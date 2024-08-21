Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни. Путь к единству и духовной зрелости
Мне повезло - мы дружим с Джеймсом Джанзеном уже почти десять лет. С момента, когда я впервые услышал о его служении в Украине от моего дорогого друга и коллеги Александра Крещука, до нашей первой встречи в Киеве два года спустя, я внимательно следил за его служением и стал свидетелем невероятной эффективности его обучения. Анализируя Писание, Джеймс прибегает к своему удивительно богатому личному опыту и опыту несения служения. Его выводы опираются на его труд как миссионера, учителя, профессора, музыканта и руководителя прославления. Его понимание роли культурного контекста обусловлено тем, что он вырос в двуязычной семье родом из Германии и Восточной Европы. Такой разнообразный опыт открывает перед ним уникальное видение трудностей поместных церквей в разных уголках мира. Именно благодаря этому книгу «Псалмы, гимны и духовные песни» легко понять самым разным людям.
Не отклоняясь от оригинала текста, его контекстного толкования и библейской науки, Джеймс смог вывести из Писания такое практическое применение, которое легко понять обычному человеку. В то же время его выводы достаточно глубоки,
чтобы заинтересовать изучающих Библию с более научной точки зрения. Как Христос использовал притчи, чтобы передать глубокие библейские истины Своим ученикам, так и Джеймс во многом опирался на личный опыт и примеры, которые
встречаются в жизни многих христиан. Благодаря обширным знаниям, он также разоблачает распространенное неверное представление о музыке (и вытекающие из него злоупотребления), отличающееся от библейского. В своих выводах и толковании Джеймс призывает современную церковь перейти от простого развлечения и составления программы к духовному росту и зрелости. Аналогичная задача ставится и перед отдельными верующими: нас убеждают поклоняться и петь для созидания зрелых верующих, которые жили бы для главной цели - прославлять Бога и наставлять других в том, как делать Его учеников.
«Псалмы, гимны и духовные песни» удобно использовать в целях ученичества, а также для изучения Библии самостоятельно и в малых группах. Кроме того, эта книга может послужить отличным ресурсом для проповедников и учителей поклонения и музыки.
Джеймс Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни - Путь к единству и духовной зрелости
ISBN 978-617-503-160-5
Джеймс Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни - Путь к единству и духовной зрелости - ОГЛАВЛЕНИЕ
- Отзывы
- Предисловие
- Благодарность от автора
- Введение: почему, что и кто?
- Глава 1: Пора рассказать историю
- Драма медового месяца
- Драма служения
- Драматические заключения
- Время для размышлений: пора рассказать историю
- Глава 2: Контекст
- 1-й вариант: самостоятельное изучение
- 2-й вариант: ключевые мысли в Посланияхьк Колоссянам и Ефесянам
- Практическое значение
- Время для размышлений: контекст
- Глава 3: Значение слова на языке оригинала
- Псалмы
- Гимны
- Духовные песни
- Первичные наблюдения
- Время для размышлений: значение слова на языке оригинала
- Глава 4: Употребление в ранней церкви
- Свидетельство о всех трех жанрах
- Свидетельства
- Свидетельства о псалмах
- Свидетельства о духовных песнях
- Значение и выводы
- Понимание поклонения Павлом
- Время для размышлений:употребление в ранней церкви
- Глава 5: Уникальное отображение
- Введение
- Природа Бога
- Разные характеры
- Природа человека
- Степень христианской зрелости
- Время для размышлений:уникальное отображение
- Глава 6: Понять смысл происходящего
- Мыслитель - царь замка
- Новые цари штурмуют замок
- Эмоциональные и интуитивные идут на штурм замка
- Тирания или демократия?
- Время для размышлений: понять смысл происходящего
- Глава 7: Жизнь в пирамиде
- Переход к единству и духовной зрелости
- Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi
- Личная зрелость
- Время для размышлений: жизнь в пирамиде
- Глава 8: Перемены
- Мудрое использование информации
- Не останавливайтесь!
- Время для размышлений - перемены
- Описание книги
- Об авторе
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