образом благодаря церкви, что точкой сборки в эпоху политической и национальной сумятицы стала вера и только вера, нельзя сказать, что эта теократия свалилась на наш народ как снег на голову. Таким образом, когда мы встречаемся в церковной среде того времени с писателями, всерьез думающими об исправлении нравов народных, мы должны с ясностью понимать, что они отнюдь не являются утопистами, но, напротив, имеют в своем распоряжении и собственно церковный властный ресурс, и внимательный к их голосам двор.

Дьякон Федор - Собрание творений

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2019. 576 с.

ISBN 978-5-7164-0914-9

Дьякон Федор - Собрание творений - Содержание

К. Я. Кожурин. «Феодор предивный и всекрасный страдалец...»

Т. Г. Сидаш. Очерк богословия дьякона Федора

I. Биографические материалы и судебные документы

1. О Феодоре дияконе московского собору

2. Допросные речи дьякона Федора 9 декабря 1665 г

3. Допросные речи дьякона Федора 13 декабря 1665 г.

4. Челобитная дьякона Федора на попа Сисоя 1666 г.

5. Показания дьякона Федора в патриаршей палате И мая 1666 года

6. «Письмо», поданное собору российских архипастырей на допросе 11 мая 1666 г.

7. Из дела о дьяконе Федоре и попе Никите 1666 г.

8. Объяснительная записка дьякона Федора по поводу изъявленнаго им повиновения собору

II. Исторические и агиографические работы и письма

9. Письмо дьякона Федора к игумену Феоктисту на Вятку от 26 марта 1665 г.

10. Письмо на Мезень к семье протопопа Аввакума

11. Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании

12. Послание из пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братиям по вере. О властях неправедных

13. Послание из пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братиям по вере. О казни новым отступником

14. О богоотметнике Никоне достоверно свидетельство, иже бысть пастырь во овчей кожи, предотеча антихристов, яко церковь Божию раздра и вселенную всю возмути, и святых оболга и возненавиде, и кровопролития многа сотвори за истинную веру Христову правую

15. Мучение некоих старец исповедник, Петра и Евдокима

III. Пастырское богословие

16. Послание в Москву из Пустозерска

17. О познании антихристовой прелести

18. Послание ко всем православным о антихристе

19. От епистолии диякона Феодора

IV. Полемическое богословие

20. Челобитная царю Алексею Михайловичу, поданная в 1666-м г.

21. Прение с Афанасием митрополитом Иконийским

22. Сказание о церковных догматех и обличение на еретиков и отступников

23. От послания священнодиакона Феодора Благовещенскаго собора, иже на Москве

24. Того же сказание отчасти, ведомости ради православных

25. Ответ православных

26. Послание из Пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникАм и братиям по вере. О книжной справе никонианской

V. Спор с протопопом Аввакумом

27. Послание из Пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братиям по вере.

Против Аввакума

VI.Dubia

28. О православных церковных догматех свидетельства от божественных писаний: о символе веры, и о святом аллилуии, и о сложении перстов в знамение християнском

О православных церковных догматех свидетельства от божественных писаний: о символе веры, и о святом аллилуии, и о сложении перстов в знамение християнском и о прочих церковных догматех, ихже ныне отступницы истребляют из церкви и свое еретическия влагают, и тем церковь Христову раздирают и чад ея оскорбляют зело, зело

29. Слово ответное от лица православных чад церковных противу отступников, собравшихся на правоверие

Слово ответное от лица православных чад церковных противу отступников, собравшихся на правоверие 30. Ино сказание православное о сложении перстов

31. О напаствовании и терпении новых страдалцов: священно-протопопа Аввакума, священно- протопопа Никифора, священно-иерея Лазаря и инока Епифания, и како Лазарю со Епифанием языки отрезаны и в заточение посланы

32. Вопрос некоего православнаго инока

33. О летописном предотечи антихристове

34. Священнии отцы наши

Приложения

Приложение 1. Из библиотеки игумена Феоктиста Послание Феоктиста к боярыне Федосье Морозовой Другое послание Феоктиста к боярыне Морозовой Молебное писание старца Феоктиста к собору 1666 г. Второе молебное писание Феоктиста к собору 1666 г.

