Шерон Джеймс - Мое сердце в Его руках - Дневники и письма Энн Джадсон, первой миссионерки в Бирме

Биография Энн Джадсон, написанная Джеймсом Ноулзом и опубликованная в 1829 году под названием «Воспоминания Энн Джадсон», стала классическим примером миссионерской биографии девятнадцатого века. Одна из писательниц назвала ее «книгой, которая известна всем и каждому». Энн Джадсон была одной из первых американских миссионерок2 и четко представляла себе, какие задачи стояли перед ней. Вместе с мужем она возвещала Евангелие, преподавала, занималась переводом и писательской деятельностью. Она стала основательницей нового литературного направления — миссионерских хроник. Ее книга «Рассказ об американской баптистской миссии, несущей служение в Бирманской империи» была опубликована в 1823 году и имела большой успех как в Америке, так и в Великобритании.

Жизнь Энн длилась сравнительно недолго. Она родилась в Новой Англии в 1789 году. В 1812 году вышла замуж за Адонирама Джадсона и вместе с ним отправилась в Индию. В 1813 году они обосновались в Бирме, где через 13 лет в возрасте 37 лет Энн умерла. В 1824 году, за два года до ее кончины, началась первая англо-бирманская война. Джадсоны тогда находились в столице Бирмы, и никто в Америке не знал, живы ли они. Когда в западном мире узнали об ужасном тюремном заключении Адонирама и о бесстрашных попытках Энн вызволить его из тюрьмы, их имена стали легендой. В то время (когда еще не было спортивных кумиров, рок-звезд и супермоделей) к миссионерам-первопроходцам, особенно если они рано умирали, относились с особым почтением. Поэтому в скором времени после смерти Энн и выхода в свет «Воспоминаний» протестанты-американцы практически канонизировали ее.

«Воспоминания» долгое время не переиздавались. Ноулз создал свою книгу на основе сохранившихся писем и дневников Энн. Он включил в нее обширные выдержки из книги Энн и использовал другие источники, например письма ее мужа3. Современный читатель наверняка удивится обстоятельности этих писем и их необычному для сегодняшнего дня стилю. Однако я решила не пересказывать содержание писем, а приводить их целиком. Это делает мою книгу более достоверной и показывает, насколько благочестивыми были люди в то время.

Повествование в этой книге переплетается с выдержками из «Воспоминаний». В ней я также привожу цитаты из других источников. В последние годы жизни Адонирам рассказывал своей третьей жене Эмили о том, как они с Энн начинали служение в Бирме. Еще до замужества Эмили сама занималась литературой, поэтому смогла живо записать воспоминания Джадсона. Она предоставила обширный материал Фрэнсису Уэйленду, назначенному Миссионерским советом официальным биографом Адонирама. Сын Джадсона Эдвард также написал подробную биографию отца. Помимо этих источников я использовала неопубликованные прежде письма и текст книги Энн «Рассказ об американской баптистской миссии».

Шерон Джеймс - Мое сердце в Его руках - Дневники и письма Энн Джадсон, первой миссионерки в Бирме

Перевод с английского. – Минск: «Минская фабрика цветной печати», 2010. – 272 с.

ISBN 0 85234 421 X (англ.)

ISBN 978-985-454-487-8 (рус.)

Шерон Джеймс - Мое сердце в Его руках – Содержание

Предисловие

Благодарность

Введение

1. «Самая счастливая на свете» (1789-1806)

2. «Развивать таланты, дарованные Богом» (1806-1809)

3. «Как нам распространить славу Божью?» (1810-1812)

4. «Мучительное расставание» (1812)

5. «В растерянности, но не в отчаянье» (1812-1813)

6. «Харриет умерла» (1813)

7. В «Золотое царство» (1813)

8. Годы упорного труда (1813-1815)

9. «Эта тяжелая утрата» (1816)

10. «Странные превратности судьбы» (1817-1818)

11. «Явление всевластной Божьей силы»: обращение первого бирманца (1819)

12. «Малое, немощное, одинокое стадо»: первая бирманская церковь (1820)

13. Предстоящая разлука (1821)

14. «Райский уголок» (1822)

15. Возвращение в Америку (1822-1823)

16. Радостное воссоединение (1823)

17. Война приближается (1824)

18. «Неустающая рука палача»: в самом сердце тьмы (1824-1825)

19. Мария (1825)

20. Шесть месяцев в Унг-пен-ла (1825)

21. Долгожданная свобода (1826)

22. «На земле мы служим Богу, на небесах — славим Его» (1826)

23. Эпилог

Приложение I. Наследие Энн

Приложение II. Обращение к женщинам Америки о положении женщин на языческом Востоке

Приложение III. Краткая биография Адонирама Джадсона (1788-1850)

Избранная библиография

Примечания

Указатель