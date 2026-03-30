Книга «Суфий Рима. Беседы с Юлиусом Эволой» представляет собой уникальное мемуарное свидетельство Фрэнка Джулиана Джелли — ныне англиканского священника, а в прошлом молодого римского интеллектуала. Автор приглашает читателя в закрытый мир чердака в центре Рима, где прикованный к инвалидному креслу «черный барон» Юлиус Эвола вел свои многочасовые беседы. Это не академический труд, а живой портрет, в котором философ-традиционалист предстает в повседневном обиходе: со своими манерами, бытовыми привычками и парадоксальным стилем мышления.
Джелли задается интригующим вопросом о подлинной духовной идентичности Эволы, предполагая в нем скрытого суфия традиции маламатийа — «пути порицания», приверженцы которого намеренно вызывали общественное недовольство, чтобы скрыть свою внутреннюю святость. Темы бесед охватывают колоссальный спектр: от исламской метафизики и томизма до анализа творчества Феллини и Камю. Книга предлагает увидеть в Эволе не «сатанинскую фигуру», какой его часто рисует массовая культура, а загадочного и околдовывающего наставника, «неправдоподобного Короля Рима».
Ф. Дж. Джелли - Суфий Рима
Беседы с Юлиусом Эволой
М.: Тотенбург, 2026. — 266 с.
Ф. Дж. Джелли - Суфий Рима - Содержание
Диалог цивилизаций: Размышления о «Кресте и Полумесяце», метафизике ислама, суфизме (Аль-Халладж, Имам Али) и их соотношении с европейской традицией.
Критика современности: Обсуждение «человеческой инволюции», экзистенциализма Сартра, политических фигур (Черчилль, Муссолини, Франко) и «демократического обывателя».
Эстетика и искусство: Взгляд Эволы на дадаизм, поэзию Эзры Паунда, Ницше, Кафку и Дориана Грея.
Эзотерика и миф: Поиски Грааля, природа джиннов, магия, сеансы и «дело Оппийского холма».
Пророчества и геополитика: Суфийские предсказания об Афганистане, положение в Китае и духовный смысл исторических потрясений.
No comments yet. Be the first!