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Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий

Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Серия библейских комментариев College Press (6 books)

Джон Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Коттрелл - Послание к Римлянам - Комментарий - Содержание

  • План Послания к Римлянам

  • Введение

    • I. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ: ЕГО ВЛИЯНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

    • II. АВТОР ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ

    • A. Еврейское происхождение Павла

      • Б. Обращение Павла в христианство

      • В. Поручение Павла как апостола язычников

    • III. ВРЕМЯ И МЕСТО НАПИСАНИЯ

    • IV. ПОЛУЧАТЕЛИ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ: ЦЕРКОВЬ В РИМЕ

    • V. ПОВОД ДЛЯ НАПИСАНИЯ

    • VI. ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ

      • A. Послание к римлянам – это доктринальное произведение

      • Б. Послание к римлянам было обусловлено насущными потребностями Павла

      • В. Поводом для написания Послания к римлянам послужили нужды самого Рима

        • 1. Потребность в единстве иудеев и язычников

        • 2. Потребность в апостольском фундаменте

        • 3. Потребность в Евангелии Павла

      • Г. Заключение

    • VII. ТЕМА ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ

      • A. Оправдание верой

      • Б. Праведность Бога

      • В. Равенство евреев и язычников

      • Г. Грешники спасаются по благодати, а не по закону

  • Пролог — 1:1-17

    • I. 1:1-7 – Эпистолярное приветствие

      • A. Автор представляет себя (1:1)

        • 1. Раб Христа Иисуса

        • 2. Призван быть апостолом

        • 3. Отделённый для Евангелия Божьего

      • Б. Евангелие и Ветхий Завет (1:2)

      • В. Тема Евангелия – Иисус (1:3-4)

        • 1. Две природы Иисуса

        • 2. Воплощение

        • 3. Мессианство

        • 4. Два состояния Иисуса

        • 5. Воскресение Иисуса

        • 6. Полная идентичность Сына

      • Г. Апостольство Павла (1:5)

        • 1. Происхождение апостольства Павла

        • 2. Характер апостольства Павла

        • 3. Направленность апостольства Павла

        • 4. Задача апостольства Павла

        • 5. Цель апостольства Павла

      • Д. Получатели письма Павла (1:6-7a)

      • Е. Благословение (1:7б)

    • II. 1:8-15 – Личные замечания

      • A. Молитвы Павла о римлянах (1:8-10)

      • Б. Желания Павла в отношении Рима (1:11-13)

      • В. Долг Павла перед римлянами (1:14-15)

    • III. 1:16-17 – Переходное заявление

      • A. Слава Евангелия (1:16a)

      • Б. Сила Евангелия (1:16б)

      • В. Сфера применения Евангелия (1:16в)

      • Г. Вера и Евангелие (1:16в)

        • 1. Вера является условием спасения

        • 2. Вера не является единственным условием

      • Д. Сердце Евангелия (1:17a)

      • Е. Золотой текст Евангелия (1:17б)

  • Часть первая — 1:18-3:20

    • I. 1:18-32 – Греховность язычников

      • A. Всеобщее знание о Боге и Его законе (1:18-20)

      • Б. Всеобщее отвержение истинного Бога (1:21-25)

      • В. Глубины языческой испорченности (1:26-32)

    • II. Греховность иудеев – 2:1-3:8

      • Введение

        • 1. К кому адресовано обращение в 2:1-16?

        • 2. Учит ли вторая глава Послания к римлянам оправданию по делам?

        • 3. План данного раздела

        • 4. Стиль изложения

      • А. Евреи находятся под гневом Бога не меньше, чем язычники (2:1-5)

      • Б. Бог ни к кому не будет пристрастен на суде (2:6-11)

      • В. Критерием суда по закону является только послушание (2:12-16)

      • Г. Иудеи, которые ищут спасения в законе, осуждены своим собственным непослушанием (2:17-24)

      • Д. Истинное еврейство определяется не по обрезанию, а по внутреннему состоянию сердца (2:25-29)

      • Е. Такое равное отношение к иудеям и язычникам не отменяет, а скорее возвеличивает Божью праведность (3:1-8)

    • III. 3:9-20 – Всеобщая греховность и безнадёжность под законом

  • Часть вторая — 3:21-5:21

    • І. 3:21-31 – Благодать как оправдание Кровью Христа через веру

      • A. Праведность через веру теперь полностью явлена (3:21-23)

      • Б. Грешники оправданы Кровью Христа (3:24-26)

      • В. Грешники оправдываются верой независимо от дел закона (3:27-28)

