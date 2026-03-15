Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дьюэл - Мерила вашей жизни

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Уэсли Л. Дьюэла «Мерила вашей жизни» предлагает читателю задуматься о том, как Бог оценивает человеческую жизнь. Автор рассматривает семнадцать духовных принципов, которые помогают взглянуть на свою жизнь с точки зрения библейских истин и определить её подлинную ценность.

В книге поднимаются вопросы духовных приоритетов, отношения к Богу и людям, верности, служения, любви и послушания. Дьюэл показывает, что истинный успех жизни определяется не внешними достижениями, а тем, насколько человек живёт в соответствии с Божьей волей.

Книга побуждает к глубокому самоанализу и духовному обновлению, помогая читателю пересмотреть свои жизненные цели и стремиться к жизни, угодной Богу. Издание будет полезно всем, кто ищет духовного роста и хочет строить свою жизнь на основании библейских ценностей.

Весли Л. Дьюэл – Мерила вашей жизни - 17 способов оценить свою жизнь с точки зрения Божьих истин

Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 229 с.

ISBN 5-7454-0741-7

Весли Л. Дьюэл – Мерила вашей жизни – Содержание

  • 1. Бог хочет вознаградить вас

  • 2. Жизнь ваша — Божий дар

  • 3. В раю, но…

  • 4. Бог, Который наблюдает и оценивает

  • 5. Измерьте свою жизнь любовью

  • 6. Измерьте свою жизнь общением с Богом

  • 7. Измерьте свою жизнь своим заступничеством

  • 8. Измерьте свою жизнь радостью

  • 9. Измерьте свою жизнь своей верой

  • 10. Измерьте свою жизнь своим смирением

  • 11. Измерьте свою жизнь своим послушанием

  • 12. Измерьте свою жизнь Божьим водительством

  • 13- Измерьте свою жизнь своими речами

  • 14- Измерьте свою жизнь своими помыслами

  • 15. Измерьте свою жизнь своими вкладами

  • 16. Измерьте свою жизнь своей любовью к миру

  • 17. Измерьте свою жизнь своей жертвенностью

  • 18. Измерьте свою жизнь тем, как вы прославляете Бога

  • 19- Измерьте свою жизнь своим сораспятием Христу

  • 20. Измерьте свою жизнь пребывающим в вас Святым Духом

  • 21. Измерьте свою жизнь своей духовной проницательностью

  • Приложение: Оригинальный текст стихов

Views 52
Rating
Added 15.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

