«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). Эти слова хорошо известны каждому верующему, который изучает Библию и стремится исполнить это повеление Иисуса Христа. Как много трудных, порой неразрешимых вопросов возникает у тех, кто занимается благовестием. Ответы на большинство из них можно найти в книге «Живое свидетельство». вать общечеловеческими. Джиму Петерсену удалось вскрыть глубинные процессы, происходящие в современной жизни, и показать, как они влияют на распространение Евангелия в мире. В своей книге он не ограничивается лишь теоретическими рассуждениями, но и дает практические советы, которые, при желании, можно использовать в своей работе.

При этом необходимо помнить слова автора о том, что «лучший метод - ваш собственный» и что в каждой конкретной ситуации любой «верный» метод должен быть подвергнут определенной корректировке. Основным положением этой книги можно считать утверждение автора, что «Евангелие есть Иисус Христос, Который умер, был погребен, а затем воскрес и вознесся к Отцу», и, благовествуя, мы должны сосредоточить внимание людей на Личности Иисуса Христа и помочь им понять Его сущность. Ни религиозные традиции, ни церковные установления, ни наше собственное восприятие - ничто не должно заслонять образ Христа. Наша задача - показать людям Иисуса «во всей Его полноте».

Джим Петерсен. Живое свидетельство

СПб. : 1994, Издательство «Мирт»

ISBN: 5-85678-043-10

Джим Петерсен. Живое свидетельство - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Новые взгляды на традиционный евангелизм

Благовестив ограничивается традициями

ЧАСТЬ 1: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Глава 1. Особенности нашего времени. Мир беспрецедентных изменений

Глава 2. Люди нашего поколения. Восстание творений

Глава 3. Иисус и Его современники. Иисус Сам был Посланием

Глава 4. Послание нашему поколению. Разные взгляды на личность Иисуса

Глава 5. Факт изоляции. Преодоление барьера взаимного страха

Глава 6. От изоляции к коммуникации. Развитие процесса

ЧАСТЬ 2: ДВА АСПЕКТА БЛАГОВЕСТИЯ

Глава 7. Провозглашение Евангелия. Библейское, сущностное и действенное

Глава 8. Утверждение Евангелия. Часто забываемый фактор

ЧАСТЬ 3: ПОСЛАННИК ПОДТВЕРЖДАЕТ ПОСЛАНИЕ

Глава 9. Свет во тьме. Сущность света

Глава 10. Соответствие жизни и веры. Моделирование Божьей благодати

Глава 11. Не затруднять понимание послания. Истина затмевается традициями

Глава 12. Кто к кому приспосабливается? Сделайте так, чтобы человек чувствовал себя комфортно

Глава 13. Свидетельство Тела Христова. Взаимодополнение

Глава 14. Тройственное воздействие одновременно. Жизнь, Тело и устное свидетельство

ЧАСТЬ 4: ПРАКТИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Введение: Методы вторичны, установки первичны

Глава 15. Благовествие - плод совместных усилий. Баланс даров в Теле

Глава 16. Первые шаги к Христу. Обращение происходит шаг за шагом

Глава 17. Наведение моста от безразличия к вере. Поиск мостов на основе общих интересов

Глава 18. Обращение к источнику истины. Полное доверие Писаниям

Глава 19. Библейское обоснование веры. Сознательное подчинение Богу через Его Слово

Глава 20. Движущие силы обращения. Христианин, Святой Дух и Писание

Глава 21. Вести человека через Писание. Вопросы - это наши наиболее ценные инструменты

Глава 22. Время сеять и время жать. Терпеливое осознание процесса

Глава 23. Расширяйте круг своих знакомых. Сохраняйте новые связи

Джим Петерсен - Живое свидетельство - Глава 1

Были когда-то «из сынов Иссахаровых... люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю» (1 Пар. 12:32). Где вы сейчас, сыны Иссахаровы?



Западное общество претерпевает изменения в культуре, которые бросают дерзкий вызов любому, кто захочет их понять. Уяснить суть и значение уже происшедшего - задача по меньшей мере нереальная, а четко определить тенденции, в надежде узнать, куда они нас ведут, - еще сложнее. Футурологи буквально наводняют мир книгами и журналами, которые содержат самые разные версии и предсказания. Читать их интересно и поучительно. Однако перемены совершаются так быстро, что нередко написанное доходит до читателя позднее, чем сбывается предсказанное. Усугубляет картину и то, что предсказания часто противоречат друг другу. Я не ставлю себе целью добавить еще одну теорию развития общества к уже существующим. Скорее всего хочу обрисовать крупными мазками преобладающие тенденции. Я не пытаюсь просто проинформировать читателя о происходящем, а хочу заставить его почувствовать неустойчивость нашего общества. Изменения проходят незамеченными, когда мы погружены в текучку дел. Но ради исполнения возложенного на нас Поручения Христа («идите по всему миру» (Мк. 16:15) мы не можем такого допускать. Нам, христианам, положено быть соработниками Бога в этом мире, посему следует понимать особенности времени, ибо в нем вязнут люди, которых мы призваны обратить. Не усвоив эту важную истину, мы не сможем общаться, ведь тогда мы будем разговаривать с людьми, которыми наши знакомые были еще до всех изменений. Нужно бодрствовать!

Что такое секуляризация?



Хотя неверие и обмирщение стали привычными атрибутами современного общества, мы часто плохо представляем себе, что это такое. Существует множество определений этих понятий. Большинство из них сходятся в том, что неверующий провозглашает, сознательно или неосознанно, свою независимость от Бога. Пока обмирщение пронизывает наше общество, необходимо дать ему точное определение. В словаре даются следующие объяснения: мирской - «принадлежащий к предметам мира или предметам, не являющимися религиозными, духовными, священными»; обмирщенный - «сделавшийся мирским, отделившийся от религии или духовных связей и влияний, бездуховный». Первое определение подчеркивает нерелигиозную сущность человека. Второе предполагает переход от религиозной жизни к нерелигиозному существованию. Ос Гиннесс помогает развеять туман путаницы между неверием, обмирщением и неверующими.

Неверие, по его мнению, - это философия, которую можно изучать и развивать. Обмирщение - это процесс, в ходе которого религиозные взгляды «постепенна теряют свое значение, а религиозные установления - свою роль». Обмирщение распространяется среди людей. В отличие от философии, оно заразно; вместе со всякими усовершенствованиями неизбежно передается и эта инфекция. Неверующие - это зараженные люди. Есть разные степени этой болезни, и подвержены ей, наряду с остальными, и христиане. Неверующие составляют значительную часть населения западного мира. О них можно сказать словами Павла из Послания к Ефесянам 2:12: «и были безбожниками в мире». Их жизненная философия несовместима с верой в Бога. Бог не является жизненно необходимой частью их существования.

