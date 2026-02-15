Дюран - Антропологические структуры воображаемого - Книги I-III
Книга Жильбера Дюрана «Антропологические структуры воображаемого» — это фундаментальный труд, заложивший основы современной имажинологии и мифокритики. Французский мыслитель предпринимает амбициозную попытку систематизировать всё многообразие человеческих образов, символов и мифов, объединяя достижения психоанализа К. Г. Юнга, этнологии и философии. Дюран рассматривает воображение не как вторичную способность разума, а как главную опору человеческого опыта, позволяющую нам справляться с экзистенциальным страхом перед временем и смертью.
Первая книга посвящена Режиму Диурна (дневному режиму) воображения. Этот режим характеризуется четким разделением, анализом и борьбой. Автор детально описывает символы падения, тьмы и чудовищ («Лики времени»), которым противопоставляются «Скипетр и меч» — символы восхождения, очищения и света. Дюран выстраивает стройную классификацию, связывая доминирующие телесные рефлексы человека с определенными типами мифологических структур, что делает его теорию по-настоящему антропологической.
Данное издание от «Касталии» является первым полным и добросовестным переводом классического текста на русский язык. Издание отказывается от туманных терминов вроде «имажинэр», возвращаясь к ясному философскому понятию «воображаемое», как это задумывал сам автор, полемизируя с Сартром. Эта книга станет интеллектуальным вызовом и бесценным ресурсом для философов, культурологов, психологов и всех, кто стремится понять универсальные коды человеческого мышления, пронизывающие все культуры и эпохи.
Жильбер Дюран — Антропологические структуры воображаемого. Книга I
М.: Касталия, 2026. — 188 с.
ISBN 978-5-907969-97-1
Жильбер Дюран — Антропологические структуры воображаемого. Книга I - Содержание
Введение: Эпистемология воображаемого, критика Сартра и обоснование психологического метода.
Часть первая. Лики времени:
Териоморфные символы: Образы пугающих животных и пожирающего времени.
Нюктоморфные символы: Символика ночи, хаоса и пучины.
Катаморфные символы: Метафоры падения, грехопадения и низости.
Часть вторая. Скипетр и меч:
Символы восхождения: Вертикаль, лестницы, крылья и преодоление гравитации.
Зрительные символы: Солнце, глаз, свет и познание.
Диайретические символы: Оружие, меч, разделение и победа над драконом времени.
Шизоморфические структуры: Психологический профиль «дневного» режима воображения.
Жильбер Дюран — Антропологические структуры воображаемого. Книги II, III
М.: Касталия, 2026. — 264 с.
ISBN 978-5-907969-98-8
Жильбер Дюран — Антропологические структуры воображаемого. Книги II, III - Содержание
Режим ноктюрна: Переход от борьбы (антитезы) к примирению (инверсии). Символика чаши, нисхождения и мистической близости.
Циклические символы: Укрощение времени через ритмы, возвращения и биологические константы. От «динария» (круга) до «жезла» (ритма).
Мифологическая эвфемизация: Процесс превращения ужаса перед Танатосом (смертью) в эротическую и плотскую близость.
Стили истории: Как синтетические структуры воображаемого формируют культурные эпохи и историческое самосознание.
Архетипология пространства: Исследование пространства не как физической данности, а как структуры нашего внутреннего мира.
Трансцендентальная фантазия: Поиск универсальных законов, по которым человеческий разум порождает образы и смыслы.
