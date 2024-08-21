Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни. Путь к единству и духовной зрелости

Джеймс Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни. Путь к единству и духовной зрелости
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Sheet Music Church Singing
Мне повезло - мы дружим с Джеймсом Джанзеном уже почти десять лет. С момента, когда я впервые услышал о его служении в Украине от моего дорогого друга и коллеги Александра Крещука, до нашей первой встречи в Киеве два года спустя, я внимательно следил за его служением и стал свидетелем невероятной эффективности его обучения. Анализируя Писание, Джеймс прибегает к своему удивительно богатому личному опыту и опыту несения служения. Его выводы опираются на его труд как миссионера, учителя, профессора, музыканта и руководителя прославления. Его понимание роли культурного контекста обусловлено тем, что он вырос в двуязычной семье родом из Германии и Восточной Европы. Такой разнообразный опыт открывает перед ним уникальное видение трудностей поместных церквей в разных уголках мира. Именно благодаря этому книгу «Псалмы, гимны и духовные песни» легко понять самым разным людям.
Не отклоняясь от оригинала текста, его контекстного толкования и библейской науки, Джеймс смог вывести из Писания такое практическое применение, которое легко понять обычному человеку. В то же время его выводы достаточно глубоки,
чтобы заинтересовать изучающих Библию с более научной точки зрения. Как Христос использовал притчи, чтобы передать глубокие библейские истины Своим ученикам, так и Джеймс во многом опирался на личный опыт и примеры, которые
встречаются в жизни многих христиан. Благодаря обширным знаниям, он также разоблачает распространенное неверное представление о музыке (и вытекающие из него злоупотребления), отличающееся от библейского. В своих выводах и толковании Джеймс призывает современную церковь перейти от простого развлечения и составления программы к духовному росту и зрелости. Аналогичная задача ставится и перед отдельными верующими: нас убеждают поклоняться и петь для созидания зрелых верующих, которые жили бы для главной цели - прославлять Бога и наставлять других в том, как делать Его учеников.
«Псалмы, гимны и духовные песни» удобно использовать в целях ученичества, а также для изучения Библии самостоятельно и в малых группах. Кроме того, эта книга может послужить отличным ресурсом для проповедников и учителей поклонения и музыки.

Джеймс Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни - Путь к единству и духовной зрелости

ISBN 978-617-503-160-5

Джеймс Джанзон - Псалмы, гимны и духовные песни - Путь к единству и духовной зрелости - ОГЛАВЛЕНИЕ

  • Отзывы
  • Предисловие
  • Благодарность от автора
  • Введение: почему, что и кто?
  • Глава 1: Пора рассказать историю
  • Драма медового месяца
  • Драма служения
  • Драматические заключения
  • Время для размышлений: пора рассказать историю
  • Глава 2: Контекст
  • 1-й вариант: самостоятельное изучение
  • 2-й вариант: ключевые мысли в Посланияхьк Колоссянам и Ефесянам
  • Практическое значение
  • Время для размышлений: контекст
  • Глава 3: Значение слова на языке оригинала
  • Псалмы
  • Гимны
  • Духовные песни
  • Первичные наблюдения
  • Время для размышлений: значение слова на языке оригинала
  • Глава 4: Употребление в ранней церкви
  • Свидетельство о всех трех жанрах
  • Свидетельства
  • Свидетельства о псалмах
  • Свидетельства о духовных песнях
  • Значение и выводы
  • Понимание поклонения Павлом
  • Время для размышлений:употребление в ранней церкви
  • Глава 5: Уникальное отображение
  • Введение
  • Природа Бога
  • Разные характеры
  • Природа человека
  • Степень христианской зрелости
  • Время для размышлений:уникальное отображение
  • Глава 6: Понять смысл происходящего
  • Мыслитель - царь замка
  • Новые цари штурмуют замок
  • Эмоциональные и интуитивные идут на штурм замка
  • Тирания или демократия?
  • Время для размышлений: понять смысл происходящего
  • Глава 7: Жизнь в пирамиде
  • Переход к единству и духовной зрелости
  • Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi
  • Личная зрелость
  • Время для размышлений: жизнь в пирамиде
  • Глава 8: Перемены
  • Мудрое использование информации
  • Не останавливайтесь!
  • Время для размышлений - перемены
  • Описание книги
  • Об авторе
Views 311
Rating 5.0 / 5
Added 21.08.2024
Author brat Artem
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books