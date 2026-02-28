Джи Дональд - Исполнение Духом и исполнение Словом

Джи Дональд - Исполнение Духом и исполнение Словом
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Этот человек проявил себя как пастор, проповедник, толкователь Библии, писатель, богослов, церковный историк, преподаватель, редактор, издатель, музыкант и составитель сборника христианских гимнов. Он служил во многих странах всех пяти континентов, включая Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, Индию, Польшу, Швейцарию, Голландию, Швецию, а также родную ему Великобританию.

Он обратился к Богу, будучи 14-летним мальчиком, и вся его последующая жизнь была целеустремленным непрерывным жертвенным служением Господу и Его народу. Его звали Дональд Джи (в изданиях на русском языке нередко его имя писалось как Дональд Гее). Он являлся общепризнанным учителем тогда еще молодого пятидесятнического движения.

Люди, знакомые с ним, характеризовали его как человека с горячим сердцем и трезвым умом. Среди многих служителей он пользовался огромным авторитетом, хотя в личной жизни был весьма скромным и даже стеснительным человеком.

Дональд Джи - Исполнение Духом и исполнение Словом

  • М.: ИП Мирошин В.В., 2022. - 388 с.

  • ISBN 978-5-6045226-2-2

Дональд Джи - Исполнение Духом и исполнение Словом – Содержание

О ДУХОВНЫХ ДАРАХ

  • 1. Предназначены ли духовные дары и для нашего времени?

  • 2. Назначение духовных даров

  • 3. Слово мудрости и слово знания

  • 4. Вера, дары исцеления, чудотворения

  • 5. Дар пророчества

  • 6. Дар различения духов

  • 7. Дар языков и дар истолкования языков

  • 8. О духовных дарах

  • 9. Как получить духовные дары?

  • 10. Неправильности в упражнении даров Святого Духа, их причина и устранение

  • 11. Некоторые вопросы, касающиеся упражнения даров Святого Духа

  • 12. Заключительные замечания

  • 13. Вопрос ответ.

ПЛОДЫ ДУХА

  • 1. Медь звенящая и кимвал звучащий

  • 2. Любовь

  • 3. Радость

  • 4. Мир

  • 5. Долготерпение

  • 6. Благость

  • 7. Милосердие

  • 8. Вера

  • 9. Кротость

  • 10. Воздержание

О ПАСТЫРЯХ И ПАСТВЕ

  • 1. «Пастырь добрый»

  • 2. Божьи собрания.

  • 3. Пастырская работа «по домам»

  • 4. Поддержка благовестников 158

  • 5. Церковная дисциплина

  • 6. Забота о молодом поколении

  • 7. Руководство собранием

  • 8. Подготовка работников нивы Божьей

  • 9. Единение в общении

РАЗЛИЧНЫЕ СТАТЬИ

  • 1. Пребывание под помазанием Духа Святого

  • 2. Освящение

  • 3. Воздержание от плотских похотей

  • 4. Суд Христов

  • 5. Верное преподавание Слова Истины

  • 6. Дух человеческий

  • 7. Жертва богослужения

  • 8. Развод

  • 9. Пророки Нового Завета

  • 10. Участие

  • 11. Слишком много меда

  • 12. О путешествующих пастырях

  • 13. Новозаветный дар языков

  • 14. Жених Господин Царь

  • 15. Духовные дары и спиритуализм

  • 16. Личная обида

  • 17. Он будет крестить вас Духом Святым

  • 18. Исполнение Духом и исполнение словом

  • 19. Получение исполнения словом

  • 20. Когда возвратил Господь потерю Иова

  • 21. «Однажды спасен, спасен навсегда»

  • 22. Дух силы, любви и целомудрия

  • 23. Должно ли нам стремится быть водимыми знамениями и откровениями?

  • 24. Умножение веры

  • 25. Водительство Духом Святым

  • 26. Искушения исполненных Духом Святым верующих

  • 27. Унижение

  • 28. Случай ли это?

  • 29. Служение женщины 348

  • 30. Власть Иисуса Христа

  • 31. Святой Дух, как Дух Христов

  • 32. Три суда

  • 33. Совесть

  • 34. Радость

  • 35. Откажемся ли мы от говорения языками?

  • 36. Не следует ли понимать Рим. 8:11 в том смысле, что только крещенные духом святым будут восхищены при пришествии Христа, или это относится ко всем детям Божьим?

Added 28.02.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

