Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том II – Свадхйайа

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Educational, Religious Studies Atheism

Раньше ведическое знание передавалось от личности к личности, а книги служили скорее справочниками. Автор подчеркивает, что без вопросов, почтения и практического служения глубокое знание невозможно, поэтому «Упасана-коша» — не самоучитель, а учебник для тех, кто обучается науке поклонения Божествам.

Второй том посвящен свадхйайе — расширению и культивированию служения Божествам. В него входят изучение шастр, повторение святого имени, служение Туласи, святой дхаме, вайшнавам, гостям и прасаду; всё это помогает пуджари увидеть служение шире, чем только пуджа на алтаре, и развивать настроение смирения и преданности.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Том II – Свадхйайа

Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том II: Свадхйайа: расширение служения Божествам. – [Б. м.]: [б. и.], [б. г.]. – 179 с.

Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание

  • Введение в Упасана-кошу

  • Введение ко 2-му тому «Свадхйайа»

  • Лекция 15. Шастра-сева

  • Лекция 16. Нама-сева

  • Лекция 17. Джапа-мала видхи

  • Лекция 18. Нама-смаранам

  • Лекция 19. Туласи-сева

  • Лекция 20. Туласи-махатмйа

  • Лекция 21. Дхама-сева

  • Лекция 22. Вайшнава-адхикар

  • Лекция 23. Вайшнава-сева

  • Лекция 24. Атитхи-сева

  • Лекция 25. Прасада-сева

Added 21.05.2026
Author brat Vadim
