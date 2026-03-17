Дженсен - 15 хвилин молитви

Книга Ґері Дженсена «15 хвилин молитви — Як один відсоток твого дня може змінити твоє життя» пропонує революційно простий підхід до духовного розвитку в умовах сучасного прискореного темпу життя. Автор ставить за мету розвінчати міф про те, що глибоке спілкування з Богом потребує багатогодинних усамітнень, доступних лише обраним. Основна ідея твору полягає в тому, що присвячення всього лише одного відсотка свого добового часу — п'ятнадцяти хвилин — усвідомленій молитві здатне радикально трансформувати внутрішній стан людини, її продуктивність та якість стосунків з оточенням.
Содержательная часть книги є практичним посібником, який допомагає крок за кроком вибудувати щоденну молитовну дисципліну. Дженсен детально аналізує психологічні бар'єри, що заважають нам зупинитися: від постійної зайнятості до почуття провини за «недосконалу» молитву. Автор пропонує конкретні структури для цих п'ятнадцяти хвилин, включаючи елементи подяки, сповіді, прохання та, що найважливіше, тиші — вміння слухати Божу відповідь. Значну увагу приділено тому, як маленькі, але регулярні кроки віри створюють кумулятивний ефект, що з часом виливається в непохитний душевний спокій та чітке відчуття життєвого покликання.
Текст написаний у дуже легкому, підбадьорливому та прагматичному стилі, який робить книгу доступною навіть для найбільш заклопотаних читачів. Ґері Дженсен майстерно поєднує біблійні принципи з елементами тайм-менеджменту, доводячи, що духовність — це не втеча від реальності, а спосіб бути більш присутнім у ній. Робота служить чудовим інструментом для тих, хто прагне оновити своє духовне життя, але не знає, з чого почати. Це читання переконує, що Бог чекає не на нашу ідеальність, а на нашу присутність, і що навіть коротка, але щира розмова з Творцем здатна змінити траєкторію всього дня.
Дженсен Ґері - 15 хвилин молитви - Як один відсоток твого дня може змінити твоє життя
Пер. з англ. О. Гладкий. – Львів : Свічадо, 2022. – 168 с.
ISBN 978-966-938-564-2
Дженсен Ґері - 15 хвилин молитви – Зміст
ЧАСТИНА ПЕРША. Навiщо?
1. Білі кролики
2. Що таке духовна вправа?
3. Душі, гірчичні зерна і нова дефініція людства
4. Молитва, медитація і контемпляція
ЧАСТИНА ДРУГА. Молитовнi вправи
5. Як вчитися слухати
6. Молитва-дихання
7. Молитва-зосередження
8. Lectio Divina
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Зустрiчi з Богом
9. Святий тиск
10. Герої і ковчеги
11. Зір, слух, дотик, нюх і смак
12. Воскресення: минуле, сучасне, майбутнє
13. Руки Божі
14. Іспит
15. Смерть задля Бога
16. Вдячність
17. Геометрія хреста
18. Редагування
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. Вправи з притчами
19. Притча про сіяча (День 1)
20. Притча про найбільших у Царстві Небесному (День 2)
21. Притча про заблукану вівцю (День 3)
22. Притча про немилосердного слугу (День 4)
23. Притча про доброго самарянина (День 5)
24. Притча про робітників у виноградику (День 6)
25. Притча про блудного сина (День 7)
Кода
Подяка
Про автора
