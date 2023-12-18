Джеффери - В поисках Бога - Шаг за шагом
Хотите ли вы узнать Бога? Действительно ли вы Его ищете? Если да, то давайте с самого начала проясним, что Бога можно найти только через Иисуса Христа. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Однако, недостаточно просто сказать: «Я ищу Бога». Надо выяснить, по какой причине вы это делаете.
Не путайте поиск с любопытством. Человек, который лишь любопытствует о Боге и духовных вещах, никогда не найдет Господа. Его искание легко и часто будет обращаться к иным вещам. Его устремление к Богу скоро проходит. Любопытство, как таковое, может возникнуть просто потому, что в характере этого человека — проявлять случайный или временный интерес к различным вопросам. Возможно, его друг искренне обратился к Богу, а любопытство возникло в отношении того, что именно вызвало в друге эту перемену. Последняя причина часто используется Святым Духом, чтобы впоследствии направить человека на подлинное искание Бога.
Джеффери Питер - В поисках Бога
Пер. с англ. В. Лоцманов. ХМ «Живое слово», 2013. 48 с.
ISBN 978-617-677-035-0
Джеффери Питер - В поисках Бога - Оглавление
- Глава 1. В поисках Бога
- Глава 2. Грех
- Глава 3. Лекарство от греха
- Глава 4. Иисус Христос
- Глава 5. Искупительная смерть Христова
- Глава 6. Работа Духа
- Глава 7. Покаяние и вера
- Глава 8. Принятие Богом
- Глава 9. Придите!
Джеффери Питер - В поисках Бога - Преимущества и благословения христианина
«Если я стану христианином, я должен буду отказаться от всех своих удовольствий», — такого рода мысль часто приходит на ум человеку, ищущему Бога. Человек с такими мыслями подобен калеке, много лет хромающему по причине болезни ног, и жалующемуся: «Если я исцелюсь, то должен буду отказаться от своих костылей». Но истина состоит в том, что никто никогда не оставлял что-либо ради Бога без того, чтобы не получить от Него намного больше. Симон Петр однажды сказал Иисусу: «Мы оставили всё и последовали за Тобою». «Истинно говорю вам, — ответил Иисус, — нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более... а в веке грядущем жизни вечной» (Мк. 10:28-30).
Эта истина подтверждается опытом апостола Павла, как и сам он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа» (Флп. 3:7-8). До своего обращения Павел (или же Савл-тарсянин, как его тогда называли) был юношей с грандиозными перспективами. Его образование было безупречным (см. Флп. 3:5-6). Из текстов Деян. 7:58 и Деян. 9:12 очевидно, что в своих кругах он уже тогда считался лидером. Но после обращения все изменилось, и вместо прежних перспектив он столкнулся с крайне суровой и опасной жизнью. Прочтите стихи 2 Кор. 11:23-28. Многие сказали бы: «Какая потеря!» Но не так говорит апостол Павел. Напротив, он ведет речь о «превосходстве познания Христа Иисуса».
Какие чудесные слова! Вероятно, сейчас вы еще не можете их понять. Но если вы действительно ищете Бога, пройдет весьма немного времени, прежде чем сказанное станет и вашим собственным свидетельством. Ничто не сравнится с радостью познания Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Трудности и проблемы христианской жизни весьма реальны, но благодеяния и благословения намного перевешивают их. Подумайте о некоторых оказанных христианам благодеяниях: прощении грехов (1 Ин. 1:9); мире с Богом (Рим. 5:1); новой жизни (2 Кор. 5:17) и обетованных небесах (Ин. 14:1-3). Вы могли бы сами продолжить дальше. Список бесконечен. Стать христианином — величайшее событие, которое только может с вами случиться. В девятнадцатом веке в Шотландии жил весьма известный ученый по имени Джеймс Симпсон (James Simpson).
