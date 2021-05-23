Энсил Дженкинс - Комментарии к Евангелию от Марка - Борт Гроувз - Комментарии к Евангелию от Луки

Евангелие от Марка отличается от других повествований о жизни Иисуса несколькими уникальными свойствами. Хотя в этом Евангелии содержится наименьшее количество слов по сравнению с другими, в нем более подчеркиваются дела Иисуса и менее - то, что Он говорил. Благодаря этим свойствам, вероятно, Евангелие от Марка это самая легкая книга, с которой начинающему можно знакомиться с жизнью Иисуса Христа.

У каждого Евангелия есть отчетливая цель; каждое из них было написано для определенной группы людей. Наличие определенной цели показывается на примере сходств и различий в произведениях Матфея и Марка. Хотя эти два Евангелия содержат схожий материал, Марк, очевидно, писал для читателей, которые были римлянами, в то время как Матфей обращался к еврейской аудитории. Матфей свободно цитирует ветхозаветные писания, в то время как Марк переводит арамейские слова для читателей, которые не были иудеями.

Хотя Евангелие от Марка описывает определенное количество случаев из жизни Иисуса, оно далеко от того, чтобы его можно было назвать биографией или жизнеописанием. Марк не начинает свою книгу с рождения Иисуса, как это делают Матфей и Лука; его начало совпадает с началом служения Иисуса. В первом стихе Иисус назван Сыном Божьим, и при этом предполагается согласие читателей с этой истиной. Эта книга ни в коем случае не является полным рассказом о жизни Иисуса, но при этом две пятых ее содержания посвящены Его последним дням.

Матфей, Марк, Лука и Иоанн также преследовали некоторые второстепенные цели. Евангелие от Марка содержит учение, которое было непосредственно необходимо для римлян, чтобы дать ответ на некоторые из языческих возражений против Иисуса.

В этом Евангелии проясняются некоторые неверные взгляды на Иисуса Христа, которых придерживались как иудеи,так и римляне. Чтобы преодолеть всякие сомнения, Марк наглядно демонстрирует как Божественность Иисуса, так и Его человечность. События и последствия чудес, совершенных Иисусом, отлично показаны и очевидны.

Некоторые критики того времени (и в наши дни) утверждали, что Иисус не разрешал людям публично провозглашать Его Божественность. Действительно, в нескольких случаях Он не позволил бесам объявлять Его Мессией (Марк 1:25; 3:12). Он также запретил делать это некоторым людям, которых Он исцелил (Марк 1:44). Однако этот запрет не был вызван тем, что Иисус не был Мессией. Вероятно, Он поступал так, чтобы предотвратить излишние волнения в самом начале Его служения. Кроме того, бесы не могли быть надежными вестниками Его божественного происхождения. Интересно отметить, что все эти ограничения встречаются до начала событий четвертой главы. Позднее Иисус велел человеку, прежде одержимому бесами, всем рассказывать о его исцелении (Марк 5:18-19).