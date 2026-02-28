Джи Дональд - Исполнение Духом и исполнение Словом

Этот человек проявил себя как пастор, проповедник, толкователь Библии, писатель, богослов, церковный историк, преподаватель, редактор, издатель, музыкант и составитель сборника христианских гимнов. Он служил во многих странах всех пяти континентов, включая Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, Индию, Польшу, Швейцарию, Голландию, Швецию, а также родную ему Великобританию.
Он обратился к Богу, будучи 14-летним мальчиком, и вся его последующая жизнь была целеустремленным непрерывным жертвенным служением Господу и Его народу. Его звали Дональд Джи (в изданиях на русском языке нередко его имя писалось как Дональд Гее). Он являлся общепризнанным учителем тогда еще молодого пятидесятнического движения.
Люди, знакомые с ним, характеризовали его как человека с горячим сердцем и трезвым умом. Среди многих служителей он пользовался огромным авторитетом, хотя в личной жизни был весьма скромным и даже стеснительным человеком.
Дональд Джи - Исполнение Духом и исполнение Словом
М.: ИП Мирошин В.В., 2022. - 388 с.
ISBN 978-5-6045226-2-2
Дональд Джи - Исполнение Духом и исполнение Словом – Содержание
О ДУХОВНЫХ ДАРАХ
1. Предназначены ли духовные дары и для нашего времени?
2. Назначение духовных даров
3. Слово мудрости и слово знания
4. Вера, дары исцеления, чудотворения
5. Дар пророчества
6. Дар различения духов
7. Дар языков и дар истолкования языков
8. О духовных дарах
9. Как получить духовные дары?
10. Неправильности в упражнении даров Святого Духа, их причина и устранение
11. Некоторые вопросы, касающиеся упражнения даров Святого Духа
12. Заключительные замечания
13. Вопрос ответ.
ПЛОДЫ ДУХА
1. Медь звенящая и кимвал звучащий
2. Любовь
3. Радость
4. Мир
5. Долготерпение
6. Благость
7. Милосердие
8. Вера
9. Кротость
10. Воздержание
О ПАСТЫРЯХ И ПАСТВЕ
1. «Пастырь добрый»
2. Божьи собрания.
3. Пастырская работа «по домам»
4. Поддержка благовестников 158
5. Церковная дисциплина
6. Забота о молодом поколении
7. Руководство собранием
8. Подготовка работников нивы Божьей
9. Единение в общении
РАЗЛИЧНЫЕ СТАТЬИ
1. Пребывание под помазанием Духа Святого
2. Освящение
3. Воздержание от плотских похотей
4. Суд Христов
5. Верное преподавание Слова Истины
6. Дух человеческий
7. Жертва богослужения
8. Развод
9. Пророки Нового Завета
10. Участие
11. Слишком много меда
12. О путешествующих пастырях
13. Новозаветный дар языков
14. Жених Господин Царь
15. Духовные дары и спиритуализм
16. Личная обида
17. Он будет крестить вас Духом Святым
18. Исполнение Духом и исполнение словом
19. Получение исполнения словом
20. Когда возвратил Господь потерю Иова
21. «Однажды спасен, спасен навсегда»
22. Дух силы, любви и целомудрия
23. Должно ли нам стремится быть водимыми знамениями и откровениями?
24. Умножение веры
25. Водительство Духом Святым
26. Искушения исполненных Духом Святым верующих
27. Унижение
28. Случай ли это?
29. Служение женщины 348
30. Власть Иисуса Христа
31. Святой Дух, как Дух Христов
32. Три суда
33. Совесть
34. Радость
35. Откажемся ли мы от говорения языками?
36. Не следует ли понимать Рим. 8:11 в том смысле, что только крещенные духом святым будут восхищены при пришествии Христа, или это относится ко всем детям Божьим?
