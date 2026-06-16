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Дюбуи - Основы эзотерического знания

Дюбуи - Основы эзотерического знания
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft, Алхимия, Каббала, Эзотеризм

Курс «Основы эзотерического знания» задуман Жаном Дюбуи как вводная школа западного эзотеризма, предваряющая более специальные занятия кабалой, спагирией и алхимией. Автор исходит из убеждения, что подлинное эзотерическое знание не сводится ни к книжной эрудиции, ни к принадлежности к закрытой группе, но требует личной дисциплины, внутренней свободы, символической работы и постепенного восстановления связи между физическим сознанием и сверхсознанием.

Книга соединяет теоретическое изложение и практические упражнения: от космологии Единого, уровней творения, символики чисел, планет, слова и ритуала до рассуждений о карме, тайных науках, служении и «невидимом ордене». Дюбуи стремится дать читателю не энциклопедию оккультизма, а «основу, трамплин» для индивидуального пути, где разум открывает направление, а сердце становится ключом к внутреннему знанию.

Дюбуи Жан – Основы эзотерического знания

Жан Дюбуи. Основы эзотерического знания. Пер. Михаил Бочарников. – М.: «Касталия», 2021. – 222 с.
ISBN 978-5-521-16256-7

Дюбуи Жан – Основы эзотерического знания – Содержание

  • Предисловие

  • Урок 1. Введение и основные эзотерические принципы

    • Что такое эзотеризм

    • Проблески происхождения бытия

    • Интерес к эзотеризму

    • Физическое сознание и сверхсознание

    • Интеллект: помощник или препятствие

    • Условия эзотерической работы

    • Секрет

    • Аппетиты

    • Знание и свобода

    • Эгрегоры

    • Позитивное мышление

    • Работа в оратории

  • Урок 2. Создание: макрокосм, природа

    • Эманация первичной энергии

    • Дифференциация энергии

    • Преобразование энергии в материю, жизнь и сознание

    • Пространство-время и уплотнение материи

    • Причины Вселенной

    • Инволюция и эволюция

  • Урок 3. Создание: макрокосм, человек

    • Энергия и материя

    • Низшие человеческие уровни

    • Сознание человека на различных уровнях

    • Космический ветер

  • Урок 4. Пассивный символизм

    • Элементарные формы

    • Символ энергий

    • Символ человеческой природы и сознания

    • Три алхимических принципа

    • Символ планет и металлов

    • Медитация на планетарных символах

  • Урок 5. Активный символизм: слово

    • Слово

    • Действие символов

    • Вокализация

    • Эзотерическое имя

    • Абсолютные правила использования имен

    • Утраченное или забытое слово

  • Урок 6. Числа и циклы

    • Числа

    • Первые числа и их значения

    • Циклы

    • Лестницы Иакова

    • Святая ночь и Шабат

  • Урок 7. Медитация, молитва, ритуал

    • Медитация

    • Молитва

    • Ритуалы

    • Работа в оратории

  • Урок 8. Силы

    • Иерархия естественных сил

    • Эволюция

    • Ложные пророки

    • Искусственные силы

    • Инициация

  • Урок 9. Тайные науки

    • Алхимия

    • Магия

    • Астрология

    • Символизм

    • Мифология

    • Химическое небо

  • Урок 10. Всеобщая справедливость

    • Карма и всеобщий закон

    • Дисбаланс и баланс

    • Грех

    • Факторы баланса

    • Вопрос воплощения

    • Архивы природы

  • Урок 11. Семь заповедей Fama Fraternitatis

    • Розенкрейцерская перспектива

    • Этические и инициатические принципы

    • Работа в оратории

  • Урок 12. Служение и невидимый орден

    • Служение

    • Внутренняя работа

    • Контакты

    • Упражнение

  • Дополнение

    • Благоприятные и неблагоприятные сочетания гениев Присутствия

    • Эзотерический путь

Views 32
Rating 5.0 / 5
Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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