Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 1

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Religious Studies Atheism

Издание «Упасана-коша. Том 1: Философия Панчаратр» представляет собой первый учебный курс из планируемой серии, посвященной глубокому изучению науки поклонения Божествам (арчаны) в традиции гаудия-вайшнавизма. Автор, Джива-раджа дас, систематизирует многолетний опыт служения пуджари и перевода канонических текстов, таких как «Хари-бхакти-виласа», создавая фундамент для осознанной духовной практики. Книга не является простым самоучителем, а выступает в роли учебного пособия для студентов, проходящих практическое обучение под руководством наставника.

В первом томе подробно рассматриваются философские основы системы Панчаратры, ее источники и место среди других ведических путей (бхагавата и шраута). Особое внимание уделяется теологическим концепциям: различным формам Господа (Вишну, Чатур-вьюха), квалификации пуджари и эзотерическому смыслу обрядов посвящения (дикша). Цель издания — дать изучающим объемное видение метода арчаны и помочь превратить ритуал в глубокое осмысленное служение.

Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 1: Философия Панчаратр (введение)

Редакторы: Валлабхи-радха д.д., Нарасевия д.д.; верстка: Прити Мангала д.д. — 156 с. Формат 60x84/16.

Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 1 - Содержание

  • Введение в систему Упасана-коша: Определение понятий «упасана» (поклонение) и «коша» (сокровищница), а также методология обучения через вопросы, почтение и служение.

  • Источники и пути познания: Сравнительный анализ систем Панчаратрики, Бхагаваты и Шрауты; обзор источников священного знания.

  • Теология форм Господа: Изучение концепций Пара, Чатур-вьюха, Двадаша Вишну и Чатур-вимшати рупа — различных экспансий и обликов Всевышнего.

  • Арча-виграха: Философия воплощения Господа в форме Божества для поклонения, а также понимание аспектов Вибхава и Антарьями.

  • Квалификация и практика: Требования к квалификации пуджари (адхикар), важность получения панча-самскары (дикши) и основы ежедневного поклонения (панчанга-пуджа).

