Мне повезло - мы дружим с Джеймсом Джанзеном уже почти десять лет. С момента, когда я впервые услышал о его служении в Украине от моего дорогого друга и коллеги Александра Крещука, до нашей первой встречи в Киеве два года спустя, я внимательно следил за его служением и стал свидетелем невероятной эффективности его обучения. Анализируя Писание, Джеймс прибегает к своему удивительно богатому личному опыту и опыту несения служения. Его выводы опираются на его труд как миссионера, учителя, профессора, музыканта и руководителя прославления. Его понимание роли культурного контекста обусловлено тем, что он вырос в двуязычной семье родом из Германии и Восточной Европы. Такой разнообразный опыт открывает перед ним уникальное видение трудностей поместных церквей в разных уголках мира. Именно благодаря этому книгу «Псалмы, гимны и духовные песни» легко понять самым разным людям.

Не отклоняясь от оригинала текста, его контекстного толкования и библейской науки, Джеймс смог вывести из Писания такое практическое применение, которое легко понять обычному человеку. В то же время его выводы достаточно глубоки,

чтобы заинтересовать изучающих Библию с более научной точки зрения. Как Христос использовал притчи, чтобы передать глубокие библейские истины Своим ученикам, так и Джеймс во многом опирался на личный опыт и примеры, которые

встречаются в жизни многих христиан. Благодаря обширным знаниям, он также разоблачает распространенное неверное представление о музыке (и вытекающие из него злоупотребления), отличающееся от библейского. В своих выводах и толковании Джеймс призывает современную церковь перейти от простого развлечения и составления программы к духовному росту и зрелости. Аналогичная задача ставится и перед отдельными верующими: нас убеждают поклоняться и петь для созидания зрелых верующих, которые жили бы для главной цели - прославлять Бога и наставлять других в том, как делать Его учеников.

«Псалмы, гимны и духовные песни» удобно использовать в целях ученичества, а также для изучения Библии самостоятельно и в малых группах. Кроме того, эта книга может послужить отличным ресурсом для проповедников и учителей поклонения и музыки.