Курс «Основы эзотерического знания» задуман Жаном Дюбуи как вводная школа западного эзотеризма, предваряющая более специальные занятия кабалой, спагирией и алхимией. Автор исходит из убеждения, что подлинное эзотерическое знание не сводится ни к книжной эрудиции, ни к принадлежности к закрытой группе, но требует личной дисциплины, внутренней свободы, символической работы и постепенного восстановления связи между физическим сознанием и сверхсознанием.

Книга соединяет теоретическое изложение и практические упражнения: от космологии Единого, уровней творения, символики чисел, планет, слова и ритуала до рассуждений о карме, тайных науках, служении и «невидимом ордене». Дюбуи стремится дать читателю не энциклопедию оккультизма, а «основу, трамплин» для индивидуального пути, где разум открывает направление, а сердце становится ключом к внутреннему знанию.

Дюбуи Жан – Основы эзотерического знания

Жан Дюбуи. Основы эзотерического знания. Пер. Михаил Бочарников. – М.: «Касталия», 2021. – 222 с.

ISBN 978-5-521-16256-7

Дюбуи Жан – Основы эзотерического знания – Содержание