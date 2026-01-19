Джентиле - Политические религии

Знаменитая работа итальянского историка, профессора Римского университета «Сапиенца» Эмилио Джентиле (род. 1946), долгожданный первый русский перевод которой вы сейчас держите в руках, является исключительно важным трудом в серии новейших сочинений, посвященных анализу, изучению и толкованию наиболее значимых политических феноменов последних столетий.

Теоретический инструментарий, предложенный итальянским историком, позволяет оценивать любое общественно значимое явление, проявленное в политическом поле, с точки зрения фундаментальных и экзистенциально важных для бытия каждого индивида феноменов, категорий и убеждений. Теория политических и гражданских религий, созданная профессором Джентиле, позволяет дать ответы и на наиболее парадоксальные вопросы истории XX в., связанные с политическими успехами тоталитарных режимов, и на некоторые злободневные вопросы современного мира. Не пересказывая в подробностях настоящую работу, ознакомление с которой было бы полезно как историкам и философам, изучающим политическую проблематику, так и широкому Kpyiy читателей, интересующихся проблемами политического, отметим ее ключевые теоретические положения.

Сакрализация политики достигла своего апогея в период между двумя мировыми войнами в связи с появлением новых тоталитарных режимов. Именно с приходом тоталитаризма все аспекты политических религий — как идеологические, так и институциональные — получили свое наибольшее развитие, что уподобило тоталитарные режимы новым церквам, посвящающим себя пропаганде веры в абсолютную и неоспоримую истину своей идеологии, преследованию неверных и культу людей с сакральным ореолом. И именно с приходом тоталитаризма феномен политической религии стал восприниматься как реальная угроза для традиционных религий и судеб человечества. Эта угроза связывалась не только с чрезмерной физической властью, осуществляемой тоталитарными режимами, но и с их вторжением во все аспекты публичной и частной жизни граждан и с исходящей от них завораживающей силы, которая пробуждала в людях воодушевление, фанатичную веру и преданность по отношению к светским сущностям, воплощенным в личности вождя, преображенного в живого бога. Как мы увидим в этой и следующей главах, те свойства, которые уподобляли тоталитарные режимы церквам, рассматривались как их противниками, так и сторонниками в качестве выражения подлинно религиозного аспекта, присущего самой природе этих политических движений.

Особенность нового опыта сакрализации политики, предоставленного большевизмом, фашизмом и национал-социализмом, невозможно понять без предварительного прояснения природы и смысла тоталитаризма как новой формы политического господства, учреждающей политическую религию в качестве своего существенного и первостепенного элемента.

Эмилио Джентиле - Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом

(Политическая теология)

Санкт-Петербург, Издательство «Владимир Даль», - 2021. - 400 с.

ISBN 978-5-93615-249-8

Эмилио Джентиле - Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом - Содержание

Д. С. Моисеев - Предисловие. Секулярные религии в свете вопроса о политическом

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Несуществующая религия? Суррогат религии? Новая религия?

ГЛАВА II. Гражданские религии и политические религии

ГЛАВА III. Церковь Левиафана. Тоталитаризм и политическая религия

ГЛАВА IV. Вторжение идолов. Христиане против тоталитарных религий

ГЛАВА V. К третьему тысячелетию

ГЛАВА VI. Религии политической сферы: определения, различения, уточнения

Примечания