      • Г. Путь благодати доступен всем (3:29-30)

    • II. 4:1-25 – Авраам: парадигма благодати

      • A. Авраам был оправдан верой, независимо от дел (4:1-5)

      • Б. Давид объясняет и подтверждает оправдание верой, независимо от дел (4:6-8)

      • В. Членство в семье Авраама осуществляется по вере, а не по обрезанию (4:9-12)

      • Г. Наследство, обещанное Аврааму, приходит по вере, а не по Закону (4:13-17a)

      • Д. Вера означает воздавать славу Богу и верить Его обещаниям (4:17б-22)

      • Е. Те, кто верит, как Авраам, оправдываются, как Авраам (4:23-25)

    • III. 5:1-21 – Благодать и уверенность

      • A. Уверенность в личном спасении (5:1-11)

        • 1. Оправдание верой – ключ к уверенности (5:1-2)

        • 2. Скорби верующих не отменяют уверенности (5:3-5)

        • 3. Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками (5:6-8)

        • 4. Наша надежда ещё более тверда теперь, когда мы Его друзья (5:9-11)

      • Б. Вседостаточность смерти Христа (5:12-21)

        • 1. Один грех одного человека (Адама) принёс грех и смерть всем (5:12-14)

        • 2. Христос и Его жертва больше, чем Адам и его грех (5:15-17)

        • 3. Крест Христа полностью аннулирует результаты греха Адама (5:18-19)

        • 4. Благодать торжествует над грехом и смертью (5:20-21)

  • Часть третья — 6:1-8:39

    • Введение

      • A. Основная тема данного раздела

      • Б. Доктринальное содержание этого раздела

        • 1. Ключевые понятия

        • 2. Антропологический дуализм: тело и дух

        • 3. Этапы духовной жизни

      • В. План этого раздела

    • I. 6:1–7:13 – Возражения против благодати, основанные на страхе перед антиномианством

      • A. Делает ли благодать грех несущественным? НЕТ! (6:1-14)

      • Б. Означает ли свобода от закона, что мы свободны грешить? НЕТ! (6:15-7:6)

        • 1. Мы являемся рабами Божьими (6:15-23)

        • 2. Мы повинуемся Богу от своего сердца (7:1-6)

      • В. Означает ли благодать, что закон плох? НЕТ! (7:7-13)

    • II. 7:14-8:13 — Благодать даёт победу над грехом

      • А. Христианин продолжает бороться с грехом (7:14-25)

        • 1. Сущность борьбы (7:14-20)

        • 2. Источник борьбы (7:21-25)

      • Б. Победа над грехом приходит через Святого Духа (8:1-13)

        • 1. Бог освобождает нас от наказания и власти греха (8:1-4)

        • 2. Грех и смерть побеждены в нас через Святого Духа (8:5-13)

    • III. 8:14-39 – Уверенность в окончательной и полной победе над падшим миром

      • A. Святой Дух отмечает нас как сыновей и наследников (8:14-17)

      • Б. Искупленный мир – наше наследство (8:18-25)

      • В. Бог обещает провести Свою семью через земные испытания (8:26-30)

      • Г. Божья милостивая любовь даёт нам непоколебимую уверенность (8:31-39)

  • Часть четвёртая — 9:1-11:36

    • Введение

      • A. Главная тема этого раздела

        • 1. Несостоятельные варианты

        • 2. Верность Бога

      • Б. Ответ Павла на вопрос о верности Бога

        • 1. Избранный для служения

        • 2. Избранные для спасения

      • В. Связь между 1–8 и 9–11

        • 1. Избегнуть крайностей

        • 2. Природа связи

        • 3. Непосредственная контекстуальная связь: 8:31-39

      • Г. Вопрос о суверенном выборе Бога

      • Д. Обзор глав 9–11

    • I. Проблема Израиля: горе и блаженство иудейского народа (9:1-5)

      • A. Горе Израиля: они прокляты (9:1-3)

      • Б. Блаженство Израиля: они получили невыразимо славные привилегии (9:4-5)

    • II. Различие между этническим и духовным Израилем (9:6-29)

      • A. Положение Израиля и Божья верность (9:6-13)

        • 1. Божье слово об Израиле не потерпело неудачу (9:6a)

        • 2. Ключ к загадке: существование двух Израилей (9:6б)

        • 3. Этнический Израиль существует по Божьему суверенному выбору (9:7-13)

      • Б. Божье право выбирать и использовать людей, не спасая их (9:14-18)

        • 1. Божья праведность оспаривается (9:14)

