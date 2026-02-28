Один из выдающихся проповедников Евангелия Пятидесятницы Лестер Самрал в своих воспоминаниях писал о Дональде Джи следующее: «Во времена моей молодости я познакомился с удивительным британцем, который на многих производил впечатление духовного аристократа. Это был Дональд Джи. Когда он был рядом с другими знаменитыми служителями, то те признавали его лидером среди них. Джи мог приехать на какую-нибудь христианскую конференцию без предупреждения, но его всегда замечали и приглашали проповедовать. Закончив проповедь, мог деликатно передать руководство собранием кому-нибудь другому. По призванию он был скорее библейским учителем.

Дональд Джи ; [сост. П. Фейцер ; редкол.: В. Вознюк, Н. Волков, Б. Галюк и др.].

Харьков : Право, 2019. - 328 с.

ISBN 978-966-937-671-8

Дональд Джи - Духовные дары - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТЗЫВЫ НА КНИГУ

БИОГРАФИЯ Д. ДЖИ

ГЛАВА I. Назначение духовных даров

ГЛАВА II. Духовные дары

ГЛАВА III. Проявление даров Святого Духа 1. Дар слова мудрости - 2. Дар слова знания - 3. Дар веры - 4. Дар исцеления - 5. Дар чудотворения - 6. Дар пророчества - 7. Дар различения духов - 8. Дар языков - 9. Дар истолкования языков

ГЛАВА IV. Как получить духовные дары?

ГЛАВА V. Он будет крестить вас Духом Святым

ГЛАВА VI. Ревнуйте о дарах духовных

ГЛАВА VII. Некоторые вопросы, касающиеся употребления даров Святого Духа

ГЛАВА VIII. Ошибки в употреблении даров Святого Духа, их причина и устранение

ГЛАВА IX. Откажемся ли от говорения языками?

ГЛАВА X. Принадлежность даров Святого Духа

ГЛАВА XI. Должно ли нам стремиться быть водимыми знамениями и откровениями?

ГЛАВА XII. Искушения верующих, исполненных Духом Святым

ГЛАВА XIII. Заключительные замечания о дарах

ГЛАВА XIV. Дары и плоды Святого Духа

ГЛАВА XV. Духовные плоды. Разница между плодами и дарами 1. Плод духа - любовь - 2. Плод духа - радость - 3. Плод духа - мир - 4. Плод духа - долготерпение - 5. Плод духа - благость - 6. Плод духа - милосердие - 7. Плод духа - вера - 8. Плод духа - кротость - 9. Плод духа - воздержание

ГЛАВА XVI. Участие

ГЛАВА XVII. Освящение

ГЛАВА XVIII. Исполнение Духом и Словом

ГЛАВА XIX. Дух силы, любви и целомудрия

ГЛАВА XX. Медь звенящая и кимвал звучащий

ГЛАВА XXI. Власть Иисуса Христа

ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИЯ Д. ДЖИ

СТАТЬИ Д. ДЖИ

ФОТО