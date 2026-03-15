Книга Уэсли Л. Дьюэла «Мерила вашей жизни» предлагает читателю задуматься о том, как Бог оценивает человеческую жизнь. Автор рассматривает семнадцать духовных принципов, которые помогают взглянуть на свою жизнь с точки зрения библейских истин и определить её подлинную ценность.
В книге поднимаются вопросы духовных приоритетов, отношения к Богу и людям, верности, служения, любви и послушания. Дьюэл показывает, что истинный успех жизни определяется не внешними достижениями, а тем, насколько человек живёт в соответствии с Божьей волей.
Книга побуждает к глубокому самоанализу и духовному обновлению, помогая читателю пересмотреть свои жизненные цели и стремиться к жизни, угодной Богу. Издание будет полезно всем, кто ищет духовного роста и хочет строить свою жизнь на основании библейских ценностей.
Весли Л. Дьюэл – Мерила вашей жизни - 17 способов оценить свою жизнь с точки зрения Божьих истин
Пер. с англ. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2003. – 229 с.
ISBN 5-7454-0741-7
Весли Л. Дьюэл – Мерила вашей жизни – Содержание
1. Бог хочет вознаградить вас
2. Жизнь ваша — Божий дар
3. В раю, но…
4. Бог, Который наблюдает и оценивает
5. Измерьте свою жизнь любовью
6. Измерьте свою жизнь общением с Богом
7. Измерьте свою жизнь своим заступничеством
8. Измерьте свою жизнь радостью
9. Измерьте свою жизнь своей верой
10. Измерьте свою жизнь своим смирением
11. Измерьте свою жизнь своим послушанием
12. Измерьте свою жизнь Божьим водительством
13- Измерьте свою жизнь своими речами
14- Измерьте свою жизнь своими помыслами
15. Измерьте свою жизнь своими вкладами
16. Измерьте свою жизнь своей любовью к миру
17. Измерьте свою жизнь своей жертвенностью
18. Измерьте свою жизнь тем, как вы прославляете Бога
19- Измерьте свою жизнь своим сораспятием Христу
20. Измерьте свою жизнь пребывающим в вас Святым Духом
21. Измерьте свою жизнь своей духовной проницательностью
Приложение: Оригинальный текст стихов
Comments (1 comment)