        • 2. Божий суверенитет в избрании на служение (9:15-16)

        • 3. Божьим целям могут служить неспасённые (9:17-18)

      • В. Бог использовал этнический Израиль, чтобы произвести духовный Израиль (9:19-29)

        • 1. Возражение (9:19)

        • 2. Первоначальное обличение Павлом позиции возражающего (9:20-21)

        • 3. От этнического Израиля к духовному Израилю (9:22-24)

        • 4. Пророческое подтверждение Божьего замысла (9:25-29)

    • III. Выбор Израиля в пользу закона, а не благодати (9:30-10:21)

      • A. Личная праведность против праведности Бога (9:30–10:3)

        • 1. Причина принятия язычников (9:30)

        • 2. Причина потерянности иудеев (9:31-33)

        • 3. Отвержение иудеями Божьей праведности (10:1-3)

      • Б. Только Христос является источником спасительной праведности (10:4-13)

        • 1. Выбор «или-или»: Праведность по делам или вера во Христа (10:4)

        • 2. Тщетность праведности по Закону (10:5)

        • 3. Спасительная праведность приходит через доверие к делам Христа, а не к нашим собственным (10:6-10)

        • 4. Божья праведность доступна в равной степени иудеям и язычникам (10:11-13)

      • В. Иудеи не уверовали во Христа, и их неверие непростительно (10:14-21)

        • 1. Необходимые предпосылки для спасительной веры (10:14-15)

        • 2. Большинство иудеев не поверили в Евангельскую весть (10:16)

        • 3. Проблема иудеев не в невежестве, а в упрямстве воли (10:17-21)

    • IV. Спасение истинного Израиля Божьего (11:1-32)

      • A. Истинный Божий Израиль – это остаток, избранный по благодати (11:1-6)

        • 1. Бог не отверг Свой народ (11:1-2a)

        • 2. У Бога был остаток верующих во времена ВЗ (11:2б-4)

        • 3. Те, кто находится под благодатью, являются Божьим новозаветным Израилем (11:5-6)

      • Б. Неверующий Израиль ожесточился (11:7-10)

      • В. Ожесточение неверующего Израиля становится благословением как для язычников, так и для иудеев (11:11-16)

      • Г. Оливковое дерево: метафора суда и надежды (11:17-24)

        • Введение

          • 1. Слова предостережения христианам из язычников (11:17-22)

          • 2. Слова надежды для ожесточённых иудеев (11:23-24)

      • Д. Божий план спасения Израиля (11:25-32)

        • 1. Тайна спасения Израиля (11:25-27)

        • 2. Продолжающаяся любовь Бога к Израилю (11:28-29)

        • 3. Высшая цель Бога – милость (11:30-32)

    • V. Доксология: путь Божий верен (11:33-36)

  • Часть пятая – 12:1-15:13

    • I. Каталог добродетелей (12:1–13:14)

      • A. Благодать требует преображенной жизни (12:1-2)

      • Б. Использование даров благодати для бескорыстного служения (12:3-8)

      • В. Различные нравственные наставления (12:9-16)

      • Г. Личная месть запрещена (12:17-21)

      • Д. Взаимодействие между гражданами и властями (13:1-7)

      • Е. Взаимодействие между любовью и законом (13:8-10)

      • Ж. Хождение во свете (13:11-14)

    • II. Христианская свобода в вопросах мнения (14:1–15:13)

      • A. Не судите других в вопросах мнения (14:1-12)

        • 1. Мы должны принимать всех, кого принял Бог (14:1-3)

        • 2. Мы отвечаем перед нашим Господом, а не друг перед другом (14:4-9)

        • 3. Каждый из нас будет судим Богом (14:10-12)

      • Б. Распоряжение христианской свободой (14:13-23)

        • 1. Мы должны пожертвовать своей свободой ради слабых (14:13-15)

        • 2. Не позволяйте, чтобы о добром говорили как о зле (14:16-18)

        • 3. Мы должны делать только то, что созидает других (14:19-21)

        • 4. Каждый христианин должен быть верен своим собственным убеждениям (14:22-23)

      • В. Жизнь в единстве и надежде (15:1-13)

        • 1. Бескорыстное служение производит единое свидетельство (15:1-6)

        • 2. Благодаря бескорыстному служению Христа иудеи и язычники вместе прославляют Бога (15:7-12)

        • 3. Молитва о том, чтобы все верующие преуспевали в надежде (15:13)

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Rating 5.0 / 5
Added 04.01.2026
Author brat Vadim
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