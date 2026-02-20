Джеймс - У вас растут сыновья

Мои поздравления всем людям, к которым пришло благословение называться родителями. Нет в жизни лучшей привилегии, чем возможность произвести на свет еще одно крошечное человеческое существо и в следующие восемнадцать лет прилагать неизмеримые усилия, чтобы вырастить из малыша или малышки настоящего человека. Чтобы сделать это правильно, вам потребуются все ваши способности, вся мудрость и настойчивость, какие только вы сумеете проявлять изо дня в день. А для родителей, у которых в семье растет сын или сыновья, самой трудной может оказаться задача просто провести их живыми и здоровыми через все рифы и бури детства и отрочества.

В нашей семье растет очаровательный четырехлетний малыш по имени Джефри, которого можно назвать «стопроцентным мальчишкой». Как-то на прошлой неделе его родители и дедушка с бабушкой разговаривали в гостиной, когда вдруг осознали, что за последние минут десять ребенка не было видно и слышно. Они быстро обыскали все комнаты, но Джефри нигде не оказалось. Четверо взрослых метались по двору с криками: «Джефри? Дже-е-фри!» Никакого ответа. Ребенок просто исчез. Паника охватила семью: перед глазами замаячили самые ужасные картины. Может быть, его похитили? Не занесло ли его куда не надо? Не грозит ли ему смертельная опасность? Не находя себе места, каждый потихоньку молился. Минут через пятнадцать этого неотступного ужаса кто-то предложил позвонить по телефону 911. Когда взрослые гурьбой вошли в дом, мальчуган выскочил им навстречу и крикнул дедушке: «ку-ку!» Маленький Джефри, благослови его Господь, во время всех этих пертурбаций прятался под кроватью. Это он так с нами шутил. Он искренне думал, что остальные участники тоже найдут эту шутку очень смешной. Его поразило, что все четверо взрослых на него рассердились.

И ведь Джефри не назовешь испорченным или непослушным ребенком. Просто он мальчик. А мальчики, надобно вам заметить, несколько отличаются от девочек. В былые времена этот факт никогда не подвергался сомнению. Наши предки интуитивно чувствовали, что мальчики и девочки стоят наособицу, и самые непредсказуемые из них — все-таки мальчики. Не доводилось ли вам слышать, как ваши родители или дедушка с бабушкой, улыбаясь, вспоминают стишок: «Из чего это сделаны девочки? Из конфетки с зефиром и шоколадкою, из всего, что есть очень сладкого. А мальчики все — из щенячьих хвостов, из всего несъедобного, гадкого». Это говорилось иронически, но люди в любом возрасте прекрасно понимали, что в основе здесь лежат факты. «Мальчишки есть мальчишки», — глубокомысленно говорили наши предки. И были правы.

Обычно (хотя и не всегда) мальчишек воспитывать, труднее, чем их сестер. С девочками тоже бывает трудно, но мальчики — особое испытание. При всех индивидуальных различиях мальчикам предназначено быть более упрямыми, отчаянными и беспокойными. Психолог Джон Розмонд называет их «агрессивными машинками». Один отец говорил про своего сына: «Сплошной форсаж, и никаких рулей». Это одна из причин, почему Морис Шевалье никогда бы не спел «Благодаренье небесам за маленьких мальчиков». Они просто не вызывают таких сантиментов.

Добсон Джеймс - У вас растут сыновья

Христианское общество «Библия для всех», 2011. — 459 с.

