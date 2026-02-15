«Християнські ідеї: розмова про віру, красу і логіку» Біла Джіованнетті — це інтелектуальна та водночас палка подорож у світ християнського світогляду. Автор ставить перед собою амбітне завдання: продемонструвати, що християнство — це не набір застарілих заборон, а найбільш цілісна, логічна та естетично прекрасна система пояснення світу. Джіованнетті стверджує, що віра не суперечить розуму, а навпаки, надає йому справжню глибину, дозволяючи бачити логіку там, де панує хаос, і красу там, де світ бачить лише випадковість.

Книга побудована як серія роздумів над великими ідеями: від походження всесвіту та природи моралі до сенсу страждання та значення мистецтва. Автор наголошує, що Бог — це не лише джерело істини (Логіки), але й першоджерело Краси, а отже, християнин має бути людиною, яка цінує творчість та інтелект. Джіованнетті закликає віруючих не боятися складних запитань і вступати в діалог із сучасною культурою, озброївшись не фанатизмом, а впевненістю в тому, що християнські ідеї є найбільш життєздатними та надихаючими. Це видання є справжнім посібником для тих, хто прагне гармонійно поєднати своє серце, розум та відчуття прекрасного в служінні Богу.

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2015. – 160 с.

ISBN 978-617-503-137-7

Біл Джіованнетті – Християнські ідеї – Зміст

Присвята

Передмова

Розділ 1. ХРИСТИЯНСЬКІ ІДЕЇ

Чи не є нерозсудливо у сучасному світі запропонувати, що Біблія має монополію на правду? Вчення Ісуса - це прокляття божевільного чи небесне благословення?

Розділ 2. ПРАВДА

Хто каже, що твоя істина має бути моєю істиною? Чи можемо ми обоє бути правими? Що таке істина і де я можу її знайти?

Розділ 3. ЗНАННЯ

Звідки ми знаємо те, що ми знаємо? Чи віра є слабкою ланкою в християнському ланцюгу знання? Чи наука суперечить Біблії?

Розділ 4. БІЛЬ

Чому у світі існують біль і страждання? Чому у моєму житті є біль? Коли Бог зупинить біль?

Розділ 5. ОЙ, ОЙ!

Страждання - це реальність чи тільки ілюзія? Чи може Ісус загоїти мої рани?

Розділ 6. ЗЛО

Чи справді існують добро і зло? Як я можу зрозуміти різницю між ними? Чи християнин має бути розсудливий? Хто може сказати, що правильно, а що неправильно?

Розділ 7. СЛОВО

Що робить Біблію особливою книгою? Чи вона не є одним із багатьох справжніх виборів? Чи не вся правда є Божою правдою?

Розділ 8. ПРОКЛЯТТЯ

Чи існує пекло? Чи Бог пошле туди людей? Чому? Як може пекло бути сумісне із Божою любов’ю? Чи виграє любов в кінці?

Розділ 9. ОЧІКУВАННЯ

Бажання - це нормальна частина життя. Отже, якщо ми любимо один одного, то чому чекати? Чи не була написана Біблія для інших часів та інших місць? Чому ми маємо примушувати людей приймати сьогодні стародавні цінності?

Розділ 10. НАДІЯ

Ні філософія, ні релігія не дали так багато надії світові, як біблійне християнство. Чудове окреслення поєднаних правил виявляють серце Отця, Який любить вас. Чому не спробувати життя з Ісусом?

ПУТІВНИК ДЛЯ ДИСКУСІЇ