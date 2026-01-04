Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий

II. Греховность иудеев – 2:1-3:8

Введение 1. К кому адресовано обращение в 2:1-16?

2. Учит ли вторая глава Послания к римлянам оправданию по делам?

3. План данного раздела

4. Стиль изложения

А. Евреи находятся под гневом Бога не меньше, чем язычники (2:1-5)

Б. Бог ни к кому не будет пристрастен на суде (2:6-11)

В. Критерием суда по закону является только послушание (2:12-16)

Г. Иудеи, которые ищут спасения в законе, осуждены своим собственным непослушанием (2:17-24)

Д. Истинное еврейство определяется не по обрезанию, а по внутреннему состоянию сердца (2:25-29)