Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий
Джон Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий
Издательство Христианский Научно-апологетический центр
Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий - Содержание
План Послания к Римлянам
Введение
I. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ: ЕГО ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
II. АВТОР ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
A. Еврейское происхождение Павла
Б. Обращение Павла в христианство
В. Поручение Павла как апостола язычников
III. ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ
IV. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ: ЦЕРКОВЬ В РИМЕ
V. ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ
VI. ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
A. Послание к римлянам – это доктринальное произведение
Б. Послание к римлянам было обусловлено насущными потребностями Павла
В. Поводом для написания Послания к римлянам послужили нужды самого Рима
1. Потребность в единстве иудеев и язычников
2. Потребность в апостольском фундаменте
3. Потребность в Евангелии Павла
Г. Заключение
VII. ТЕМА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ
A. Оправдание верой
Б. Праведность Бога
В. Равенство евреев и язычников
Г. Грешники спасаются по благодати, а не по закону
Пролог — 1:1-17
I. 1:1-7 – Эпистолярное приветствие
A. Автор представляет себя (1:1)
1. Раб Христа Иисуса
2. Призван быть апостолом
3. Отделённый для Евангелия Божьего
Б. Евангелие и Ветхий Завет (1:2)
В. Тема Евангелия – Иисус (1:3-4)
1. Две природы Иисуса
2. Воплощение
3. Мессианство
4. Два состояния Иисуса
5. Воскресение Иисуса
6. Полная идентичность Сына
Г. Апостольство Павла (1:5)
1. Происхождение апостольства Павла
2. Характер апостольства Павла
3. Направленность апостольства Павла
4. Задача апостольства Павла
5. Цель апостольства Павла
Д. Получатели письма Павла (1:6-7a)
Е. Благословение (1:7б)
II. 1:8-15 – Личные замечания
A. Молитвы Павла о римлянах (1:8-10)
Б. Желания Павла в отношении Рима (1:11-13)
В. Долг Павла перед римлянами (1:14-15)
III. 1:16-17 – Переходное заявление
A. Слава Евангелия (1:16a)
Б. Сила Евангелия (1:16б)
В. Сфера применения Евангелия (1:16в)
Г. Вера и Евангелие (1:16в)
1. Вера является условием спасения
2. Вера не является единственным условием
Д. Сердце Евангелия (1:17a)
Е. Золотой текст Евангелия (1:17б)
Часть первая — 1:18-3:20
I. 1:18-32 – Греховность язычников
A. Всеобщее знание о Боге и Его законе (1:18-20)
Б. Всеобщее отвержение истинного Бога (1:21-25)
В. Глубины языческой испорченности (1:26-32)
II. Греховность иудеев – 2:1-3:8
Введение
1. К кому адресовано обращение в 2:1-16?
2. Учит ли вторая глава Послания к римлянам оправданию по делам?
