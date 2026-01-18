Джеймс - Разъяснительное изучение Библии
Изучение Писания обычно состоит из трех ключевых этапов: наблюдение, толкование и применение. Наблюдение — это первый этап изучения библейского текста, на котором происходит сбор и анализ первичных данных, которые толкователь замечает в отрывке. Цель наблюдения — начать изучение отрывка с определения хода мысли автора в целом, чтобы сначала увидеть то, что находится на поверхности и не увязнуть в глубоком изучении деталей и решении сложных вопросов. Толкование — это второй этап изучения Писания, в котором при помощи лексического и синтаксического анализа определяется непосредственный авторский замысел текста. Применение — это третий этап изучения Библии, в котором значение текста применяется к современным реалиям.
На этапе наблюдения можно использовать разные инструменты: многократное прочтение текста, выделение ключевых слов и построение блочных диаграмм. Последнему инструменту и будет посвящена данная книга. Блочные диаграммы — это отличный инструмент, который помогает взглянуть на грамматическую структуру текста и увидеть, как она развивается. Данный вид диаграммы не является толкованием сам по себе, но оказывает значительную помощь в предварительном анализе текста.
Джеймс Джоэл - Разъяснительное изучение Библии - Построение блочных диаграмм, как помощь в подготовке разъяснительное проповеди
Самара: Благая весть, 2023. — 216 с.
ISBN 978-5-7454-1787-0
Джеймс Джоэл - Разъяснительное изучение Библии - Построение блочных диаграмм, как помощь в подготовке разъяснительное проповеди - Содержание
Предисловие к изданию на русском языке
ГЛАВА 1. Проповедь для Господа
ГЛАВА 2. Зерно, а не солома. Проповедь, угодная Богу
ГЛАВА 3. Библия: ясный свет или непроглядный туман?
ГЛАВА 4. Как толковать Библию
ГЛАВА 5. Грамматика и синтаксис: друзья проповедника
ГЛАВА 6. Разбор предложения
ГЛАВА 7. Построение блочных диаграмм
ГЛАВА 8. Структура и центральная мысль текста
ГЛАВА 9. Изучение повествования в Библии
ГЛАВА 10. Построение диаграммы и структуры проповеди на повествовательные тексты
ГЛАВА 11. Изучение притчей
ГЛАВА 12. Изучение псалмов
Послесловие
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Упражнения для построения блочных диаграмм
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Список ключевых слов для переходного предложения проповеди
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