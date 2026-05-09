Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 1
Издание «Упасана-коша. Том 1: Философия Панчаратр» представляет собой первый учебный курс из планируемой серии, посвященной глубокому изучению науки поклонения Божествам (арчаны) в традиции гаудия-вайшнавизма. Автор, Джива-раджа дас, систематизирует многолетний опыт служения пуджари и перевода канонических текстов, таких как «Хари-бхакти-виласа», создавая фундамент для осознанной духовной практики. Книга не является простым самоучителем, а выступает в роли учебного пособия для студентов, проходящих практическое обучение под руководством наставника.
В первом томе подробно рассматриваются философские основы системы Панчаратры, ее источники и место среди других ведических путей (бхагавата и шраута). Особое внимание уделяется теологическим концепциям: различным формам Господа (Вишну, Чатур-вьюха), квалификации пуджари и эзотерическому смыслу обрядов посвящения (дикша). Цель издания — дать изучающим объемное видение метода арчаны и помочь превратить ритуал в глубокое осмысленное служение.
Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 1: Философия Панчаратр (введение)
Редакторы: Валлабхи-радха д.д., Нарасевия д.д.; верстка: Прити Мангала д.д. — 156 с. Формат 60x84/16.
Джива-раджа дас - Упасана-коша - Том 1 - Содержание
Введение в систему Упасана-коша: Определение понятий «упасана» (поклонение) и «коша» (сокровищница), а также методология обучения через вопросы, почтение и служение.
Источники и пути познания: Сравнительный анализ систем Панчаратрики, Бхагаваты и Шрауты; обзор источников священного знания.
Теология форм Господа: Изучение концепций Пара, Чатур-вьюха, Двадаша Вишну и Чатур-вимшати рупа — различных экспансий и обликов Всевышнего.
Арча-виграха: Философия воплощения Господа в форме Божества для поклонения, а также понимание аспектов Вибхава и Антарьями.
Квалификация и практика: Требования к квалификации пуджари (адхикар), важность получения панча-самскары (дикши) и основы ежедневного поклонения (панчанга-пуджа).