3. План данного раздела
4. Стиль изложения
А. Евреи находятся под гневом Бога не меньше, чем язычники (2:1-5)
Б. Бог ни к кому не будет пристрастен на суде (2:6-11)
В. Критерием суда по закону является только послушание (2:12-16)
Г. Иудеи, которые ищут спасения в законе, осуждены своим собственным непослушанием (2:17-24)
Д. Истинное еврейство определяется не по обрезанию, а по внутреннему состоянию сердца (2:25-29)
Е. Такое равное отношение к иудеям и язычникам не отменяет, а скорее возвеличивает Божью праведность (3:1-8)
III. 3:9-20 – Всеобщая греховность и безнадёжность под законом
Часть вторая — 3:21-5:21
І. 3:21-31 – Благодать как оправдание Кровью Христа через веру
A. Праведность через веру теперь полностью явлена (3:21-23)
Б. Грешники оправданы Кровью Христа (3:24-26)
В. Грешники оправдываются верой независимо от дел закона (3:27-28)
Г. Путь благодати доступен всем (3:29-30)
II. 4:1-25 – Авраам: парадигма благодати
A. Авраам был оправдан верой, независимо от дел (4:1-5)
Б. Давид объясняет и подтверждает оправдание верой, независимо от дел (4:6-8)
В. Членство в семье Авраама осуществляется по вере, а не по обрезанию (4:9-12)
Г. Наследство, обещанное Аврааму, приходит по вере, а не по Закону (4:13-17a)
Д. Вера означает воздавать славу Богу и верить Его обещаниям (4:17б-22)
Е. Те, кто верит, как Авраам, оправдываются, как Авраам (4:23-25)
III. 5:1-21 – Благодать и уверенность
A. Уверенность в личном спасении (5:1-11)
1. Оправдание верой – ключ к уверенности (5:1-2)
2. Скорби верующих не отменяют уверенности (5:3-5)
3. Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками (5:6-8)
4. Наша надежда ещё более тверда теперь, когда мы Его друзья (5:9-11)
Б. Вседостаточность смерти Христа (5:12-21)
1. Один грех одного человека (Адама) принёс грех и смерть всем (5:12-14)
2. Христос и Его жертва больше, чем Адам и его грех (5:15-17)
3. Крест Христа полностью аннулирует результаты греха Адама (5:18-19)
4. Благодать торжествует над грехом и смертью (5:20-21)
Часть третья — 6:1-8:39
Введение
A. Основная тема данного раздела
Б. Доктринальное содержание этого раздела
1. Ключевые понятия
2. Антропологический дуализм: тело и дух
3. Этапы духовной жизни
В. План этого раздела
I. 6:1–7:13 – Возражения против благодати, основанные на страхе перед антиномианством
A. Делает ли благодать грех несущественным? НЕТ! (6:1-14)
Б. Означает ли свобода от закона, что мы свободны грешить? НЕТ! (6:15-7:6)
1. Мы являемся рабами Божьими (6:15-23)
2. Мы повинуемся Богу от своего сердца (7:1-6)
В. Означает ли благодать, что закон плох? НЕТ! (7:7-13)
II. 7:14-8:13 — Благодать даёт победу над грехом
А. Христианин продолжает бороться с грехом (7:14-25)
1. Сущность борьбы (7:14-20)
2. Источник борьбы (7:21-25)
Б. Победа над грехом приходит через Святого Духа (8:1-13)
1. Бог освобождает нас от наказания и власти греха (8:1-4)
2. Грех и смерть побеждены в нас через Святого Духа (8:5-13)
III. 8:14-39 – Уверенность в окончательной и полной победе над падшим миром
A. Святой Дух отмечает нас как сыновей и наследников (8:14-17)
Б. Искупленный мир – наше наследство (8:18-25)
В. Бог обещает провести Свою семью через земные испытания (8:26-30)
Г. Божья милостивая любовь даёт нам непоколебимую уверенность (8:31-39)
Часть четвёртая — 9:1-11:36
Введение
A. Главная тема этого раздела
1. Несостоятельные варианты
2. Верность Бога
Б. Ответ Павла на вопрос о верности Бога
1. Избранный для служения
2. Избранные для спасения
В. Связь между 1–8 и 9–11
1. Избегнуть крайностей
2. Природа связи
3. Непосредственная контекстуальная связь: 8:31-39
Г. Вопрос о суверенном выборе Бога
Д. Обзор глав 9–11
I. Проблема Израиля: горе и блаженство иудейского народа (9:1-5)
A. Горе Израиля: они прокляты (9:1-3)
Б. Блаженство Израиля: они получили невыразимо славные привилегии (9:4-5)
