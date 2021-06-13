Джеймс Д. Ортен – Понимание Ветхого Завета от сотворения до пленения

«Я не уделяю много времени чтению Библии», - сказала она и продолжила, так как проповедник молчал, - «я знаю, что это необходимо, и я пытаюсь. Но каждый раз я прочитываю несколько стихов и начинаю путаться, особенно в Ветхом Завете. Тогда я откладываю книгу в сторону до тех времен, пока меня вновь не посещает чувство вины.

И все повторяется сначала». Христианка, которая сделала это «признание», уже много лет хранит верность церкви. Она не одинока; мы слышали то же самое от многих других людей, и некоторые из них это старейшины, учителя и даже проповедники. Только подумайте об этом - духовные руководители в церкви Господа учат других, по большей части, на основе того, что они узнали от других. Они не могут иначе, так как сами не читают Слово. Мы не сомневаемся в искренности людей, упомянутых выше, но здесь кроется какая-то проблема. Если Бог передал Свою волю человеку, то неужели Он сделал это так, что многие искренние люди не могут ее понять? Сама история свидетельствует против такого вывода. В начале Бог разговаривал с Адамом и Евой; они понимали Его и, очевидно, ожидали Его вечерних посещений (Быт. 3:8). Когда Бог дал описание ковчега, который предстояло построить Ною, патриарх все понял и повиновался (Быт. гл. 6).

Бог дал Аврааму обещание, которое он и Сарра вполне могли понять и которому они доверились (Быт. 12:1-3). Когда Бог дал Моисею закон десяти заповедей (Исх. гл. 20) и записал его на двух каменных скрижалях, Моисей и весь народ не только поняли, но и согласились сделать его своим заветом, согласно которому они будут жить. И так далее... Вы скажете: «Это были особые люди. Я не Ной и не Моисей». Верно, но это не все. Вот что Сам Бог сказал о том, как Он обращался к людям в Ветхом Завете: «Не тайно Я говорил, не в темном месте земли; не говорил Я племени Иакова: «напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину» (Ис. 45: 19). Итак, Бог сказал, что Его слова были просты и понятны, но люди искренне сетуют на свое непонимание.

Какой вывод мы должны сделать? Многие люди не разгадали тот «шифр», которым написана Библия. Много лет назад, когда я начинал изучать психологию, у меня был курс лекций на тему «Введение в психологию». Преподаватель объяснил, что он не ставил перед собой задачу сделать всех студентов психологами. Он хотел показать нам, как учить этот предмет. Его целью было рассказать нам о людях, которые разработали эту дисциплину, дать обзор ее применения, познакомить нас с терминологией и т.п. После этого, по его мнению, мы будем готовы к началу серьезного изучения психологии. Я предлагаю вам пройти этот путь. Мой первый учебник по психологии был гораздо толще, чем эта книга, и при этом понять Бога гораздо легче, чем таких авторов, как Фрейд. Кроме того, Бог может сказать нам намного больше!

Джеймс Д. Ортен – Понимание Ветхого Завета от сотворения до пленения

Учебно-методическое издание

Перевод с английского

Киров – 2007 г. / 688 стр.

Джеймс Д. Ортен – Понимание Ветхого Завета от сотворения до пленения – Содержание

Предисловие и признательность

Часть 1. Подготовка к изучению Ветхого Завета

Глава 1. Для чего нужно изучать Ветхий Завет?

Глава 2. Можно ли доверять Ветхому Завету?

Глава 3. География Ветхого Завета: путешествие с Авраамом

Часть 2. Патриархальный период

Глава 4. Начала

Глава 5. Начало конца: происхождение греха

Глава 6. Происхождение народа Божьего и народа сатаны

Глава 7. Бурный рост населения земли

Глава 8. Конец и новое начало

Глава 9. Жизнь после потопа

Глава 10. Завет Бога с Авраамом

Глава 11. Исаак и Иаков

Глава 12. Иосиф: любимый ребенок

Часть 3. Период Моисея

Глава 13. Исход

Глава 14. Гора Синай и встреча с Богом

Глава 15. Священство и откровения закона

Глава 16. Прощальная речь Моисея

Глава 1 7. Завоевание Ханаана

Глава 18. Жизнь без вождя

Часть 4. Период царств