Дженсен - Віфлер - Воскресле материнство

Книга Емілі Дженсен та Лаури Віфлер «Воскресле материнство. Євангельська надія на щодень» — це щира та глибока відповідь на виклики сучасного материнства, що часто здається виснажливим безладом. Авторки, творчині популярного подкасту Risen Motherhood, не пропонують магічних порад із виховання чи систем «успіху за п’ять кроків». Замість цього вони показують, як давні істини Євангелія можуть радикально змінити сприйняття щоденної рутини: від заміни підгузків до вибору школи для дитини.

Головна ідея книги полягає в тому, що воскресіння Христа — це не лише історична подія чи статус у вічності, а реальна сила, здатна надихати маму в моменти втоми, страху чи почуття провини. Авторки розглядають материнство як простір для духовного зростання, де кожна буденна справа може стати актом служіння. Вони відверто говорять про те, як віра впливає на стосунки в подружжі, сприйняття власного тіла після пологів, традиції та навіть вибір їжі, перетворюючи «втрачений час» ранніх років дитини на шлях до святості.

Видання від «Свічадо» стане вірною подругою для кожної мами, яка шукає сенс у щоденних клопотах. Книга вчить бачити за дитячим щебетом і безкінечними обов'язками Божий задум, даруючи надію, яка не залежить від того, наскільки ідеальним був ваш день. Це заклик до «воскреслого» життя — життя, де материнство не обтяжує, а стає трампліном для глибшого пізнання Бога.

Е. Дженсен, Л. Віфлер — Воскресле материнство. Євангельська надія на щодень

Львів : Свічадо, 2025. — 328 с.

ISBN 978-966-938-932-9 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-54-9 (електронна версія)

Е. Дженсен, Л. Віфлер — Воскресле материнство - Зміст та ключові теми