II. Различие между этническим и духовным Израилем (9:6-29)
A. Положение Израиля и Божья верность (9:6-13)
1. Божье слово об Израиле не потерпело неудачу (9:6a)
2. Ключ к загадке: существование двух Израилей (9:6б)
3. Этнический Израиль существует по Божьему суверенному выбору (9:7-13)
Б. Божье право выбирать и использовать людей, не спасая их (9:14-18)
1. Божья праведность оспаривается (9:14)
2. Божий суверенитет в избрании на служение (9:15-16)
3. Божьим целям могут служить неспасённые (9:17-18)
В. Бог использовал этнический Израиль, чтобы произвести духовный Израиль (9:19-29)
1. Возражение (9:19)
2. Первоначальное обличение Павлом позиции возражающего (9:20-21)
3. От этнического Израиля к духовному Израилю (9:22-24)
4. Пророческое подтверждение Божьего замысла (9:25-29)
III. Выбор Израиля в пользу закона, а не благодати (9:30-10:21)
A. Личная праведность против праведности Бога (9:30–10:3)
1. Причина принятия язычников (9:30)
2. Причина потерянности иудеев (9:31-33)
3. Отвержение иудеями Божьей праведности (10:1-3)
Б. Только Христос является источником спасительной праведности (10:4-13)
1. Выбор «или-или»: Праведность по делам или вера во Христа (10:4)
2. Тщетность праведности по Закону (10:5)
3. Спасительная праведность приходит через доверие к делам Христа, а не к нашим собственным (10:6-10)
4. Божья праведность доступна в равной степени иудеям и язычникам (10:11-13)
В. Иудеи не уверовали во Христа, и их неверие непростительно (10:14-21)
1. Необходимые предпосылки для спасительной веры (10:14-15)
2. Большинство иудеев не поверили в Евангельскую весть (10:16)
3. Проблема иудеев не в невежестве, а в упрямстве воли (10:17-21)
IV. Спасение истинного Израиля Божьего (11:1-32)
A. Истинный Божий Израиль – это остаток, избранный по благодати (11:1-6)
1. Бог не отверг Свой народ (11:1-2a)
2. У Бога был остаток верующих во времена ВЗ (11:2б-4)
3. Те, кто находится под благодатью, являются Божьим новозаветным Израилем (11:5-6)
Б. Неверующий Израиль ожесточился (11:7-10)
В. Ожесточение неверующего Израиля становится благословением как для язычников, так и для иудеев (11:11-16)
Г. Оливковое дерево: метафора суда и надежды (11:17-24)
Введение
1. Слова предостережения христианам из язычников (11:17-22)
2. Слова надежды для ожесточённых иудеев (11:23-24)
Д. Божий план спасения Израиля (11:25-32)
1. Тайна спасения Израиля (11:25-27)
2. Продолжающаяся любовь Бога к Израилю (11:28-29)
3. Высшая цель Бога – милость (11:30-32)
V. Доксология: путь Божий верен (11:33-36)
Часть пятая – 12:1-15:13
I. Каталог добродетелей (12:1–13:14)
A. Благодать требует преображенной жизни (12:1-2)
Б. Использование даров благодати для бескорыстного служения (12:3-8)
В. Различные нравственные наставления (12:9-16)
Г. Личная месть запрещена (12:17-21)
Д. Взаимодействие между гражданами и властями (13:1-7)
Е. Взаимодействие между любовью и законом (13:8-10)
Ж. Хождение во свете (13:11-14)
II. Христианская свобода в вопросах мнения (14:1–15:13)
A. Не судите других в вопросах мнения (14:1-12)
1. Мы должны принимать всех, кого принял Бог (14:1-3)
2. Мы отвечаем перед нашим Господом, а не друг перед другом (14:4-9)
3. Каждый из нас будет судим Богом (14:10-12)
Б. Распоряжение христианской свободой (14:13-23)
1. Мы должны пожертвовать своей свободой ради слабых (14:13-15)
2. Не позволяйте, чтобы о добром говорили как о зле (14:16-18)
3. Мы должны делать только то, что созидает других (14:19-21)
4. Каждый христианин должен быть верен своим собственным убеждениям (14:22-23)
В. Жизнь в единстве и надежде (15:1-13)
1. Бескорыстное служение производит единое свидетельство (15:1-6)
2. Благодаря бескорыстному служению Христа иудеи и язычники вместе прославляют Бога (15:7-12)
3. Молитва о том, чтобы все верующие преуспевали в надежде (15:13)
No comments yet. Be the first!