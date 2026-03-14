Кутцингер - Пути возвращения

Приступая к чтению этого курса, я ставлю перед собой задачу познакомить вас с подобными комплексами верований и практик в их многообразии. С этой мыслью я возьму вас в своего рода кругосветное путешествие, показывая различные религии, представленные в разных уголках земного шара. Мы будем последовательно изучать основополагающие доктрины индуизма, буддизма, конфуцианства, даосизма, иудаизма, ислама и религии Пляски Солнца индейцев Великих равнин. Как я уже говорил на вступительном занятии и как я упоминаю в программе лекций, в этом курсе мы не будем уделять особого внимания христианству Отчасти это связано с тем, что большинство студентов университета Южной Каролины — христиане или происходят из христианских семей, и мне хотелось бы показать им нечто новое и непохожее. Кроме того, я и так предлагаю полный курс по христианской религии, а именно «Религиоведение-332: христианская теология». С другой стороны, христианство определенно не будет обойдено вниманием. Время от времени ради сравнения я буду обращаться к христианским вероучительным положениям и практикам и готов углубиться в определенные аспекты, если у кого-то это вызовет интерес. В этом смысле наше «кругосветное путешествие» будет включать и христианство, хотя в некоторой степени опосредованно.

Столько о «религиях во множественном числе»! В то же самое время мы погрузимся и в то, что я называю «философией религии в единственном числе». Как я уже указывал на занятиях, ученые часто используют слово «религия» в единственном числе, чтобы обозначить взаимоотношения между людьми и тем, что последние считают самым важным в жизни, — взаимоотношения, которые можно изучать с разных научных точек зрения, включая психологическую, социологическую и философскую. Таким образом, «религия в единственном числе» — очень широкая категория и может включать в себя различные мирские, или материальные, цели, такие как деньги и успех, равно как учения и практики, которые, напротив, сосредоточиваются на священной, духовной, или трансцендентной, цели.

Джеймс Шерман Кутцингер - Пути возвращения : путешествие по мировым религиям

СПб.: Русский Mipъ, 2022. — 397 с.

ISBN 978-5-904088-38-5

Джеймс Шерман Кутцингер - Пути возвращения : путешествие по мировым религиям - Содержание

Лекция 1. Религия, наука, вера и знание

Лекция 2. Шесть точек зрения, четыре общие черты

Лекция 3. Группы религий; индуизм и четыре четверки

Лекция 4. Концепции Бога; индуистская теология

Лекция 5. Преодолевая иллюзию через йогу

Лекция 6. Время, карма, перевоплощение, освобождение

Лекция 7. Буддизм: четыре благородные истины и восьмеричный путь

Лекция 8. Конфуцианство: китайский экзотеризм

Лекция 9. Даосизм: китайский эзотеризм

Лекция 10. Дзэн-буддизм: звук хлопка одной ладони

Лекция И. Религии Запада; иудаизм

Лекция 12. Ислам, Мухаммед, Коран

Лекция 13. Пять столпов

Лекция 14. Сунниты и шииты; суфизм

Лекция 15. Первобытные религии

Лекция 16. Сопричастие, шаманы, поиск видений

Лекция 17. Паровая баня, священная трубка, Пляска Солнца

Лекция 18. Мораль всего этого

В. Ю. Быстров - Джеймс Кутцингер и вопрос о реабилитации традиционализма

