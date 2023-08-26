На вопрос о том, что значит быть женщиной, каждая женщина отвечает по-своему, поэтому я позволю себе сделать небольшой экскурс в свою биографию. Пока мне не исполнилось тридцать, я только и делала, что строила карьеру, принимая при этом самое активное участие в жизни общины. В двадцать семь лет, раздираемая обычными в этом случае сомнениями по поводу «потери» свободы, я вышла замуж.

Первые два года семейной жизни я продолжала преподавать, а затем мы с мужем уехали на три года в Канаду изучать теологию. Так, первые пять лет мы вдвоем зарабатывали себе на жизнь и вдвоем учились. Тогда все было просто и понятно. Затем у нас появилось двое детей, а с ними у меня возникла проблема самоосознания.

Чем ты занимаешься — вот вопрос, ответ на который определяет наше место и значимость в жизни. Сегодня женщина имеет право выбирать любую профессию, но далеко не всегда она может сделать выбор в пользу семьи, как ей того хотелось бы.

Шерон Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре

Мн.: МФЦП, 2007. — 368 с.

ISBN 978-985-454-362-8 (рус.)

Шерон Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре - Содержание

Введение

Часть I. По ту сторону феминизма

1. Правда ли, что Бог «мужчиной и женщиной сотворил» человека?

2. Может ли женщина иметь всё и сразу?

Часть II. Женщина по замыслу Бога

3. Замысел: равные и дополняющие друг друга

4. Замысел разрушенный, открытый, восстановленный

Часть III. Женщина в служении

5. Привлекая женщин к служению

6. Проповедь Евангелия и миссионерская деятельность

7. Наставление, участие в богослужении, молитва

8. Виды служений

9. Хорошо ли быть незамужней?

10. Есть ли счастье после свадьбы?

11. Просто мама?

12. Женщина на работе

13. Служение утешения

14. Непорочность среди вседозволенности

Часть IV. Истинная красота

15. Красота, которая увядает

16. Красота, которая не увядает

Приложение 1. Женщины-старейшины: доводы евангельских феминистов

Приложение 2. Три модели семьи

Приложение 3. Примерная программа женского служения

Примечания

Указатель ссылок на ключевые библейские тексты

Шерон Джеймс - Женщина по замыслу Бога - библейская женственность в современной культуре - Введение

Я приступила к работе над этой книгой в 1998 году. В тот день проходила конференция «Женщина-христианка сегодня». Там я вела семинар под названием «Женщина и ее служение с точки зрения Библии». Его я провела еще несколько раз на других женских конференциях. Было необыкновенно интересно и порой горько слушать житейские истории женщин. Они задавали множество вопросов, в частных беседах делились самым сокровенным. Книга становилась все объемнее по мере того, как я старалась изложить в ней ответы на множество вопросов, которые женщины задавали мне. Я очень благодарна тем, кто имел мужество рассказать о себе и своих проблемах.

В этой книге вы найдете четыре части и шестнадцать глав. В конце каждой главы я привожу вопросы для индивидуального размышления или коллективного обсуждения. В первой части книги «По ту сторону феминизма» я объясняю, почему сегодня очень трудно непредубежденно относиться к библейским принципам. Библия учит, что мужчина и женщина были созданы разными и предназначение у каждого из них свое. Но многим из нас, находящимся под влиянием современных представлений о равенстве, с этим нелегко согласиться. Наше мышление сформировалось, а жизнь изменилась под влиянием феминистских идей. Вы увидите, что феминизм приводит к страшным последствиям.