Джива-раджа дас - Упасана-коша – Том II – Свадхйайа
Раньше ведическое знание передавалось от личности к личности, а книги служили скорее справочниками. Автор подчеркивает, что без вопросов, почтения и практического служения глубокое знание невозможно, поэтому «Упасана-коша» — не самоучитель, а учебник для тех, кто обучается науке поклонения Божествам.
Второй том посвящен свадхйайе — расширению и культивированию служения Божествам. В него входят изучение шастр, повторение святого имени, служение Туласи, святой дхаме, вайшнавам, гостям и прасаду; всё это помогает пуджари увидеть служение шире, чем только пуджа на алтаре, и развивать настроение смирения и преданности.
Джива-раджа дас. Упасана-коша. Том II: Свадхйайа: расширение служения Божествам. – [Б. м.]: [б. и.], [б. г.]. – 179 с.
Джива-раджа дас – Упасана-коша – Содержание
Введение в Упасана-кошу
Введение ко 2-му тому «Свадхйайа»
Лекция 15. Шастра-сева
Лекция 16. Нама-сева
Лекция 17. Джапа-мала видхи
Лекция 18. Нама-смаранам
Лекция 19. Туласи-сева
Лекция 20. Туласи-махатмйа
Лекция 21. Дхама-сева
Лекция 22. Вайшнава-адхикар
Лекция 23. Вайшнава-сева
Лекция 24. Атитхи-сева
Лекция 25. Прасада-сева
