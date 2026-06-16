Дюбуи - Основы эзотерического знания
Курс «Основы эзотерического знания» задуман Жаном Дюбуи как вводная школа западного эзотеризма, предваряющая более специальные занятия кабалой, спагирией и алхимией. Автор исходит из убеждения, что подлинное эзотерическое знание не сводится ни к книжной эрудиции, ни к принадлежности к закрытой группе, но требует личной дисциплины, внутренней свободы, символической работы и постепенного восстановления связи между физическим сознанием и сверхсознанием.
Книга соединяет теоретическое изложение и практические упражнения: от космологии Единого, уровней творения, символики чисел, планет, слова и ритуала до рассуждений о карме, тайных науках, служении и «невидимом ордене». Дюбуи стремится дать читателю не энциклопедию оккультизма, а «основу, трамплин» для индивидуального пути, где разум открывает направление, а сердце становится ключом к внутреннему знанию.
Дюбуи Жан – Основы эзотерического знания
Жан Дюбуи. Основы эзотерического знания. Пер. Михаил Бочарников. – М.: «Касталия», 2021. – 222 с.
ISBN 978-5-521-16256-7
Дюбуи Жан – Основы эзотерического знания – Содержание
Предисловие
Урок 1. Введение и основные эзотерические принципы
Что такое эзотеризм
Проблески происхождения бытия
Интерес к эзотеризму
Физическое сознание и сверхсознание
Интеллект: помощник или препятствие
Условия эзотерической работы
Секрет
Аппетиты
Знание и свобода
Эгрегоры
Позитивное мышление
Работа в оратории
Урок 2. Создание: макрокосм, природа
Эманация первичной энергии
Дифференциация энергии
Преобразование энергии в материю, жизнь и сознание
Пространство-время и уплотнение материи
Причины Вселенной
Инволюция и эволюция
Урок 3. Создание: макрокосм, человек
Энергия и материя
Низшие человеческие уровни
Сознание человека на различных уровнях
Космический ветер
Урок 4. Пассивный символизм
Элементарные формы
Символ энергий
Символ человеческой природы и сознания
Три алхимических принципа
Символ планет и металлов
Медитация на планетарных символах
Урок 5. Активный символизм: слово
Слово
Действие символов
Вокализация
Эзотерическое имя
Абсолютные правила использования имен
Утраченное или забытое слово
Урок 6. Числа и циклы
Числа
Первые числа и их значения
Циклы
Лестницы Иакова
Святая ночь и Шабат
Урок 7. Медитация, молитва, ритуал
Медитация
Молитва
Ритуалы
Работа в оратории
Урок 8. Силы
Иерархия естественных сил
Эволюция
Ложные пророки
Искусственные силы
Инициация
Урок 9. Тайные науки
Алхимия
Магия
Астрология
Символизм
Мифология
Химическое небо
Урок 10. Всеобщая справедливость
Карма и всеобщий закон
Дисбаланс и баланс
Грех
Факторы баланса
Вопрос воплощения
Архивы природы
Урок 11. Семь заповедей Fama Fraternitatis
Розенкрейцерская перспектива
Этические и инициатические принципы
Работа в оратории
Урок 12. Служение и невидимый орден
Служение
Внутренняя работа
Контакты
Упражнение
Дополнение
Благоприятные и неблагоприятные сочетания гениев Присутствия
Эзотерический путь
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