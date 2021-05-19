Рик Джароу бросил обучение в Гарвардском университете в 1970 году и отправился в путешествие по Европе. Он провел немало времени в различных духовных сообществах, ашрамах, бенедиктинских и цистерианских монастырях. Затем он обосновался в Индии, в течение нескольких лет изучая различные духовные практики, в частности Раджа– и Бхакти-йогу. Он стал научным сотрудником академии Браджа во Вриндаване, и там изучал движение вишнуитов, а также индийские языки и литературу.

Сразу же после возвращения в Америку в 1978 году Рик начал искать пути соединения древних учений Востока со знаниями и откровениями традиций Запада как на теоретическом уровне, так и на практическом, причем его особенно волновало создание новых способов духовного самовыражения в западной культуре.

К этому времени он разработал и вел множество различных учебных курсов, проводил мастер-классы по медитации и традиционной медицине.

Кроме того, он получил ученую степень на кафедре индийских исследований и сравнительной литературы в Колумбийском университете, и работал деканом на кафедре Непрерывного образования при Новой семинарии в Нью-Йорке – эта организация занимается подготовкой духовных консультантов и межконфессиональных пасторов.

Рик Джароу - В поисках священного - Паломничество по святым землям

ИГ «Весь»; Санкт‑Петербург; 2012

ISBN 978‑5‑9573‑2055‑5

Rick Jarow, “In Search of the Sacred: Pilgrimage to Holy Places”

Перевод: Д. В. Волога

Рик Джароу - В поисках священного - Паломничество по святым землям - Содержание

Выражение признания

Введение Врата Дхармы

Глава 1 Франция

Страна лилипутов

Земля

Нотр-Дам де ла Гард

Снова в Париже

Монмартр

Собор в Амьене

Святые

Святой Колет

Жанна д′Арк

Лизьё

Крест Ванна

Лурд

Чудесная гробница

Глава 2 Италия и Греция

Генуя и Флоренция

Флоренция

Лопиано

Ассизи

Ватикан

Римские развалины

Синагога

Чудотворная Мария

Афины

Акрополь

Крит

Глава 3 Индия

Снова в Бомбее

Вриндаван

Радха Кунд

Академия Браджа

Академия

Ступая на землю гималайскую

Свами Джнанананда

Калькутта

Рамнатхапур

Дакшинешвар

Тируваннамалаи

Саи Баба в Бангалоре

Бомбей – возвращение

Глава 4 Египет и Израиль

Великие пирамиды

Вступая на Святую землю

Иерусалим

Плач Иеремии

Цитадель Давида

Музей холокоста

Эйн Карем

Рабби

Доктор

Эпилог Из Вайоминга в Вашингтон

Об авторе

Рик Джароу - В поисках священного - Паломничество по святым землям - Франция

Путешествие началось. Я вернулся в атмосферу европейского средневековья, к истокам христианства, к каменным развалинам рыцарских замков; я оказался и среди стремительных современных городов, и в неторопливой тишине деревушек на холмах, склоны которых обхаживали безмятежные белые коровы, жующие скошенную траву.

В самом начале я обратился к Братству, у которого за всю историю существования было множество имен. Я не знал, кто они на самом деле. Кто‑то говорил, что они – Мастера Великой Белой ложи, люди, положившие жизнь на поиски истины и достигшие ее, возвышенные существа, пожелавшие сохранить связь с Землей и воздвигнуть новые идеалы перед лицом человеческого рода. Другие же считали, что они – архетип коллективного бессознательного, рожденный в глубинах эзотерического воображения данной культуры. Кем бы они ни являлись, их ощутимое присутствие служит путеводной нитью для каждой ищущей души.

Другой вопрос, что же это за «путь». Кажется, умиротворенные коровы, пасущиеся на этих лугах, знают о нем больше, чем сами искатели. И все же, если настроиться на волны этой энергии, можно получить подлинное озарение и выйти за пределы привычных места и времени, и осознать общность и единство со всеми, кто пытался найти этот путь прежде.

В колыбели спокойного и сонастроенного с единством мира сознания семена мысли распускаются, высвобождая колоссальную энергию, которая проявляет себя самыми удивительными способами. Практика сонастроенности помогла мне обрести глубокую веру в реальность и могущество этих универсальных сил. Я поверил, что существует «Путь», и если следовать ему, можно оказаться в нужное время в нужном месте.

Я следовал этому пути и ощущал себя не просто путешественником или искателем, но также и частью движения этого Единого Разума, жизни, которая стремится понять саму себя. Я пристально смотрел на все, что меня окружало, и заметил, что во всем присутствует мудрость. Впрочем, это происходило не часто, потому как я все еще смотрел по сторонам, словно ребенок, который учится ходить, но уже несет в себе свет.

Страна лилипутов

Я повстречал Бернарда в Париже, и уже через несколько часов мы вместе неслись по автостраде так, словно никогда и не расставались. Много лет назад мы вместе путешествовали по Франции, продавали плакаты, книги, украшения, в общем, занимались всем чем могли, чтобы только прокормить свою ферму. Теперь ашрам перенесли с фермы на территорию старого замка, что вызвало гнев со стороны традиционалистов‑французов, особенно после того, как в газетах появилась фотография гуру, которого везут в роллс‑ройсе. Тем не менее ферма никуда не делась. Она стала пристанищем для «хипарей», как их называли, – тех, кто и был, и не являлся частью коммуны ашрама. Они немного лицемерно выражали свое почтение потомственным гуру, и все делали по‑своему. Когда они окончательно откололись от ашрама и приобрели ферму, я получил от них приглашение приехать и жить с ними. Бернард говорил: «Ты не с нами, и это нелогично – ce n′est pas logique».

Прежде чем я успел что‑либо ответить, мы пробили два колеса. Все повторялось. Домкрат оказался неисправен. Пока мы возились с машиной, я думал о том, какой стала ферма, и сможем ли мы с Бернардом общаться как и прежде, учитывая, что я уже давно не думал, что нужно питаться исключительно бурым рисом и медитировать по четыре часа в день, чтобы достичь просветления.

Когда мы снова сдвинулись с места и понеслись по трассе, я попытался опустить стекло, но ничего не вышло. Я надавил сильнее, и оно окончательно заклинило. Бернард слегка наклонился со словами: «Надо иначе, друг мой». Он отодвинул стекло немного в сторону, слегка наклонил под определенным углом, и оно безо всяких усилий сползло вниз само. Он был спокоен. В любом случае, там должен находиться и Роланд. Роланд, мой близкий друг, никогда по‑настоящему не становился частью какого‑либо коллектива, поскольку всегда был себе на уме. Но его принимали, так как он одним из первых вступил в ашрам и еще убедил немало людей в том, что имеет особый дар и умеет общаться с «запредельным». Я помню, как слушал его истории о том, как у него открылся «третий глаз», как он научился видеть паутину и прочую чертовщину, окружающую ауру людей, как его посещали боги и богини, и многие другие небылицы. Мне было интересно, каким он стал теперь.