Хотите ли вы узнать Бога? Действительно ли вы Его ищете? Если да, то давайте с самого начала проясним, что Бога можно найти только через Иисуса Христа. Он сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Однако, недостаточно просто сказать: «Я ищу Бога». Надо выяснить, по какой причине вы это делаете.

Не путайте поиск с любопытством. Человек, который лишь любопытствует о Боге и духовных вещах, никогда не найдет Господа. Его искание легко и часто будет обращаться к иным вещам. Его устремление к Богу скоро проходит. Любопытство, как таковое, может возникнуть просто потому, что в характере этого человека — проявлять случайный или временный интерес к различным вопросам. Возможно, его друг искренне обратился к Богу, а любопытство возникло в отношении того, что именно вызвало в друге эту перемену. Последняя причина часто используется Святым Духом, чтобы впоследствии направить человека на подлинное искание Бога.

Джеффери Питер - В поисках Бога

Пер. с англ. В. Лоцманов. ХМ «Живое слово», 2013. 48 с.

ISBN 978-617-677-035-0

Джеффери Питер - В поисках Бога - Оглавление

Глава 1. В поисках Бога

Глава 2. Грех

Глава 3. Лекарство от греха

Глава 4. Иисус Христос

Глава 5. Искупительная смерть Христова

Глава 6. Работа Духа

Глава 7. Покаяние и вера

Глава 8. Принятие Богом

Глава 9. Придите!

Джеффери Питер - В поисках Бога - Преимущества и благословения христианина

«Если я стану христианином, я должен буду отказаться от всех своих удовольствий», — такого рода мысль часто приходит на ум человеку, ищущему Бога. Человек с такими мыслями подобен калеке, много лет хромающему по причине болезни ног, и жалующемуся: «Если я исцелюсь, то должен буду отказаться от своих костылей». Но истина состоит в том, что никто никогда не оставлял что-либо ради Бога без того, чтобы не получить от Него намного больше. Симон Петр однажды сказал Иисусу: «Мы оставили всё и последовали за Тобою». «Истинно говорю вам, — ответил Иисус, — нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более... а в веке грядущем жизни вечной» (Мк. 10:28-30).

Эта истина подтверждается опытом апостола Павла, как и сам он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа» (Флп. 3:7-8). До своего обращения Павел (или же Савл-тарсянин, как его тогда называли) был юношей с грандиозными перспективами. Его образование было безупречным (см. Флп. 3:5-6). Из текстов Деян. 7:58 и Деян. 9:12 очевидно, что в своих кругах он уже тогда считался лидером. Но после обращения все изменилось, и вместо прежних перспектив он столкнулся с крайне суровой и опасной жизнью. Прочтите стихи 2 Кор. 11:23-28. Многие сказали бы: «Какая потеря!» Но не так говорит апостол Павел. Напротив, он ведет речь о «превосходстве познания Христа Иисуса».

Какие чудесные слова! Вероятно, сейчас вы еще не можете их понять. Но если вы действительно ищете Бога, пройдет весьма немного времени, прежде чем сказанное станет и вашим собственным свидетельством. Ничто не сравнится с радостью познания Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Трудности и проблемы христианской жизни весьма реальны, но благодеяния и благословения намного перевешивают их. Подумайте о некоторых оказанных христианам благодеяниях: прощении грехов (1 Ин. 1:9); мире с Богом (Рим. 5:1); новой жизни (2 Кор. 5:17) и обетованных небесах (Ин. 14:1-3). Вы могли бы сами продолжить дальше. Список бесконечен. Стать христианином — величайшее событие, которое только может с вами случиться. В девятнадцатом веке в Шотландии жил весьма известный ученый по имени Джеймс Симпсон (James Simpson).

Он сделал множество ценных медицинских открытий, среди которых — использование хлороформа как первого анестетика. Но когда на встрече с общественностью его спросили, каким было его самое великое открытие, этот замечательный человек без колебаний ответил: «То, что у меня есть Спаситель». Этот же человек сказал: «Во Христе вы найдете Спасителя, Спутника, Советчика, Друга, Брата, любящего вас любовью более великой, чем может представить человеческое сердце».