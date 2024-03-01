В книге «Колесо Фортуны» Найджел Джексон создал потрясающие новые образы старших аркановТаро, которые переносят нас в визионерское путешествие в эзотерический и предсказательный смысл Таро. «Колесо Фортуны» предлагает углубленное изучение истории, философии и оккультного значения Таро с индивидуальными комментариями о значении изображения каждого Старшего Аркана, а также обсуждение каждой карты Двора. Эрудированная и эстетически возвышенная книга, «Колесо Фортуны» идеально подходит как для оккультного исследователя, так и для практикующего таролога.

В книге «Свирель Рогатого Бога» рассматриваются увлекательные темы, связанные с традиционным ведовством, такие как учения предков фейри, линии духов, духовный полёт, мировое древо, метка ведьмы, духи-фамильяры и многое другое. Большое внимание уделяется шабашу ведьм, Дикой Охоте в её различных

проявлениях и формах, которую возглавляют Отецведьмак и Королева ведьм.

Найджел Джексон - Колесо Фортуны - Свирель Рогатого Бога

Перевод с английского: Александр Васильев (Ульф Гуннарссон)

Издание Inverted Tree, г. Харьков, 2021 г. — 302 с.

КОЛЕСО ФОРТУНЫ - Загадки средневекового Таро

Хотя при словосочетании «Новая Эра» на ум сразу же приходят очищение чакр, исцеление камнями и тренинги личностного роста, многие из популярных и, зачастую, поверхностных оккультных методик имеют древние и глубокие корни. При всей несерьёзности этих духовных поисков, сам пристальный интерес к ним свидетельствует об отказе от атеистического материализма, господствовавшего в обществе на протяжении последних 300 лет, и возвращении к подлинной эзотерической традиции, характерной для западной культуры.

У нас есть редкая возможность проследить момент создания колоды Джексона, созданной в честь покровителя алхимии, астрологии и магии, Гермеса Трижды Величайшего, и выявить астрологические соответствия карт. Они проистекают из «Беседы о восьмёрке и девятке», герметического текста из библиотеки Наг-Хаммади. «Беседа о восьмёрке и девятке» — это рассказ о герметическом посвящении. Инициируемого, уже постигшего мудрость первых семи сфер, то есть известных нам планет, наставляет, а затем инициирует в тайны Эмпирея, восьмой сферы, состоящей из неподвижных звёзд, и наконец, приобщает к мудрости девятой, божественной сферы, сам Гермес Трисмегист. Сначала инициируемый постигает её интеллектуально: «Я познал, о, мой отец, каждую из книг», и очищается: «Уже мы сумели достичь семиричности, ибо благочестивы и ходим в законе и соблюдаем твою волю».

Затем он получает духовное посвящение от Гермеса Трисмегиста, чистый мистический опыт, который подтверждает интеллектуальное знание, присоединяет, а затем и превосходит его: «Отец Трисмегист, что я должен сказать? Мы получили этот свет! И я вижу восьмеричность и души, которые в ней, и ангелов, поющих хвалы девятиричности и его силам. И я вижу того, кто обладает силами всех их, творя в духе».

Таким образом, карты Таро Найджела возникают из величайшего источника волшебного и художественного вдохновения, это дар самого Гермеса Трисмегиста! И для меня большая честь и высочайшее удовольствие отдать эту дань, как художественную, так и эзотерическую, нашему великому покровителю, Гермесу Трижды Величайшему, чья фигура столь значима для астрологии эпохи Возрождения.

Символический мир, который являют нам карты Таро, — воистину таинственное царство. Таро открывает врата в мир удивительных образов, которые возбуждают духовидческую интуицию и дразнят нашу способность символического восприятия. Фантастические, но неизбежно вызывающие какие-то ассоциации карты служат примером гениального символизма, чей инструмент — метафора и аллегория, вознёсшиеся до немыслимых высот в эпоху Высокого Средневековья и Возрождения. В Таро мы видим «Imago Mundi», визуальную карту средневекового мироздания, миниатюрную Вселенную, отображающуюустройство общества и Великую Цепь Бытия. Вто же время нам открывается тропа к Вседержителю, «путь Спасения», который ведёт нас вверх по лестнице метафорических образов из мира людей, сквозь царство персонифицированных аллегорий и добродетелей к тайнам царства Духа и, в конечном счёте, в предвечный небесный мир, к которому так стремились средневековые мистики, жаждущие соединиться с Богом.

За последнюю сотню лет возникло множество интерпретаций Таро, отражающих различные взгляды и личные предпочтения авторов. В этой работе основное внимание будет уделено оригинальным и древним толкованиям символики Таро, иконографии, основанной на уникальном сочетании библейской, католической, пифагорейско-платонической систем и концепции стоиков, воплощённом в творчестве мастеров Северной Италии периода Ренессанса. Нередко под тривиальными образами таятсяг лубокие символические значения, в которых мы попытаемся разобраться. Поиски истоков Таро породили множество увлекательных, а иногда и поистине гениальных версий, но, к сожалению, лишь немногие из них хоть сколь-нибудь правдоподобны.