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Джентиле - Политические религии

Джентиле - Политические религии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Eschatology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Политическая теология (16 books)

Знаменитая работа итальянского историка, профессора Римского университета «Сапиенца» Эмилио Джентиле (род. 1946), долгожданный первый русский перевод которой вы сейчас держите в руках, является исключительно важным трудом в серии новейших сочинений, посвященных анализу, изучению и толкованию наиболее значимых политических феноменов последних столетий.

Теоретический инструментарий, предложенный итальянским историком, позволяет оценивать любое общественно значимое явление, проявленное в политическом поле, с точки зрения фундаментальных и экзистенциально важных для бытия каждого индивида феноменов, категорий и убеждений. Теория политических и гражданских религий, созданная профессором Джентиле, позволяет дать ответы и на наиболее парадоксальные вопросы истории XX в., связанные с политическими успехами тоталитарных режимов, и на некоторые злободневные вопросы современного мира. Не пересказывая в подробностях настоящую работу, ознакомление с которой было бы полезно как историкам и философам, изучающим политическую проблематику, так и широкому Kpyiy читателей, интересующихся проблемами политического, отметим ее ключевые теоретические положения.

Сакрализация политики достигла своего апогея в период между двумя мировыми войнами в связи с появлением новых тоталитарных режимов. Именно с приходом тоталитаризма все аспекты политических религий — как идеологические, так и институциональные — получили свое наибольшее развитие, что уподобило тоталитарные режимы новым церквам, посвящающим себя пропаганде веры в абсолютную и неоспоримую истину своей идеологии, преследованию неверных и культу людей с сакральным ореолом. И именно с приходом тоталитаризма феномен политической религии стал восприниматься как реальная угроза для традиционных религий и судеб человечества. Эта угроза связывалась не только с чрезмерной физической властью, осуществляемой тоталитарными режимами, но и с их вторжением во все аспекты публичной и частной жизни граждан и с исходящей от них завораживающей силы, которая пробуждала в людях воодушевление, фанатичную веру и преданность по отношению к светским сущностям, воплощенным в личности вождя, преображенного в живого бога. Как мы увидим в этой и следующей главах, те свойства, которые уподобляли тоталитарные режимы церквам, рассматривались как их противниками, так и сторонниками в качестве выражения подлинно религиозного аспекта, присущего самой природе этих политических движений.

Особенность нового опыта сакрализации политики, предоставленного большевизмом, фашизмом и национал-социализмом, невозможно понять без предварительного прояснения природы и смысла тоталитаризма как новой формы политического господства, учреждающей политическую религию в качестве своего существенного и первостепенного элемента.

Эмилио Джентиле - Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом

  • (Политическая теология)

  • Санкт-Петербург, Издательство «Владимир Даль», - 2021. - 400 с.

  • ISBN 978-5-93615-249-8

Эмилио Джентиле - Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом - Содержание

Д. С. Моисеев - Предисловие. Секулярные религии в свете вопроса о политическом

ВВЕДЕНИЕ

  • ГЛАВА I. Несуществующая религия? Суррогат религии? Новая религия?

  • ГЛАВА II. Гражданские религии и политические религии

  • ГЛАВА III. Церковь Левиафана. Тоталитаризм и политическая религия

  • ГЛАВА IV. Вторжение идолов. Христиане против тоталитарных религий

  • ГЛАВА V. К третьему тысячелетию

  • ГЛАВА VI. Религии политической сферы: определения, различения, уточнения

Примечания

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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