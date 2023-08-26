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Джеймс - Женщина по замыслу Бога

Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

На вопрос о том, что значит быть женщиной, каждая женщина отвечает по-своему, поэтому я позволю себе сделать небольшой экскурс в свою биографию. Пока мне не исполнилось тридцать, я только и делала, что строила карьеру, принимая при этом самое активное участие в жизни общины. В двадцать семь лет, раздираемая обычными в этом случае сомнениями по поводу «потери» свободы, я вышла замуж.

Первые два года семейной жизни я продолжала преподавать, а затем мы с мужем уехали на три года в Канаду изучать теологию. Так, первые пять лет мы вдвоем зарабатывали себе на жизнь и вдвоем учились. Тогда все было просто и понятно. Затем у нас появилось двое детей, а с ними у меня возникла проблема самоосознания.

Чем ты занимаешься — вот вопрос, ответ на который определяет наше место и значимость в жизни. Сегодня женщина имеет право выбирать любую профессию, но далеко не всегда она может сделать выбор в пользу семьи, как ей того хотелось бы.

Шерон Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре

Мн.: МФЦП, 2007. — 368 с.

ISBN 978-985-454-362-8 (рус.)

Шерон Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре - Содержание

Введение

Часть I. По ту сторону феминизма

  • 1. Правда ли, что Бог «мужчиной и женщиной сотворил» человека?

  • 2. Может ли женщина иметь всё и сразу?

Часть II. Женщина по замыслу Бога

  • 3. Замысел: равные и дополняющие друг друга

  • 4. Замысел разрушенный, открытый, восстановленный

Часть III. Женщина в служении

  • 5. Привлекая женщин к служению

  • 6. Проповедь Евангелия и миссионерская деятельность

  • 7. Наставление, участие в богослужении, молитва

  • 8. Виды служений

  • 9. Хорошо ли быть незамужней?

  • 10. Есть ли счастье после свадьбы?

  • 11. Просто мама?

  • 12. Женщина на работе

  • 13. Служение утешения

  • 14. Непорочность среди вседозволенности

Часть IV. Истинная красота

  • 15. Красота, которая увядает

  • 16. Красота, которая не увядает

  • Приложение 1. Женщины-старейшины: доводы евангельских феминистов

  • Приложение 2. Три модели семьи

  • Приложение 3. Примерная программа женского служения

Примечания

Указатель ссылок на ключевые библейские тексты

Шерон Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре - Введение

Я приступила к работе над этой книгой в 1998 году. В тот день проходила конференция «Женщина-христианка сегодня». Там я вела семинар под названием «Женщина и ее служение с точки зрения Библии». Его я провела еще несколько раз на других женских конференциях. Было необыкновенно интересно и порой горько слушать житейские истории женщин. Они задавали множество вопросов, в частных беседах делились самым сокровенным. Книга становилась все объемнее по мере того, как я старалась изложить в ней ответы на множество вопросов, которые женщины задавали мне. Я очень благодарна тем, кто имел мужество рассказать о себе и своих проблемах.

В этой книге вы найдете четыре части и шестнадцать глав. В конце каждой главы я привожу вопросы для индивидуального размышления или коллективного обсуждения. В первой части книги «По ту сторону феминизма» я объясняю, почему сегодня очень трудно непредубежденно относиться к библейским принципам. Библия учит, что мужчина и женщина были созданы разными и предназначение у каждого из них свое. Но многим из нас, находящимся под влиянием современных представлений о равенстве, с этим нелегко согласиться. Наше мышление сформировалось, а жизнь изменилась под влиянием феминистских идей. Вы увидите, что феминизм приводит к страшным последствиям.

Views 935
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2023
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

V
vall3000 1 year ago

мир!
как подлучить ети файли?
E
esxatos 1 year ago

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