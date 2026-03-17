Дженсен - 15 хвилин молитви

Книга Ґері Дженсена «15 хвилин молитви — Як один відсоток твого дня може змінити твоє життя» пропонує революційно простий підхід до духовного розвитку в умовах сучасного прискореного темпу життя. Автор ставить за мету розвінчати міф про те, що глибоке спілкування з Богом потребує багатогодинних усамітнень, доступних лише обраним. Основна ідея твору полягає в тому, що присвячення всього лише одного відсотка свого добового часу — п'ятнадцяти хвилин — усвідомленій молитві здатне радикально трансформувати внутрішній стан людини, її продуктивність та якість стосунків з оточенням.

Содержательная часть книги є практичним посібником, який допомагає крок за кроком вибудувати щоденну молитовну дисципліну. Дженсен детально аналізує психологічні бар'єри, що заважають нам зупинитися: від постійної зайнятості до почуття провини за «недосконалу» молитву. Автор пропонує конкретні структури для цих п'ятнадцяти хвилин, включаючи елементи подяки, сповіді, прохання та, що найважливіше, тиші — вміння слухати Божу відповідь. Значну увагу приділено тому, як маленькі, але регулярні кроки віри створюють кумулятивний ефект, що з часом виливається в непохитний душевний спокій та чітке відчуття життєвого покликання.

Текст написаний у дуже легкому, підбадьорливому та прагматичному стилі, який робить книгу доступною навіть для найбільш заклопотаних читачів. Ґері Дженсен майстерно поєднує біблійні принципи з елементами тайм-менеджменту, доводячи, що духовність — це не втеча від реальності, а спосіб бути більш присутнім у ній. Робота служить чудовим інструментом для тих, хто прагне оновити своє духовне життя, але не знає, з чого почати. Це читання переконує, що Бог чекає не на нашу ідеальність, а на нашу присутність, і що навіть коротка, але щира розмова з Творцем здатна змінити траєкторію всього дня.

Дженсен Ґері - 15 хвилин молитви - Як один відсоток твого дня може змінити твоє життя

Пер. з англ. О. Гладкий. – Львів : Свічадо, 2022. – 168 с.

ISBN 978-966-938-564-2

Дженсен Ґері - 15 хвилин молитви – Зміст

ЧАСТИНА ПЕРША. Навiщо?

1. Білі кролики

2. Що таке духовна вправа?

3. Душі, гірчичні зерна і нова дефініція людства

4. Молитва, медитація і контемпляція

ЧАСТИНА ДРУГА. Молитовнi вправи

5. Як вчитися слухати

6. Молитва-дихання

7. Молитва-зосередження

8. Lectio Divina

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Зустрiчi з Богом

9. Святий тиск

10. Герої і ковчеги

11. Зір, слух, дотик, нюх і смак

12. Воскресення: минуле, сучасне, майбутнє

13. Руки Божі

14. Іспит

15. Смерть задля Бога

16. Вдячність

17. Геометрія хреста

18. Редагування

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. Вправи з притчами

19. Притча про сіяча (День 1)

20. Притча про найбільших у Царстві Небесному (День 2)

21. Притча про заблукану вівцю (День 3)

22. Притча про немилосердного слугу (День 4)

23. Притча про доброго самарянина (День 5)

24. Притча про робітників у виноградику (День 6)

25. Притча про блудного сина (День 7)

Кода

Подяка

Про автора