Приложение 2. Некоторые источники Федора Житие Мелетия Архиепископа Антиохийскаго Слово Феодоритово Петр Дамаскин. О различии помыслов и прилогов Максим Грек. О крестном знамении, еже кладем на лица своя Стоглав Фотия патриарха Констянтина града послание учително о седмих соборех, и о православной вере, и какову подобает быти князю Гранограф Соборное изложение патриарха Филарета о крещении латынь и их ересях при Большом Потребнике Блаженнаго Ипполита папы римскаго и мученика, слово в неделю мясопустную, о скончании мира, и о антихристех, и о втором пришествии Господа нашего Исуса Христа



Дьякон Федор - Собрание творений - «Феодор предивный и всекрасный страдалец...»

Имя дьякона Феодора Иванова связано неразрывною связью с четверицей пустозерских мучеников, окончивших свой земной путь за Полярным кругом 14 апреля 1682 года. Протопоп Аввакум, дьякон Феодор, священник Лазарь, инок Епифаний... Эти имена навсегда останутся не только в истории того духовного движения, которое возникло в середине XVII века и получило название русского старообрядчества, но и в истории государства Российского, в истории русской культуры. Однако и взятая сама по себе личность дьякона Феодора представляет несомненный интерес, как и его труды, не потерявшие своей актуальности и по сей день. В старообрядческом мартирологе «Виноград Российский, или Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие», выдающемся историческом памятнике, созданном Симеоном Денисовым (князем Мышецким) среди глухих лесов Заонежья, глава, посвященная дьякону Феодору, непосредственно следует за главой о протопопе Аввакуме.

Давая характеристику этому деятелю раннего старообрядчества и духовному чаду огнепального протопопа, Симеон Денисов находит удивительные по своей силе и красоте слова: «...Феодор предивный, и всекрасный страдалец, спутник и всеблагорачительный стечник и своинник, Аввакума предобляго, и прочих страстотерпцев..., муж ведения изряднаго, и книгочтения всепотщательнаго, и разсуждения добросиятельнаго; паче же ревности добрыя и честныя бяше, яко звезда светла в разуме сияше, новыя законы и уставы обличая; народы учаше свободными устнами к новинам не прилагатися; но древняго благочестия пределы крепце содержати». История, к сожалению, не сохранила нам точной даты рождения дьякона Феодора. Происходил он из потомственной священнической семьи.

Из «допросных речей» 13 декабря 1665 года известно, что еще дед его был священником. Отца его звали Иваном и служил он попом в вотчине боярина Никиты Ивановича Одоевского (ок. 1605-1689) — сначала в селе Троицком, а затем — в Покровской церкви села Колычева Дмитровского уезда. Младшая сестра его матери тоже была замужем за священником — ее муж и соответственно «стрый» Феодора Иван (ум. 1667) был поставлен в попы патриархом Иосифом и впоследствии служил у царя «вверху», в церкви преподобномученицы Евдокии, где царь Алексей Михайлович молился каждый день. (Судьба его была печальна, об этом дьякон Феодор подробно рассказывает в своем «Послании из Пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братиям по вере. О властях неправедных».) После «морового поветрия» 1654 года, когда, быть может, умер его отец, а сам он еще не имел духовного сана, на Феодора «поневоле» была сделана «запись... бутто он крестьянский сын». По сути, это обрекало его на судьбу крепостного князя Семена Михайловича Одоевского.

Однако ему все же удалось освободиться от «записи», затем он служил где-то дьяконом, а в 1658 году оказался в Москве — в тот самый год, когда патриарх Никон самовольно оставил московское патриаршество и уехал в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Здесь, уже в следующем 1659 году, видимо, не без протекции князя С. М. Одоевского, он по «перехожей грамоте» был перемещен на дьяконское место к Богородицкому приделу Благовещенского собора в Кремле, «что у великого государя на сенях». С этим перемещением Феодор становился в непосредственную близость к богомольному царю и кружку группировавшихся около него духовных лиц. Перед ним открывалась широкая дорога. Возможно, что этим перемещением он обязан был своим выдающимся качествам и что на новом месте ему давали какие-то особые поручения, выходившие за пределы его службы. По крайней мере, на одном из допросов он ссылается, как на нечто известное правительству, на свою поездку в Переяславль-Рязанский.