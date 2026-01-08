Лон Мило Дюкетт - Ключ к Ключу Соломона

С первых страниц книги Лон начинает изложение своих целей. Мы будем воодушевлены перспективой того, чтобы стать «ведущим игроком, младшим партнёром Бога в великом плане творения». Нашими спутниками будут такие знаменитости как Моисей, великий адепт-каббалист; царь Давид, поэт и героический убийца Голиафа; сын Давида Соломон, величайший маг всех времён и народов; Хирам Абифф, убитый мастер-строитель; Жак де Моле, принявший мученическую смерть великий магистр рыцарей-тамплиеров, и мстители Жака де Моле: безжалостный Адам Вейсгаупт и его Баварские Иллюминаты.

Мы будем стоять рядом с первосвященником в Иерусалиме, в Святая Святых, и взирать на Ковчег Завета. Мы будем путешествовать в огромные храмы Египта. Мы будем бдопущены в масонские посвятительные камеры по всему миру и приглашены внутрь священных стен Рослинской часовни в Шотландии. Мы мимоходом пересечёмся с агентами и шпионами в штаб-квартире UPY в Виргинии и будем на короткой ноге со знающими людьми в Париже, в Лувре. Мы присоединимся к рыцарям-тамплиерам в тайных археологических раскопках и обнаружим тайну, откровение которой может разрушить фундамент трех великих мировых монотеистических религий. Что такое «самая опасная тайна в мире»? Правда ли это? И кто были люди, которые открыли её, те, кто «грезил более великие грёзы», чем их европейские соседи? Реальна ли Библия?

Честно говоря, заявления Лона на предмет историчности Библии выходят за рамки моих собственных исследований на сегодняшний день. Чем больше я знаю об истории, тем больше сознаю, что она пишется людьми согласно повестке дня. Я подозрителен как по отношению к тем, кто утверждает одну из версий, так и по отношению к тем, кто продвигает другую. В качестве примера трудности отделения факта от фикции посмотрите на споры по поводу того, обладает или не обладает Саддам Хусейн оружием массового уничтожения. (Я склонен согласиться с Тедом Коппелем, который язвительно заметил: мы знаем, что обладает, так как до сих пор храним квитанции!) Вопрос о том, существовали или нет Моисей, Давид и Соломон, ещё более сложен. Хотя Лон будет поднимать эти вопросы, задачей читателя будет ответить на них самому. Мерилом глубины вашего исследования будет уверенность в истинности ваших выводов.