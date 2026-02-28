Джи Дональд - Исполнение Духом и исполнение Словом

Этот человек проявил себя как пастор, проповедник, толкователь Библии, писатель, богослов, церковный историк, преподаватель, редактор, издатель, музыкант и составитель сборника христианских гимнов. Он служил во многих странах всех пяти континентов, включая Австралию, Новую Зеландию, США, Канаду, Индию, Польшу, Швейцарию, Голландию, Швецию, а также родную ему Великобританию.

Он обратился к Богу, будучи 14-летним мальчиком, и вся его последующая жизнь была целеустремленным непрерывным жертвенным служением Господу и Его народу. Его звали Дональд Джи (в изданиях на русском языке нередко его имя писалось как Дональд Гее). Он являлся общепризнанным учителем тогда еще молодого пятидесятнического движения.

Люди, знакомые с ним, характеризовали его как человека с горячим сердцем и трезвым умом. Среди многих служителей он пользовался огромным авторитетом, хотя в личной жизни был весьма скромным и даже стеснительным человеком.

Дональд Джи - Исполнение Духом и исполнение Словом

М.: ИП Мирошин В.В., 2022. - 388 с.

ISBN 978-5-6045226-2-2

Дональд Джи - Исполнение Духом и исполнение Словом – Содержание

О ДУХОВНЫХ ДАРАХ

1. Предназначены ли духовные дары и для нашего времени?

2. Назначение духовных даров

3. Слово мудрости и слово знания

4. Вера, дары исцеления, чудотворения

5. Дар пророчества

6. Дар различения духов

7. Дар языков и дар истолкования языков

8. О духовных дарах

9. Как получить духовные дары?

10. Неправильности в упражнении даров Святого Духа, их причина и устранение

11. Некоторые вопросы, касающиеся упражнения даров Святого Духа

12. Заключительные замечания

13. Вопрос ответ.

ПЛОДЫ ДУХА

1. Медь звенящая и кимвал звучащий

2. Любовь

3. Радость

4. Мир

5. Долготерпение

6. Благость

7. Милосердие

8. Вера

9. Кротость

10. Воздержание

О ПАСТЫРЯХ И ПАСТВЕ

1. «Пастырь добрый»

2. Божьи собрания.

3. Пастырская работа «по домам»

4. Поддержка благовестников 158

5. Церковная дисциплина

6. Забота о молодом поколении

7. Руководство собранием

8. Подготовка работников нивы Божьей

9. Единение в общении

РАЗЛИЧНЫЕ СТАТЬИ