Он сделал множество ценных медицинских открытий, среди которых — использование хлороформа как первого анестетика. Но когда на встрече с общественностью его спросили, каким было его самое великое открытие, этот замечательный человек без колебаний ответил: «То, что у меня есть Спаситель». Этот же человек сказал: «Во Христе вы найдете Спасителя, Спутника, Советчика, Друга, Брата, любящего вас любовью более великой, чем может представить человеческое сердце».
Питер Джеффери – Шаг за шагом – Введение в Новый Завет для начинающих
Минск: Издательство «В начале…», 1997. - The Banner of Truth Trust. – Пер. с англ. – 162 с.
Питер Джеффери – Шаг за шагом – Содержание
Введение
- 1 Четыре евангелия - 2 Евангелие от Матфея - 3 Евангелие от Марка - 4 Евангелие от Луки - 5 Евангелие от Иоанна - 6 Последняя неделя - 7 Евангелие в евангелиях
КАРТЫ
Палестина в новозаветное время - Первое миссионерское путешествие Павла - Второе миссионерское путешествие Павла - Третье миссионерское путешествие Павла - Путешествие Павла в Рим - Семь церквей в Асии
- 8 Деяния - 9 Нечто неудобовразумительное - 10 Павел: человек и его послания - События и даты в жизни Павла - 11 Послание апостола Павла к Римлянам - Человек под грехом - Оправдание по вере - Жить по-христински - 12 Послания апостола Павла к Коринфянам - Перво послание к Коринфянам - Второ послание к Коринфянам - 13 Послание апостола Павла к Галатам - 14 Послание апостола Павла к Ефесянам - 15 Послание апостола Павла к Филиппийцам - 16 Послание апостола Павла к Колоссянам - 17 Послания апостола Павла к Фессалоникийцам - Первое послание к Фессалоникийцам - Второе послание к Фессалоникийцам - 18 Пасторские послания - Первое послание к Тимофею - Второе послание к Тимофею - Послание к Титу - 19 Послание апостола Павла к Филимону - 20 Послание к Евреям - 21 Послание апостола Иакова - 22 Первое послание апостола Петра - 23 Второе послание апостола Петра - 24 Послания апостола Иоанна - Первое послание Иоанна - Второе послание Иоанна - Третье послание Иоанна - 25 Послание апостола Иуды - 26 Откровение
Предметный указатель
Питер Джеффери – Настольная книга христианина – Путеводитель по Библии, истории Церкви и христианскому учению
Минск: «В начале…», 1997. – 178 с.
Питер Джеффери – Настольная книга христианина – Содержание
Предисловие
Вступление
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ БИБЛИЯ
- 1 Как писали Библию
- 2 Как составлялась Библия
- 3 Ветхий Завет
- 4 Новый Завет
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЦЕРКОВЬ
- 5 Первые 450 лет
- 6 Средневековье
- 7 Реформация
- 8 Пробуждения в XVII веке
- 9 Девятнадцатое и двадцатое столетие
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВЕРА
- 10 Бог
- 11 Иисус Христос
- 12 Святой Дух
- 13 Троица
- 14 Грех
- 15 Умилостивление
- 16 Благодать
- 17 Возрождение
- 18 Покаяние и вера
- 19 Примирение
- 20 Искупление
- 21 Оправдание
- 22 Освящение
- 23 Избрание
- 24 Обретенная вечность
- 25 Второе пришествие
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Тысячелетнее царство
Питер Джеффери – Поступайте достойно - Советы начинающему христианину
Одесса: «Христианское просвещение», 1993. – 92 с.
Питер Джеффери – Поступайте достойно - Содержание
Введение
- 1. Следуя за Христом
- 2. Оправдание и освящение
- 3. Послушание
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4. Христианин и поместная церковь а) Членство в церкви
- б) Пасторское попечение
- в) Братство
- 5. Поклонение
- 6. Свидетельство
- 7. Молитва
- 8. Сомнения
- 9. Уверенность
- 10. Поражение
- 11. Вероотступничество
- 12. Водительство Божье
- 13. Самодисциплина
- 14. Работа
- 15. День Господень
- 16. Брак
- 17. Дружба
- 18. Жизнь в родительском доме
- 19. Деньги
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